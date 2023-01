Nintendo Direct findet womöglich schon bald statt und könnte Zelda Tears of the Kingdom zeigen

Nintendo-Fans spekulieren aktuell, ob schon bald die nächste Nintendo Direct-Show ansteht. Es gibt offenbar einige Hinweise darauf, die unter anderem auch mit dem heiß erwarteten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beziehungsweise dessen Nintendo eShop-Eintrag zu tun haben. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir schon bald mehr zu sehen bekommen, aber freut euch lieber nicht zu früh.

Nintendo eShop: Änderungen könnten auf Nintendo Direct hindeuten

Darum geht's: Im Nintendo eShop haben zwei Titel neue NSUIDs erhalten. Diese Codes enthalten normalerweise Informationen zum Release von Spielen und in welchen Regionen sie erhältlich sind. Oft gehen solche Änderungen offenbar mit dem Freischalten von Vorbestellungen einher.

Zelda Tears of the Kingdom hatte laut einigen findigen Fans vorher noch gar keine NSUID und die Seite von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp hat eine neue verpasst bekommen (via: NintendoSoup).

Das hoffen Fans jetzt: Diese Änderungen im eShop deuten eventuell darauf hin, dass wir beide Spiele bald endlich vorbestellen beziehungsweise kaufen können. So ein Start der Vorbestellungen wird in der Regel groß angekündigt und mit neuen Enthüllungen unterfüttert.

Dazu würde sich eine Nintendo Direct-Show natürlich ganz hervorragend eignen. Erst recht bei einem Spiel, das so groß ist wie Zelda: Tears of the Kingdom.

Dementsprechend spekulieren viele Fans jetzt, dass wir nicht nur bald endlich Zelda TotK preordern können, sondern dass wir auch in naher Zukunft noch eine ausführliche Nintendo Direct zum Thema erleben.

Bis es soweit ist, schauen wir uns noch einmal den neusten Trailer zum neuen Zelda an:

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Wann kommt die nächste Nintendo Direct? Genau steht das noch nicht fest, aber es gibt einige Anhaltspunkte. Daran lässt sich festmachen, dass es durchaus bald soweit sein könnte.



Aber Vorsicht! Das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Wir gehen zwar auch davon aus, dass wir bis zum Release im Mai noch mehr vom Zelda BotW-Sequel zu sehen bekommen. Aber diese Code-Änderungen im Nintendo eShop müssen natürlich nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Vorbestellungen in naher Zukunft starten und auch nicht, dass das unbedingt mit einer Nintendo Direct einher geht.

Was denkt ihr: Wann kommt die nächste Nintendo Direct?