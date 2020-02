Nintendo Direct: So lange mussten Switch-Fans noch nie warten

Nintendo spannt uns und euch auf die Folter: Alle warten auf die nächste große Nintendo Direct. Die lässt sich allerdings bitten und ist immer noch nicht da. Einen so langen Zeitraum zwischen zwei großen Nintendo Directs gab es bisher nur ein einziges Mal im Jahr 2016, als es bei der E3 keine Direct gab. Seit dem Launch der Nintendo Switch ist das noch nie vorgekommen.

Nintendo Direct: So lang hat Nintendo die Switch-Fans noch nie warten lassen

Mittlerweile warten wir schon seit über 160 Tagen auf die nächste große Nintendo Direct. Die letzte große Nintendo Direct, bei der es um mehrere Spiele ging, hat im September 2019 stattgefunden. Das ist ein überraschend langer Zeitraum als Abstand zwischen den Nintendo-Events.

Bisher gab es nur ein einziges Mal eine längere Lücke. Das war allerdings noch vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch und hat sich damals zugetragen, als die Nintendo Direct die E3 2016 ausgelassen hat.

Wann ist die nächste Nintendo Direct? Normalerweise hält Nintendo die Events meist im Februar oder März ab. Kein Wunder also, dass sich schon seit geraumer Zeit hartnäckige Gerüchte halten, dass es jetzt nun mal so langsam an der Zeit sein müsste.

Fest steht dahingehend aber noch nichts, wir warten immer noch auf eine offizielle Ankündigung. Was aber dafür eindeutig klar ist: Nintendo nimmt an der E3 2020 teil, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Bleibt zu hoffen, dass wir uns nicht bis dahin gedulden müssen.

Wir haben sicherheitshalber schon mal aufgeschrieben, was wir uns von der nächste Direct erhoffen:

Wo bleiben die Spiele? Aktuell herrscht auch akuter Informationsmangel, wenn es um die nächsten First Party-Spiele für die Switch geht. Wir wissen zwar, dass Animal Crossing: New Horizons im März erscheint und dass irgendwann dieses Jahr ein Xenoblade-Remaster kommen soll, aber das war es.

Dafür gibt es einige Titel, die zwar schon angekündigt wurden, aber noch ohne Release-Datum sind. Zu den folgenden Spielen würde sich eine Nintendo Direct also anbieten.

Worauf wartet ihr am sehnsüchtigsten? Wann rechnet ihr mit der nächsten Nintendo Direct?