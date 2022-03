Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

von Tobias Veltin,

23.03.2022 13:00 Uhr

Der rosa Knubbel feiert in Kirby und das vergessene Land auf der Nintendo Switch seine 3D-Premiere. In vielen kunterbunten Welten und Levels geht es darum, die niedlichen Waddle Dee-Wesen zu befreien und nebenbei deren Stadt wieder aufzubauen. Dafür setzt Kirby zahlreiche Special Power ein, in dem er Feinde oder Objekte einsaugt und sich dann deren Fähigkeiten zunutze macht.

Welche Stärken und Schwächen das 3D-Kirby hat und warum ihr den Titel unbedingt spielen solltet, verrät euch Tobi im Test-Video zu Kirby und das vergessene Land.



Unser Kirby-Test mit Wertung auf GamePro.de