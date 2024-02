Ninja Kamui - Neuer Hype-Anime verspricht Action auf dem Level von Jujutsu Kaisen

Der Anime Ninja Kamui hat das Potenzial zur Hype-Serie.

Der Regisseur Sunghoo Park hat sich mit seinen Arbeiten an Jujutsu Kaisen einen Namen gemacht. Der dazugehörige Manga wird voraussichtlich in 2024 enden, doch auch nach dem Ende von Jujutsu Kaisen wird sich Park neuen Projekten widmen.

Ein weiterer Anime, bei dem Park nämlich die Regie übernommen hat, ist Ninja Kamui. Die Serie feierte nun in den USA ihre Premiere und zeigt, dass sie das Potenzial zum nächsten Anime-Hit haben könnte.

Nach Jujutsu Kaisen könnte Ninja Kamui der nächste Hit werden

Worum geht es in Ninja Kamui? Wir erleben die Geschehnisse von Ninja Kamui aus der Sicht von Joe Higan. Er ist ein Nukenin - das bedeutet, dass er als Ninja gelebt hat, aber seinem Clan den Rücken gekehrt hat und dementsprechend das Ninja-Sein aufgegeben hat.

Er sucht bei seiner Familie in Amerika Unterschlupf, doch sein alter Clan kann ihn aufspüren. Sie schicken einen Auftragsmörder, der Higan und seine Familie töten soll. Doch Higan ersteht wieder auf und folgt als Ninja Kamui dem Pfad der Rache.

Der Titelsong des Openings lautet Vengeance und wird von der japanischen Rockband Coldrain performt. Der Song passt mit seinen Gitarrenklängen und Screaming-Parts zum ernsten Thema des Animes.

Das Besondere an der Serie ist, dass die Geschichte gar nicht zur Zeit der Ninjas spielt. Ninja Kamui findet im 21. Jahrhundert statt, weshalb sich Higan mit Cyborgs und anderen modernen Spielereien herumschlagen muss.

Neben Sunghoo Park in der Regie, der für Jujutsu Kaisen und Monsters Mercies 103 Dragon Damnation verantwortlich war, wirkt auch Takeshi Okazaki mit. Er ist beispielsweise für das Charakterdesign in Afro Samurai und Batman Ninja verantwortlich.

Wann erscheint Ninja Kamui in Deutschland?

Bislang gibt es noch kein Releasedatum für Deutschland. Es bleibt abzuwarten, wann der Anime bei uns zu sehen sein und auf welchem Streaming-Dienst er laufen wird.

Der Anime feierte seine Premiere in den USA am 11. Februar 2024 bei Adult Swim. Dort läuft er sowohl mit englischsprachiger Synchronisation als auch in japanischer Sprachausgabe mit englischen Untertiteln.

Was haltet ihr von dem Anime? Werdet ihr in schauen?