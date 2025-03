Weitere Nintendo Direct findet noch vor dem Switch 2-Showcase statt und zwar diese Woche - Gerücht

Laut mehreren Insidern steht vor der Nintendo Direct ... noch eine Nintendo Direct an.

In wenigen Tagen enthüllt Nintendo endlich mehr zur Switch 2. Am 2. April bekommen wir nämlich einen Showcase, bei dem sich alles um die neue Hybridkonsole drehen soll. Mehreren Insidern zufolge müssen wir uns aber gar nicht so lange für Nintendo-News gedulden – noch in dieser Woche soll uns nämlich eine weitere Nintendo Direct erwarten.

Darum soll es in der nächsten Nintendo Direct demnach gehen

Tatsächlich soll es sogar schon sehr bald so weit sein: Nämlich für morgen, den 26. März, ist demnach eine Nintendo Direct angesetzt. Das behaupten zumindest zwei Leaker. Einer von ihnen ist ein anonymer chinesischer Insider, der die Inhalte der letzten Juni-Direct korrekt geleakt haben soll. Die Person spricht konkret von einem Showcase am 26. März.

Beim zweiten Insider handelt es sich um ninspider, der zuvor bereits das Design der Switch 2 und Dockingstation vor der offiziellen Enthüllung mit einer Zeichnung gezeigt hatte.

Obendrein hat auch VGC Editor-in-Chief Andy Robinson auf Bluesky einen Teaser zu dem Gerücht abgesetzt – indem er auf die Aussage eines Users, dass Nintendo es richtig gemacht habe, keine weitere Switch Direct vor der Switch 2-Präsentation abzuhalten, mit einem nachdenklichen Emoji reagierte.

Aber worum soll es bei der Nintendo Direct gehen? Wir können zumindest ziemlich sicher sagen, dass die mögliche Direct nichts zur Switch 2 enthalten wird. Stattdessen deuten die Leaks an, dass wir hier eine Präsentation bekommen, die sich rein auf die erste Switch und ihre Spiele fokussiert.

Immerhin sind durchaus noch einige Titel für die inzwischen acht Jahre alte Konsole angekündigt, darunter etwa Pokémon-Legenden: Z-A, das noch dieses Jahr erscheinen soll.

Pokémon Legenden: Z-A verrät per Trailer, dass das Abenteuer Ende 2025 endlich losgeht

Natürlich handelt es sich hierbei ausdrücklich um Gerüchte, die bislang noch nicht bestätigt sind. Genaueres dürften wir aber bereits in ein paar Stunden wissen. Nintendo kündigt kommende Showcases in der Regel am Tag vorher um die Nachmittagszeit an, zwischen 15 und 16 Uhr dürften wir also Gewissheit haben.

Auch wenn eine Direct so kurz vor dem Switch 2-Showcase merkwürdig klingen mag, könnte an den Leaks durchaus etwas dran sein. Normalerweise hält Nintendo nämlich im Februar stets eine Direct ab, dieses Jahr war das allerdings nicht der Fall. Gut möglich also, dass der Hardware-Hersteller noch die Gelegenheit nutzen will, kommende Switch-Spiele ins Rampenlicht zu stellen, ehe sie im Switch 2-Hype untergehen.

Haltet ihr eine Nintendo Direct so kurz vor der Switch 2-Präsentation für realistisch? Und welche Spiele würdet ihr auf so einer Direct sehen wollen?