Genre: Farming-Simulation Entwickler: Glumberland Plattform: Xbox One, PC Release: unbekannt

Zu Beginn des Ooblets-Trailers tragen ein orangener Knilch und ein rosa Eistütenwesen ein Dance Battle aus. Das ist so verrückt und gleichzeitig so liebenswert, dass wir uns die Farming-Simulation mal genauer angeschaut haben. Und dabei unter anderem entdeckten, wie agil Rüben sein können, wenn sie nur jemand tanzen lässt.

Das macht Ooblets besonders

Darum geht's: Ooblets beginnt wie so viele Farming-Simulationen. Wir übernehmen einen heruntergekommenen Bauernhof, der wieder aufgebaut und verschönert werden soll. Dafür stellen wir uns zunächst im Charakter-Editor eine Figur zusammen und machen uns anschließend sofort die Hände schmutzig: Felder bestellen, sähen, gießen, pflegen und ernten stehen auf dem Tagesplan.

Doch hier kommt der Twist. Oder vielleicht sollten wir besser sagen: Die Ooberraschung? Wir pflanzen nämlich keinen schnöden Kohl oder langweiligen Mais an, sondern die namensgebenden Ooblets. Ganz wie in Däumelinchen blühen unsere Pflanzen auf und schenken uns wuselige Winzlinge, die in den unterschiedlichsten Varianten daherkommen.

Klein und knubbelig, in die Länge gezogen und eckig, ernst, glücklich, frech, mit Brille, mit Hut oder mit Tütü. Die Ooblets folgen uns durch die Stadt wie eine Gruppe Grundschüler am Wandertag, haben aber einen entscheidenden Vorteil: Anders als die Grundschüler können wir mit den Ooblets Dance Battles ausfechten, wenn wir auf andere Wesen ihrer Art oder Ooblets-Züchter stoßen.

Je erfolgreicher wir sind, desto ausgefallenere Tanzschritte lernen die kleinen Waldschrate und desto mehr können wir von der Welt um uns herum entdecken. Denn mit der Zeit gibt es nicht nur neue Moves, sondern auch komplett neue Biome zu entdecken, die wiederum mehr Sammelgegenstände, Pflanzen, Tanzmöglichkeiten und verschiedene Arten von Ooblets bereithalten.

Am Ende haben wir dann nicht nur unseren Bauernhof durch Möbel, Architektur-Upgrades und einen neuen Anstrich verschönert, sondern können auch einen ganzen Reigen der kleinen Waldschratwesen unser eigen nennen.

Für wen ist Ooblets interessant?

Ooblets ist vor allem dann einen Blick wert, wenn ihr gerne farmt und sammelt, denn darum geht es schließlich im Kern, auch wenn die Dance Battles eine spannende Abwechslung bieten. Wenn euch Spiele wie Animal Crossing: New Horizons, Slime Rancher oder Stardew Valley zusagen und euch das Herz beim Anblick der kleinen Knubbelwesen aufgeht, könnt ihr euch definitiv auf den Release freuen.

Wann der genau sein soll, ist leider noch nicht klar. Allerdings haben die Entwickler in ihrem Blog im April bekanntgegeben, dass sie sich auf die Zertifizierung vorbereiten, also die Anmeldung des Spiels für die Xbox One und den PC, bei dem Softwareanforderungen und Inhalte geklärt werden. Ganz so lange dürfte es also nicht mehr dauern.

Aufbau und Farming für Konsolen

Was gefällt uns, was nicht?

Ooblets sieht drollig aus, in unserer Pro- und Contra-Tabelle findet ihr unsere Einschätzung seiner Stärken und Schwächen.

Pro Contra Dance Battles als erfrischende Kampfmechanik Wie viele unterschiedliche Ooblets wird es geben? Überraschungsmomente im Farming durch Ooblets Sammeltrieb dank Ooblets und Items geweckt