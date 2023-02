Nintendo Direct schon nächste Woche? Insider pocht auf Infos zur Switch-Show

Wann kommt die nächste Nintendo Direct? Die Frage stellen sich viele Nintendo-Fans auf der ganzen Welt und die Anzeichen, dass es tatsächlich bald soweit sein könnte, verdichten sich langsam aber sicher immer mehr.

Der aktuellste Hinweis kommt von Branchen-Insider und VentureBeat-Journalist Jeff Grubb. Dieser erwähnte in einer aktuellen Podcast-Episode von "Jeff Grubb's Game Messe" einen Termin in der nächsten Woche. Von dem, was er aktuell hören würde, gehe er von einem Termin in der Woche ab dem 6. Februar aus, so Grubb.

An welchem Wochentag genau dieser Termin sein werde, darauf wollte sich Grubb nicht festlegen, halte aber "später in der Woche" für realistisch. Das würde bedeuten, dass Nintendo die Direct mutmaßlich am kommenden Montag oder Dienstag ankündigen wird.

Nintendo Direct im Februar? Nach 2022 und 2021 wäre das keine Überraschung

Natürlich handelt es sich auch hierbei um ein unbestätigtes Gerücht, aber Jeff Grubb ist in der Branche gut vernetzt und einige seiner Prognosen waren in der Vergangenheit durchaus zutreffend. Überraschen würde aber auch uns ein Termin im Februar nicht sonderlich.

Dafür reicht allein ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Denn sowohl 2022 als auch 2021 hielt Nintendo jeweils im Februar eine große Nintendo Direct mit vielen Ankündigungen und Infos zu Switch-Titeln ab. Dementsprechend wäre es logisch, dass es auch 2023 in diesem Zeitraum wieder eine derartige Veranstaltung gibt.

Es ist zudem nicht der erste Hinweis auf eine baldige Nintendo Direct: Erst vor ein paar Tagen wurde entdeckt, dass zwei Titel neue NSUID-Codes erhalten haben. Was das genau bedeutet und wieso das ein Hinweis auf eine Switch-Show sein könnte, lest ihr hier:

Was könnte Nintendo auf der Direct präsentieren?

Natürlich gibt es hier einen ganz klaren Favoriten: Denn im Mai erscheint mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der wohl am sehnlichst erwartete Nintendo-Titel der letzten Jahre. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auf einer möglichen Direct neue Infos zum Open World-Titel sowie frische Gameplay-Szenen präsentiert werden könnten, schließlich liegen viele Details zum Spiel noch immer im Dunkeln.

Und auch ein weiterer großer Name könnte auf der Nintendo Direct vertreten sein. Schließlich steht irgendwann in den nächsten Monaten die 4. Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe an. Eine Switch-Show wäre die perfekte Gelegenheit, um einen ersten Blick auf die enthaltenen Strecken und ein Release-Datum zu gewähren.

Aber bis dahin heißt es: abwarten. Nintendo hat sich bislang weder zu den Gerüchten geäußert noch eine Nintendo Direct offiziell bestätigt.

Was hofft ihr auf der nächsten Nintendo Direct zu sehen?