Rekord für Nintendo: Die Switch 2 ist die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten

Keine Konsole hat sich je schneller verkauft als die Nintendo Switch 2.

Nachdem die Switch 2 am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde, hat Nintendo heute erstmals Verkaufszahlen ihrer neuen Konsole bekannt gegeben – und die haben es in sich! Laut offiziellen Angaben ging die Nintendo Switch 2 in den ersten vier Tagen nach Release am 05. Juni stolze 3,5 Millionen Mal über die Ladentheke.

Nintendo Switch 2 stellt neuen Rekord auf

Wie Nintendo angibt, hat sich keine hauseigene Hardware binnen vier Tagen häufiger verkauft als die Switch 2, womit sie auch ihren so erfolgreichen Vorgänger klar übertrifft. Doch nicht nur das, die Switch 2 darf sich fortan die schnellst verkaufte Konsole aller Zeiten nennen, wie Datenanalyst Daniel Ahmad auf BlueSky berichtet.

Wie die Switch 2 bei uns im Test abschneidet, erfahrt ihr hier:

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Autoplay

Zum Vergleich: So schneiden die Switch 1 und die PS5 ab

Zahlen allein sagen bekanntlich wenig aus, wenn sie nicht ins Verhältnis gesetzt werden. So wurden von der Nintendo Switch 1 wohlgemerkt in ihren ersten 4 Wochen nach Release rund 2,74 Millionen Exemplare verkauft, während es die PS5 auf 3,4 Millionen Einheiten im Launch-Zeitraum schaffte. (via Press-Start) Hier sei allerdings angemerkt, dass Sony zum Start der Konsole im November 2020 mit großen Lieferengpässen zu kämpfen hatte.

Ein kleiner Funfact: Damit hat die Switch 2 in nur vier Tagen rund ein Viertel der Wii U-Gesamtverkaufszahlen erreicht. Von Nintendos bislang größtem Konsolen-Flop wurden insgesamt 13, 56 Millionen Einheiten verkauft.

Nintendo ist damit ein fulminanter Launch geglückt. Ob die Switch 2 jedoch den massiven Erfolg ihres Vorgängers übertrumpfen kann, wird die Zeit zeigen.

Die Nintendo Switch rangiert aktuell mit weltweit 152,12 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 3 der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, nur knapp geschlagen vom Nintendo DS (154 Millionen) und der PlayStation 2, von der über 160 Millionen Einheiten über die Ladentheke gewandert sind.

Überrascht euch der enorme Erfolg der Switch 2 zum Launch oder hattet ihr nach den großen Verkaufserfolgen von Nintendo im vergangenen Jahrzehnt vielmehr damit gerechnet?