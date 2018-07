Nintendo und Microsoft unterstützen bereits Crossplay, sodass Fans auf Xbox One und Nintendo Switch gemeinsam Spiele wie Fortnite oder Minecraft zocken können. Nur Sony hält sich trotz Kritik seitens der Community weiterhin aus dem plattformübergreifenden Geschäft heraus.

Doch die Verhandlungen zu Crossplay zwischen den Publishern sind offenbar noch nicht abgeschlossen. Auf einer Aktionärsversammlung bestätigte Nintendos Senior Executive Officer Susumu Tanaka, dass die Gespräche immer noch andauern:

"Crossplay kommt im Grunde durch Unterhaltungen zwischen Publishern und Plattform-Besitzern zustande. Wir tun, was wir können, um Publishern Crossplay zu ermöglichen, wenn es das ist, was sie wollen. Die anderen Parteien haben auch Mitspracherecht beim Endergebnis, ob wir es erzielen oder nicht, also werden wir weiter mit ihnen darüber verhandeln."