Nintendo DS-Fans aufgepasst: Dieser neue Handheld macht kein Geheimnis aus seinem Vorbild und hat enorm viel Power

Der AyaNeo Flip erscheint als DS- und als Keyboard-Vairante und kann zugeklappt werden.

Nintendo DS-Spiele können aktuell überhaupt nicht mehr erworben werden, der eShop wurde komplett abgeschaltet. Solltet ihr noch alte Titel besitzen, könnt ihr sie eigentlich nur noch auf der Original-Hardware spielen.

Die wird allerdings auch nicht mehr verkauft oder hergestellt, genau wie die vielen Nachfolge-Modelle des Nintendo-Handhelds. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit ist es auch mit der Emulation so eine Sache. Aber hier kommt bald wohl der AyaNeo Flip DS ins Spiel.

Der neue Handheld dürfte vor allem Nintendo DS-Fans interessieren

Darum geht's: Nintendo DS-Fans suchen seit Jahren nach einer guten Möglichkeit, die alten Klassiker zu spielen. Die fehlen wegen der Ausrichtung auf zwei Bildschirme auch in der Nintendo Switch Online-Bibliothek noch, die bereits NES, Super NES, Game Boy und N64 bietet.

Vorhang auf für den AyaNeo Flip DS: Der neue Handheld der chinesischen Firma dürfte genau das liefern, worauf DS-Fans seit Jahren hoffen. Sowohl das Design als auch der Name sind eindeutig von Nintendos DS-Handheld inspiriert, aber es gibt noch eine ganze Menge Unklarheiten.

Das steckt drin: So ganz genau wissen wir das noch nicht. Aber zumindest die groben Rahmen-Daten wirken schon einmal ziemlich beeindruckend. Aus einem "Leak", den die Firma AYA wohl selbst an Liliputing geschickt hat, geht das Folgende hervor:

AMD Ryzen 7 7840U Chipset mit integrierter Radeon 780M-Grafikeinheit

7-Zoll-Display mit 120 Hz

Diese Specs wirken ziemlich beeindruckend und ähneln denen anderer Gaming-Handhelds, die Aya bisher angekündigt und veröffentlicht hat. Aber der AyaNeo Flip wäre dann wohl das erste Gaming-Handheld mit einem 120Hz-Display. Ansonsten gibt es wohl auch noch einen Fingerabdrucksensor und haufenweise Knöpfe sowie die obligatorischen Analogsticks und ein Steuerkreuz.

Noch vieles unbekannt: Aya hält sich gern bedeckt und gibt neue Informationen zu ihren Geräten erst nach und nach raus. Wir wissen zum Beispiel noch gar nicht, ob der zweite Bildschirm des Neo Flip DS überhaupt ein Touchscreen ist – was wir aber natürlich hoffen, für uns und alle anderen Nintendo DS-Enthusiast*innne. Auch ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Wer nicht so lange warten will, kann sich mit bisherigen Handhelds der Firma auseinandersetzen: Da wären zum Beispiel das AyaNeo Air Plus oder das AyaNeo Slide. Letzteres bietet wie die Keyboard-Version des AyaNeo Flip eine vollständige Tastatur, die freigelegt wird, wenn ihr den Bildschirm hochschiebt. Ansonsten sieht das Gerät ähnlich wie ein Steam Deck aus.

Wie gefällt euch der AyaNeo Flip DS? Glaubt ihr, dass er die Lücke füllen kann, die der Nintendo DS in unseren Herzen hinterlassen hat?