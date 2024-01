Der Name Nintendo hat eine eigene Bedeutung - hättet ihr gewusst, welche?

Das steckt wohl eigentlich hinter dem Namen Nintendo.

Nintendo dürfte so ziemlich jedem Videospiel-Fan auf der Welt bekannt sein. Dabei hat das Unternehmen aber gar nicht als Konsolen-Hersteller und Spiele-Entwickler angefangen, sondern anfangs etwas vollkommen anderes verkauft. Und das könnte auch Einfluss auf die Bedeutung des Wortes "Nintendo" gehabt haben.

Das bedeutet der Name 'Nintendo' wohl übersetzt

Vorab einmal: Eine eindeutige Antwort, was der Name Nintendo bedeutet, können wir heutzutage nicht mehr bekommen. Das liegt zum einen daran, dass japanische Schriftzeichen einen gewissen Interpretationsspielraum zulassen und zum anderen daran, dass das Unternehmen bereits vor über hundert Jahren gegründet wurde. Was auch immer der genaue Gedanke hinter der Namensgebung war, ist nämlich nicht überliefert.

Allerdings setzt sich Nintendo aus drei Schriftzeichen zusammen: Das nin (任) bedeutet dabei Pflicht, Aufgabe oder Verantwortung, ten (天) steht für den Himmel und dō oder dou (堂) bedeutet Tempel.

Alle drei Schriftzeichen kommen in einem japanischen Sprichwort vor, das übersetzt so viel bedeutet wie:

"Überlasse das Glück dem Himmel."

Gemeint ist hier, dass man sein Bestes geben soll und dann loslassen muss. Was immer als nächstes passiert, liegt nicht mehr in den eigenen Händen, sondern denen des Schicksals.

Entsprechend wird "Überlasse das Glück dem Himmel" allgemein als Übersetzung des Namens Nintendo akzeptiert, auch wenn sich die historische Bedeutung nicht eindeutig nachweisen lässt.

Es gibt aber auch noch eine andere mögliche Bedeutung, die sich weniger auf die wörtliche Übersetzung der Schriftzeichens als auf ihre Bedeutung in der Geschichte Nintendos stützt. Ursprünglich wurde das Unternehmen nämlich als Nintendo Koppai 1889 gegründet. Koppai bedeutet übersetzt etwa Spielkarten, denn Nintendo hat anfangs die traditionellen japanischen Hanafuda-Spielkarten verkauft.

Autor Florent Gorges argumentiert entsprechend in seinem Buch The History of Nintendo 1889-1980: From Playing-Cards to Game & Watch, dass das ten von Nintendo eigentlich für Tengu stehe.

Tengu sind japanische Fabelwesen, die unter anderem als Symbol für (illegales) Glücksspiel stehen – etwas, das auch mit Hanafuda-Karten gerne betrieben wurde. Das nin würde in diesem Falle eher als "jemanden etwa tun lassen" übersetzt werden.

Nintendo könnte demnach auch etwa soviel wie "Tempel der freien Hanafuda" oder "Das Unternehmen, das Hanafuda machen (oder verkaufen) darf" bedeuten.

Wie Gorges in seinem Buch aber auch einräumt, weiß selbst Hiroshi Yamauchi, der Urenkel des Unternehmensgründers, die wahre Bedeutung von Nintendo nicht. Er halte aber "Überlasse das Glück dem Himmel" für eine plausible Erklärung.

Welche Übersetzung würdet ihr für wahrscheinlicher halten?