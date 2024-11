Nintendo Black Friday Sale gestartet: Über 2000 Switch-Spiele im Angebot & 12 Monat Nintendo Switch Online geschenkt!

Der Nintendo Black Friday Sale 2024 hat begonnen und bietet neben günstigen Switch-Spielen noch weitere spannende Sonderangebote.

Nintendo hat den großen Black Friday Sale 2024 gestartet! Im Nintendo eShop findet ihr ab heute bis zum 1. Dezember über 2000 reduzierte Spiele für Nintendo Switch, darunter auch große Exklusivtitel und AAA-Hits mit Rabatten von bis zu 75 Prozent. Wer direkt zu diesen Angeboten möchte, findet hier die komplette Liste:

Es gibt aber auch noch andere Black Friday Deals, beispielsweise eine Aktion bei Nintendo Switch Online, durch die ihr 12 Monate als kostenlosen Bonus abstauben könnt, sowie Hardware-Schnäppchen im My Nintendo Store. Den Überblick über all diese Angebote einschließlich der spannendsten Spiele aus dem Black Friday Sale verschaffen wir euch hier:

12 Monate Nintendo Switch Online geschenkt zum Jahresabo!

Wenn ihr jetzt ein Jahresabo bei Nintendo Switch Online abschließt, bekommt ihr 12 Monate gratis dazu, die ihr verschenken könnt.

Eines der großen Highlights des Black Friday Sales ist eine ganz besondere Nintendo Switch Online-Aktion: Wenn ihr jetzt eine 12-monatige Einzelmitgliedschaft abschließt, sei es die Basis-Version oder die Variante mit dem Erweiterungspaket, bekommt ihr nochmal 12 Monate Nintendo Switch Online geschenkt dazu. Die Extra-Monate werden euch in Form eines Codes geliefert, den ihr an einen Freund verschenken könnt.

Das lohnt sich natürlich ganz besonders, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr Spiele wie Animal Crossing: New Horizons gemeinsam im Online-Koop spielen oder euch zum Beispiel in Mario Kart 8 Deluxe heiße Duelle auf der Rennstrecke liefern möchtet. In Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspaket sind sogar bereits einige Retro-Spiele mit Online-Multiplayer enthalten, etwa der Shooter-Klassiker GoldenEye 007, der nicht zuletzt für seine spannenden Mehrspieler-Gefechte berühmt geworden ist.

Nintendo Switch Online bietet euch eine Menge Vorteile, zum Beispiel Online-Multiplayer und zahlreiche Retro-Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten spielen könnt.

Das Angebot gilt übrigens nicht nur für Neukunden, sondern auch dann, wenn ihr bereits Nintendo Switch Online abonniert habt und das Abo schlicht um 12 Monate verlängert. Außerdem dürft ihr den Code für die 12 Extra-Monate natürlich auch für euch selbst einlösen, wenn ihr möchtet. Wie die anderen Black Friday Deals im Nintendo eShop gilt auch dieses Angebot nur bis zum 1. Dezember!

Switch-Spiele im Black Friday Sale: 5 Top-Angebote

Wie schon gesagt, findet ihr im Black Friday Sale des Nintendo eShop auch über 2000 reduzierte Switch-Spiele. Wir haben euch ein paar der ganz großen Highlights herausgesucht und stellen sie euch hier kurz vor:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Den Open-World-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, der in unserem GamePro-Test stolze 93 Punkte abgestaubt hat, gibt es zum allerersten Mal günstiger im Nintendo eShop. Wie im Vorgänger Breath of the Wild bekommt ihr auch hier eine riesige Spielwelt voller Freiheiten geboten, die euch ganz verschiedene Spielstile erlaubt. Diesmal könnt ihr euch sogar kreativ austoben, denn Link hat nun die Fähigkeit, selbst Waffen, Fahrzeuge und sogar Fluggeräte zu konstruieren.

Die Fluggeräte braucht ihr unter anderem dazu, um auf die ebenfalls neuen schwebenden Inseln zu gelangen. Dort findet ihr die Reste einer hochentwickelten Zivilisation, die euch mit weiterer Technologie für eure Konstruktionen versorgen. Von diesen Neuerungen abgesehen bekommt ihr natürlich abermals die bewährte Zelda-Mischung aus Erkundung, Kämpfen und kniffligen Rätseln in Dungeons, für welche die berühmte Reihe schon seit Jahrzehnten steht.

EA Sports FC 25

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen!

Auch EA Sports FC 25 ist zum ersten Mal im Sale dabei und dann gleich um stolze 50 Prozent reduziert! Das ist ein erstaunlich günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass das Fußballspiel erst vor rund zwei Monaten erschienen ist. Auch diesmal wird euch wieder eine Menge Inhalt geboten: Über 700 Teams aus mehr als 30 Ligen sind mit den aktuellen Saisondaten vertreten und ihr bekommt eine Menge verschiedener Modi von der Solo-Karriere über Multiplayer-Matches bis hin zu Ultimate Team.

Einige Änderungen gibt es ebenfalls, zum Beispiel neue taktische Möglichkeiten, da Spieler nun nicht nur verschiedene Positionen, sondern auch unterschiedliche Rollen einnehmen können. Ein offensiver Mittelfeldspieler kann etwa sowohl Spielmacher als auch unsichtbarer Stürmer sein. Die spektakulärste Neuerung ist jedoch der Kleinfeld-Modus Rush, in dem 5 gegen 5 gespielt wird, wobei nur der Torhüter eine feste Position hat. Hier könnt ihr mit bis zu drei Freunden ein Team bilden.

Kirby und das vergessene Land

9:13 Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

Der Exklusivhit Kirby und das vergessene Land ist das erste Spiel der Reihe, das euch in eine richtige 3D-Welt schickt. Trotz der neuen Perspektive ist der Kern des Gameplays erhalten geblieben: Kirby kann noch immer Gegner einsaugen und dadurch ihre Kräfte übernehmen, um beispielsweise Feuer zu spucken oder gefährliche Stacheln zu bekommen. Neu ist, dass der pinke Nimmersatt sogar leblose Objekte schlucken und sich so etwa in ein Auto oder eine Glühbirne verwandeln kann.

Die bunte Spielwelt ist in verschiedene Regionen eingeteilt, die viel Raum zum Erforschen bieten. Im Zentrum steht eine Stadt, die euch als Hub-Welt dient und euch verschiedensten Nebenaktivitäten nachgehen lässt, vom Angeln über Aushilfsjobs bis hin zu Kämpfen in der Arena. Ihr könnt allein spielen oder euch im lokalen Koop Hilfe holen. Falls ihr Kirby und das vergessene Land vor dem Kauf erst mal ausprobieren wollt, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

13:02 Disney Epic Mickey: Rebrushed - Testvideo zu Mickeys ungewöhnlichstem Abenteuer

Mit Disney Epic Mickey: Rebrushed könnt ihr ein weiteres erst kürzlich erschienenes AAA-Spiel zum stark reduzierten Preis abstauben. Das Remake des von der Entwickler-Legende Warren Spector (System Shock, Deus Ex) geschaffenen 3D-Action-Adventures bietet schicke, moderne Grafik im Animationsfilm-Stil, eine stark verbesserte Steuerung und sogar neue Fähigkeiten für den Protagonisten Micky wie den Bodenstampfer. Auch neue Geheimnisse wurden in den Leveln versteckt.

Nach wie vor muss Micky eine märchenhafte Welt retten, die durch einen Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Mithilfe seines magischen Pinsels kann er beschädigte Teile neu malen und sie so reparieren oder durch Verdünner ganz löschen. Wofür er sich entscheidet, hat Auswirkungen auf die Spielwelt und das Verhalten der Charaktere, denen er begegnet. Auch im Kampf kann Micky den Pinsel einsetzen, er hat aber auch noch andere Attacken auf Lager.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt Spielszenen aus dem Remaster

Mit der Definitive Edition der Grand Theft Auto-Trilogie bekommt ihr jetzt drei große Open-World-Klassiker in einer überarbeiteten Version, die unter anderem hochaufgelöste Texturen, eine höhere Sichtweite und eine verbesserte Steuerung mitbringt. In allen drei Spielen macht ihr Karriere in der Welt des organisierten Verbrechens. GTA 3 führt euch dabei in das an New York angelehnte Liberty City, wo ihr eine Geschichte im Stil klassischer Mafia-Filme erlebt.

GTA: Vice City führt euch hingegen in eine sonnige Großstadt in Florida und ist eindeutig von der 80er-Serie Miami Vice inspiriert. Das größte der drei enthaltenen Spiele ist jedoch GTA: San Andreas, das euch in die Hip-Hop-Kultur der 90er eintauchen lässt. Hier könnt ihr nämlich gleich einen ganzen Bundesstaat mit drei Großstädten erkunden, die auf Los Angeles, San Francisco und Las Vegas basieren. Insgesamt bietet die GTA-Trilogie weit über 100 Stunden Spielspaß.

Tausende weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo Black Friday Sale sichern!

Die fünf vorgestellten Spiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Black Friday Sale des Nintendo eShop. Es gibt noch über 2000 weitere reduzierte AAA-Hits und Indie-Geheimtipps. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, auch selbst noch mal einen Blick auf die lange Liste der Sonderangebote zu werfen:

Black Friday im My Nintendo Store: Retro-Controller, LEGO-Sets und mehr!

Neben den digitalen Sonderangeboten im Nintendo eShop gibt es auch noch ein paar coole Black Friday Deals mit physischen Produkten wie Gaming-Hardware und Merchandise, die ihr im My Nintendo Store findet. Hier die Highlights:

Wer Retro-Spiele authentisch spielen möchte, kann sich jetzt den N64-Controller für Nintendo Switch im Angebot schnappen.

Wenn ihr die in Nintendo Switch Online enthaltenen Spieleklassiker mit Stil spielen und euch ganz in die damalige Zeit zurückversetzen wollt, kommt ihr um die Retro-Controller im My Nintendo Store nicht herum. Diese bringen euch das Original-Spielgefühl, aber mit dem modernen Komfort einer kabellosen Verbindung, und sind exklusiv im My Nintendo Store für Mitglieder von Nintendo Switch Online verfügbar. Den N64-Controller bekommt ihr jetzt stolze 30 Prozent günstiger und zahlt somit nur noch 34,99€:

Sogar neue LEGO-Sets aus 2024 bekommt ihr im Nintendo Black Friday Sale günstiger.

Im My Nintendo Store findet ihr auch LEGO-Sets zu großen Nintendo-Franchises. Zwei davon sind jetzt stark reduziert, darunter das erst im Oktober erschienene Set LEGO Super Mario World: Mario & Yoshi. Das Besondere an dem aus 1215 Teilen bestehenden Bausatz: Durch eine Kurbel auf der Rückseite könnt ihr Yoshi auf der Stelle rennen lassen. Dabei hüpft er mitsamt dem auf seinem Rücken reitenden Mario auf ud ab. Ein weiteres Rad lässt Yoshi seinen Mund öffnen und die Zunge herausstrecken.

Bei dem anderen LEGO-Set handelt es sich um den Deku-Baum aus The Legend of Zelda. Auch dieser 2500 Teile umfassende Bausatz hat eine Besonderheit: Das 2-in-1-Set könnt ihr in einer auf Ocarina of Time oder in einer auf Breath of the Wild basierenden Version aufbauen. In beiden Varianten hat der Deku-Baum bewegliche Gesichtszüge und lässt euch auf der Rückseite einen Blick in sein Innenleben werfen. Links Haus sowie Minifiguren von Link und Prinzessin Zelda in drei verschiedenen Versionen werden mitgeliefert.

Außerdem könnt ihr euch jetzt im My Nintendo Store ein cooles Extra sichern: Wenn ihr eine Bestellung im Wert von mindestens 80€ abgebt, bekommt ihr eine Mario-Festtagsdeko kostenlos dazu. Selbst wenn ihr euch nicht für die angebotenen LEGO-Sets interessieren solltet, findet ihr im My Nintendo Store viele andere spannende Produkte wie Spiele, Merchandise und Switch-Bundles, sodass ihr leicht auf diese Summe kommen dürftet. Aber denkt daran: Auch die Black-Friday-Angebote im My Nintendo Store laufen nur bis zum 1. Dezember!