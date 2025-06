Im Nintendo eShop gibt es jetzt ein Top-Spiel für Nintendo Switch 2 mit 60% Rabatt und über 3.000 weitere Angebote

Im Nintendo eShop könnt ihr euch jetzt bis zu 92 % Rabatt sichern.

Die Nintendo Switch 2 ist seit dem 5. Juni erhältlich und bricht die ersten Verkaufsrekorde. Natürlich ist die erste Switch damit noch lange nicht auf dem Abstellgleis. Entsprechend könnt ihr euch über den aktuellen Sale im Nintendo eShop freuen. Hier gibt es über 3.000 Spiele für die Switch mit bis zu 92 Prozent Rabatt!

Unter diesen 3.000 Spielen sind natürlich viele, die ihr dank der Abwärtskompatibilität ebenso auf der Nintendo Switch 2 spielen könnt. Eines gibt es sogar als Nintendo Switch 2-Edition und ist ebenfalls im Angebot.

No Man's Sky - Jetzt auch mit Switch 2-Edition

No Man's Sky wird seit dem Release 2016 und dem Switch-Release 2022 stets mit Updates versorgt und immer besser.

Angebot gültig bis: 16. Juni 2025

Was ist No Man's Sky für ein Spiel? No Man's Sky ist eine gigantische Open World und lässt euch im besten Science-Fiction-Stil die Galaxie erforschen. Euch erwarten einzigartige Planeten, die ihr alle besuchen könnt. Trefft auf fremde Lebensformen, stellt euch den Gefahren des Weltalls wie Piraten und feindseligen Kreaturen und erlebt jede Menge Action.

Ihr begebt euch auf eine epische Reise, deren Ziel ganz in euren Händen liegt. Dabei könnt ihr euer Raumschiff aufrüsten und so anpassen, wie ihr es braucht. Egal, ob ihr als Entdecker, Händler oder Piratenjäger durchs All reist - No Man's Sky lässt euch die freie Wahl.

Prince of Persia: The Lost Crown

Angebot gültig bis: 20. Juni 2025

Ein besonderer Plattformer: Die Prince of Persia-Reihe gibt es bereits seit 1989 und ist eine der ältesten Spieleserien. 2024 erschien mit The Lost Crown ein neuer Ableger für die Nintendo Switch. Prince of Persia: The Lost Crown wirft euch in ein mythologisches Persien, wo ihr die Grenzen von Raum und Zeit direkt beeinflussen könnt.

Ihr schlüpft in die Rolle von Sargon und entwickelt euch vom talentierten Schwertkämpfer zu einer unvergleichlichen Legende. All das im spielerischen Rahmen eines Action-Adventure-Plattformers. Dabei gilt es Zeitkräfte, Kampfkünste und Plattformer-Fähigkeiten einzusetzen. Natürlich erwarten euch zudem knifflige Rätsel und eine fesselnde Geschichte.

Return to Monkey Island

1:37 Return to Monkey Island kehrt zurück und kapert die Nintendo Switch

Angebot gültig bis: 18. Juni 2025

Die Legende ist zurück: Der Schöpfer von Monkey Island, Ron Gilbert, hat 2022 überraschend seinen offiziellen dritten Teil des legendären Point-and-Click-Adventures veröffentlicht. Return to Monkey Island setzt die Geschichte rund um Guybrush Threepwood fort. Erneut stellt er sich seinem Erzfeind, dem Zombie-Piraten LeChuck und hat seine Beziehungsprobleme mit seiner großen Liebe Elaine Marley.

Auf euch warten raffinierte Rätsel, Wortgefechte der besonderen Art, eine liebevolle und spannende Geschichte und natürlich allerhand grotesker Situationen. Es ist einfach Monkey Island in seiner besten Form.

Mortal Kombat 1

3:44 Mortal Kombat 1 im grafisch beeindruckenden Trailer.

Angebot gültig bis: 20. Juni 2025

Muss man gespielt haben: Mortal Kombat 1 setzt im GamePro-Test neue Prügelmaßstäbe und sichert sich mit 90 Punkten eine herausragende Wertung. Für unseren Autor Kai Schmidt ist Mortal Kombat 1 eine »Fantastische Fortsetzung, die ihre Vorgänger spielerisch und beim Umfang in den Schatten stellt«.

Der Reboot des Klassikers der Kampfspiele: Mit Mortal Kombat 1 wird das Franchise nochmal neu gestartet. Von der Story her spielt es dennoch nach Teil 11. Dabei erschafft Feuergott Liu Kang die Welt neu und setzt alles wieder auf Null zurück. Euch erwarten ein neues Kampfsystem, neue Spielmodi und natürlich brutale Fatalities.

Monopoly

Wer schafft es sich die besten Straßen zu sichern und alle anderen zu Verzweiflung zu bringen?

Angebot gültig bis: 26. Juni 2025

Wer schnappt sich die besten Straßen? Monopoly ist eines der beliebtesten Brettspiele überhaupt und ein absoluter Klassiker. Auf der Nintendo Switch könnt ihr das Spiel auch digital erleben und euch mit eurer Familie und euren Freunden um die besten Straßen streiten.

Bis zu sechs Personen können offline an einer Switch oder online miteinander Monopoly spielen. Dabei wird auch Crossplay unterstützt!

Das Spiel ist komplett in 3D dargestellt. Hierbei könnt ihr eure Spielfigur steuern, umherbewegen und springen lassen. Zudem gibt es einen Tag- und Nachtwechsel und verschiedene Wetterverhältnisse, was den Eindruck der Stadt und Umgebung verändert und eine nette Atmosphäre schafft.

Aus Frust das gesamte Spielbrett umzuwerfen, ist ebenfalls möglich - falls ihr ungerechtfertigterweise im Gefängnis landen solltet oder euch anderes stört.

Lego City Undercover

Wer löst die Fälle wie kein anderer? Chase McCain!

Angebot gültig bis: 20. Juni 2025

Ein Gesetzeshüter mit vielen Gesichtern ist zurück: In LEGO City Undercover schlüpft ihr in die Rolle des legendären Polizisten Chase McCain, der nach einer unfreiwilligen Auszeit überraschend in die Metropole aus LEGO-Steinen zurückkehrt.

Sein Auftrag: dem frisch ausgebrochenen und notorischen Schwerverbrecher Rex Fury erneut das Handwerk zu legen und dem Chaos in der Stadt ein Ende zu bereiten.

Auf euch wartet eine riesige, offene Welt voller cleverer Verfolgungsjagden, humorvoller Anspielungen auf bekannte Filme und Serien und natürlich eine aberwitzige Menge an Sammelobjekten. Es ist einfach eine Art Grand Theft Auto mit dem unverkennbaren LEGO-Humor.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Kämpft euch durch Horden von Gegnern mit Scott Pilgrim.

Angebot gültig bis: 20. Juni 2025

Eine Kult-Prügelei ist zurück: Der Videospiel-Held Scott Pilgrim kämpft sich in der Complete Edition seines legendären 2D-Arcade-Abenteuers erneut durch Horden von Gegnern. Basierend auf den beliebten Comics und dem Kinofilm, stellt sich Scott der ultimativen Herausforderung, um das Herz seiner großen Liebe Ramona Flowers zu gewinnen - er muss ihre sieben teuflischen Ex-Partner besiegen!

Auf euch warten actiongeladene Kämpfe im Retro-Stil, ein preisgekrönter Soundtrack der Band Anamanaguchi und ein einzigartiger Humor, der die Vorlage perfekt einfängt. Spielt als Scott Pilgrim oder einer seiner Freunde, schaltet abgefahrene Fähigkeiten frei und kämpft euch gemeinsam im Koop-Modus durch die kunterbunten und chaotischen Level.

A Little to the Left

Wer liebt es nicht zu puzzeln?

Angebot gültig bis: 25. Juni 2025

Die pure Entspannung ist da: Für alle, die eine Pause vom lauten Alltag brauchen, kommt hier das charmanteste Organisations-Puzzlespiel seit es Schubladen gibt. In A Little to the Left bringt ihr Ordnung in das liebevolle Chaos des Alltags, indem ihr Haushaltsgegenstände sortiert, stapelt und ordentlich arrangiert.

Auf euch warten über 100 Rätsel, die von Alltagsgegenständen inspiriert sind. Zudem eine sanfte, beruhigende Atmosphäre und ein verspielter Kater, der gerne mal für Unordnung sorgt.

Jedes Rätsel hat dabei oft mehrere logische Lösungen, die euren Sinn für Ordnung auf die Probe stellen. Es ist einfach die reinste Freude am Aufräumen, nur ohne den Staub.

UNDERTALE

Die Unterwelt bietet unvergessliche Charaktere und ein besonderes Kampfsystem.

Angebot gültig bis: 30. Juni 2025

Ein Rollenspiel, das alles anders macht: Willkommen in der Unterwelt, einer bizarren Welt voller Monster, in die ihr als Mensch hineingestolpert seid. In diesem gefeierten Indie-Hit ist euer Weg zurück an die Oberfläche alles andere als gewöhnlich, denn hier müsst ihr niemanden verletzen.

Auf euch warten unvergessliche Charaktere, ein Kampfsystem, bei dem ihr eure Feinde auch mit Worten und Taten statt mit Gewalt besiegen könnt, und eine Geschichte, die sich durch eure Entscheidungen komplett verändert.

Jeder Gegner ist ein Individuum, jeder Kampf ein kleines Rätsel. Ob ihr Freundschaften schließt oder alles zu Staub zerfallen lasst, liegt allein in eurer Hand. Es ist einfach ein Rollenspiel, bei dem euer Gewissen der wichtigste Charakterwert ist.

Dorfromantik

1:13 Dorfromantik - Die Strategie-Überraschung aus Deutschland im Trailer

Angebot gültig bis: 20. Juni 2025

Der friedliche Weltenbauer ist da: Für alle, die strategischen Aufbau mit purer Entspannung kreuzen wollen, kommt das preisgekrönte deutsche Indie-Spiel, das euch zum Landschaftsarchitekten macht. In Dorfromantik erschafft ihr aus sechseckigen Plättchen stetig wachsende, idyllische Dorflandschaften.

Auf euch warten ruhige, aber fesselnde Runden, in denen ihr Wälder anlegt, Dörfer verbindet und Flüsse durch malerische Felder schlängeln lasst.

Erfüllt kleine Quests, um euren Highscore zu knacken, oder baut im Kreativmodus einfach endlos vor euch hin, bis die perfekte, postkartenreife Welt entsteht.

Über 3000 Switch-Spiele im Angebot im Nintendo eShop

Es gibt tausende weitere Angebote im Nintendo eShop. Unsere 10 waren nur eine kleine Auswahl. Im Prinzip ist jedes Genre vertreten und für alle etwas dabei. Schaut doch einfach selbst einmal bei den Deals im Nintendo eShop vorbei: