Nintendo Direct: Diese 5 Switch-Spiele aus der Indie World könnt ihr ab sofort zocken

Nintendo hat einen neuen Showcase abgehalten, bei dem wieder kleinere Titel im Fokus stehen. Wie wir bereits gewohnt sind, gab es auch diesmal ein paar Shadow Drops, also Spiele, die ihr euch ab sofort im eShop von Nintendo holen könnt. Wir stellen euch die Titel einmal genauer vor.

Die Shadowdrops des Nintendo-Showcases in der Übersicht

Soundfall

Genre: Dungeoncrawler

Darum geht's: Soundfall ist ein Bullethell-Dungeoncrawler mit einem Twist - denn ihr müsst zum Beat des Soundtracks kämpfen, Loot sammeln und neue Ausrüstung finden. Soundfall kann sowohl alleine als auch zu zweit im Koop gespielt werden.

Mini Motorways

Genre: Puzzlespiel

Darum geht's: Im Puzzle-Strategiespiel Mini Motorways müsst ihr den Verkehr einer Stadt managen, indem ihr Straßen baut, Häuser und Geschäfte verbindet, auf die Bedürfnisse eurer Bürger achtet und aufpasst, dass eurer mühsam erstelltes Netzwerk nicht in sich zusammenfällt. Im Verlauf des Spiels könnt ihr mittels Upgrades auch Autobahnen und Kreisverkehre bauen, um euch das Leben leichter zu machen. Wollt ihr lieber eine Herausforderung, könnt ihr auch an täglichen und wöchentlichen Challenges teilnehmen.

Gibbon: Beyond the Trees

Genre: Jump 'n' Run

Darum geht's: Im handgezeichneten Jump 'n' Run-Abenteuer Gibbon: Beyond the Trees schlüpft ihr in die Rolle eines Affen und schwingt euch durch den Regenwald, während ihr mit eurer Familie nach einem Zuhause sucht.

Card Shark Demo

Genre: Abenteuer

Darum geht's: Card Shark ist ein Abenteuerspiel, in dem ihr euch im Kartenspiel durch listige Tricks, Täuschungen und markierte Karten an die Spitze der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts mogelt und ganz nebenbei noch eine Verschwörung aufdeckt. Die Demo für das Spiel kann ab heute runtergeladen werden.

OPUS: Echo of Starsong

Genre: Adventure

Darum geht's: Im Visual Novel-Adventure Opus: Echo of Starsong seid ihr als Duo unterwegs: Eda, die mysteriöse Geräusche namens Starsong hören kann und der Ausgestoßene Jun, der diese Starsongs sucht, um seinen Ruf wiederherzustellen. Gemeinsam reißt ihr durchs Universum auf der Suche nach dem Asteroiden, von dem die Starsongs kamen.

Über welches Spiel aus Nintendos neuestem Showcase habt ihr euch am meisten gefreut?