Im Nintendo eShop gibt's gerade ein Switch-Spiel für nur einen Euro

Für einen Euro bekommt ihr normalerweise kein Spiel, außer, ihr besucht jetzt den Nintendo eShop und holt euch dort den Platformen The Deer God für die Nintendo Switch. In atmosphärischer Pixelgrafik übernehmt ihr die Rolle eines Hirschs. Laut den Entwickler dreht sich das Spiel um Religion, Tod und Wiedergeburt.

Was ist The Deer God für ein Spiel?

Genre: Adventure-Platformer

Adventure-Platformer Release: 21. Dezember 2017

21. Dezember 2017 Meta-Score: 3.2 (User Score), 3.9 (Reviews)

Ein Hirsch kämpft gegen das Böse: In The Deer God erkundet ihr in der Rolle des Hirschs eine durchaus schöne Pixellandschaft. Dabei trefft ihr auf andere Tiere, mit denen ihr interagiert. Quests führen euch von Ort zu Ort und es gilt, diverse Items zu finden sowie Puzzles zu lösen. Sogar Rollenspiel-Elemente werden geboten. Indem ihr Statuen der Macht findet, ist es möglich, euer Geweih zu stärken. Zudem gilt es, gegen Monster wie beispielsweise riesige, feuerspeiende Frösche zu kämpfen.

Reh-Inkarnation: Die Geschichte rund um Karma, Reinkarnation und Überleben besitzt einen düsteren Touch. The Deer God ist kein lustiges, buntes Hüpfspiel, in dem ihr wie Bambie durch den Wald tollt. "Lebe als Rehe, Überlebe als Reh", heißt es in der Beschreibung. Wobei ihr aber eigentlich einen Hirsch spielt…

The Deer God wurde am 21. Dezember 2017 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist nur auf Englisch spielbar. Ihr müsst 159 MB herunterladen, nachdem ihr für den Titel 1,03 Euro gezahlt habt.

Das Angebot gilt bis zum 27. Juli.

Lohnt es sich? Obwohl die Bewertung auf Metacritic nicht allzu gut ausfällt, ist Deer God für 1,03 Euro einen Blick wert. Falls ihr Spiele mit Pixelart mögt und schon immer mal in der Rolle eines Paarhufers über Tod und Reinkarnation sowie Karma sinnieren wolltet, dann könnt ihr euch ja The Deer God für die Nintendo Switch holen.

Kennt ihr The Deer God schon? Holt ihr euch das Spiel für die Nintendo Switch, solange es im Angebot ist?