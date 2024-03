Nintendo eShop Blockbuster-Sale: Jetzt über 1000 günstige Spiele für Nintendo Switch sichern!

Unter den mehr als 1000 Sonderangeboten des Nintendo eShop Blockbuster-Sale findet ihr auch große Exklusivspiele für Switch.

Der Nintendo eShop hat den riesigen Blockbuster-Sale mit über tausend reduzierten Spielen für Nintendo Switch gestartet. Wie der Name schon sagt, finden sich darunter eine Menge großer AAA-Titel, einschließlich einiger First-Party-Spiele, die man nur selten günstig bekommt. Natürlich ist aber auch der eine oder andere Geheimtipp dabei.

In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights aus dem noch bis zum 7. April laufenden Sale vor. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbert, kann das hier tun:

Animal Crossing: New Horizons

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Die Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons schickt euch auf eine zu Beginn noch einsame Insel, die ihr nach und nach in ein idyllisches Paradies verwandelt. Dazu baut ihr Häuser, Brücken und Wege, sorgt für stimmungsvolle Inneneinrichtung und passt sogar die Landschaft an. Je schöner eure Insel wird, desto mehr niedliche Bewohner in Tiergestalt lockt ihr an, mit denen ihr euch anschließend anfreunden könnt.

Ihr könnt allein oder mit bis zu sieben weiteren Spieler*innen online oder im lokalen Netzwerk spielen. Außerdem können bis zu acht Personen an einer Switch dieselbe Insel bewohnen. Übrigens gibt es neben dem Hauptspiel auch die umfangreiche Erweiterung Happy Home Paradise günstiger. In dieser entwerft ihr auf einer neuen Inselgruppe im Auftrag einer Ferienhausagentur traumhafte Wohnungen, baut aber auch andere Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser.

Super Mario Odyssey

7:43 Super Mario Odyssey - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch

Super Mario Odyssey ist einer der ganze großen Mario-Hits für Nintendo Switch. Das 3D-Jump&Run hat weltweit Topwertungen abgestaubt, laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt bei beeindruckenden 97 Punkten. Das liegt nicht zuletzt an den vielen neuen und kreativen Ideen, zu denen zum Beispiel der Hut Cappy zählt, durch den Mario die Kontrolle über andere Figuren übernehmen und ihre Fähigkeiten nutzen kann.

Auch das Leveldesign steckt voller ungewöhnlicher Einfälle wie beispielsweise spielbarer Wandmalereien, die an traditionelle 2D-Mario-Level erinnern. Außerdem könnt ihr durch ganze 17 verschiedene Welten reisen, die vom Pilzkönigreich über das Wolkenland bis hin zu Bowsers Land reichen. Natürlich bekommt ihr zudem das übliche Mario-Gameplay mit der gewohnt präzisen Steuerung geboten, einschließlich abwechslungsreicher Minispiele und spektakulärer Bosskämpfe.

Prince of Persia: The Lost Crown

0:40 Das neue Prince of Persia ist richtig gut!

Mit Prince of Persia bekommt ihr eines der bislang besten Spiele dieses Jahres schon jetzt günstig im Nintendo eShop. In dem Metroidvania, das trotz aufwendiger 3D-Grafik auf klassische 2D-Level setzt, spielt ihr den Krieger Sargon, der eine von der persischen Mythologie inspirierte Welt retten soll. Ausgerüstet mit zwei Säbeln und einem Bogen bekämpft ihr dazu sowohl menschliche Gegner als auch jede Menge kreativ designter Monster.

Die größte Stärke des Spiel ist das Kampfsystem, das nicht nur durch zahlreiche Kombos und verschiedenen Angriffsarten glänzt, sondern auch spektakuläre Spezialfähigkeiten bietet. So kann Sargon sich beispielsweise durch Wände teleportieren oder die Zeit ein kleines Stück zurückdrehen. Während der rund 25 Stunden Spielzeit bringen zudem kleine Rätsel Abwechslung, während die umfangreiche Charakterentwicklung für zusätzliche Motivation sorgt.

Diablo II: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher!

Diablo 2 ist eines der beliebtesten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Mit dem Remake Diablo 2 Resurrected könnt ihr den Klassiker jetzt in komplett neuer, moderner Grafik spielen. An der isometrischen Perspektive und dem Gameplay hat sich hingegen nichts geändert: Nach wie vor durchquert ihr eine düstere Fantasy-Welt, schnetzelt dabei massenhaft Monster, Dämonen und Untote, levelt euren Charakter auf und sucht nach immer besserer Ausrüstung.

Ein Highlight des Spiel sind dabei nach wie vor die verschiedenen Charakterklassen, die sich vollkommen unterschiedlich spielen und dadurch zum mehrfachen Durchspielen motivieren. Da in Diablo 2 Resurrected das umfangreiche Add-on Lord of Destruction bereits enthalten ist, stehen euch sieben Charaktere zur Auswahl, deren Fähigkeiten sich im Online-Koop für bis zu vier Spieler*innen sehr gut ergänzen. Aber auch allein macht Diablo 2 nach wie vor eine Menge Spaß.

7:52 The Legend of Zelda: Link's Awakening - Testvideo zu Nintendos schönem Remake

The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch ist ein Remake des Game Boy-Klassikers, das technisch komplett runderneuert wurde. Obwohl ihr jetzt zeitgemäße 3D-Grafik und knallbunte Farben bekommt, bleibt die Perspektive von schräg oben aber erhalten. Das Remake setzt dabei auf einen sehr niedlichen Look, durch den die Charaktere ein wenig an kleine Spielzeugfigürchen erinnern.

Wie im Original erforscht ihr eine geheimnisvolle Insel, auf der Link gestrandet ist und die neben abwechslungsreichen Landschaften von der Wüste bis zum Zauberwald auch jede Menge Schätze, Dungeons und schrullige Charaktere bereithält. Das Gameplay bietet die für Zelda typische Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Erkundung, die auch diesmal wieder hervorragend funktioniert. Ein besonderes Merkmal von Link’s Awakening ist zudem seine tolle Mystery-Geschichte.

Super Monkey Ball Banana Mania

Super Monkey Ball Banana Mania lässt euch als niedliche Affen in Bällen durch hunderte Level rasen.

In Super Monkey Ball Banana Mania spielt ihr niedliche Affen, die in Bällen durch über 300 Level rollen und hüpfen. Dabei müsst ihr stets darauf achten, dass ihr nicht über den Rand des Levels hinausschießt und abstürzt. Eure Mission ist es, eure geliebte Insel gegen einen bösen Affenwissenschaftler zu verteidigen und zu verhindern, dass sie in die Luft gejagt wird. Das könnt ihr allein oder im lokalen Koop für bis zu vier Spieler*innen tun.

Neben dem Story-Modus, der euch die Geschichte im Comic-Stil präsentiert, hat Super Monkey Ball Banana Mania auch noch ganze zwölf Minispiele zu bieten, in denen ihr euch im lokalen Multiplayer miteinander messen könnt, beispielsweise Affen-Fußball, Affen Bowling und Affenrennen. Ihr bekommt hier also ein Story-Abenteuer und ein umfangreiches Party-Spiel in einem Paket. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, eure Spielfiguren und Bälle individuell zu gestalten.

LEGO Harry Potter Collection

1:12 Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 - Launch-Trailer - Launch-Trailer

Die LEGO Harry Potter Collection enthält beide Teile des Spiels, die euch zusammen durch alle sieben Schuljahre in Hogwarts führen. Ihr erlebt dabei die Geschichten der Filme und Bücher nach, trefft die beliebten Charaktere und besucht viele der bekannten Orte von der Winkelgasse über Hogsmeade bis zum Raum der Wünsche. Die Vorlage wird dabei mit dem üblichen Humor und der Liebe zum Detail umgesetzt, die ihr von einem LEGO-Spiel erwarten könnt.

Das Gameplay besteht wie gewohnt aus Action, Platforming, kleinen Rätseln und Erkundung, wird diesmal aber dem Thema entsprechend mit einer Menge Magie gewürzt: So liefert ihr euch beispielsweise Zauberduelle, lernt im Unterricht neue Sprüche, braut Zaubertränke und fliegt beim Quidditch-Spielen auf eurem Besen. Natürlich spielt zudem oftmals das richtige Zusammensetzen von LEGO-Bausteinen eine große Rolle.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

3:52 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Gameplay-Trailer zum Prequel

Bayonetta Origins ist ein Spin-off der berühmten Bayonetta-Reihe, das sowohl optisch als auch spielerisch andere Wege geht: Der märchenhafte Look erinnert trotz 3D-Grafik an ein wunderschön gezeichnetes Bilderbuch. Ihr spielt die Hexe Cereza, die auf der Suche nach magischer Kraft einen verzauberten Wald erforscht und von ihrem Stofftier begleitet wird, das von einem Dämon besessen ist. Dabei erlebt ihr die Vorgeschichte der Hauptreihe.

Das Gameplay ist zwar actionreich, wirft euch aber anders als die anderen Bayonetta-Spiele nicht gleich ganze Gegnerhorden entgegen. Dafür spielen knifflige Rätsel eine weit größere Rolle. Die größte Besonderheit besteht aber darin, dass ihr Cereza und ihr dämonisches Stofftier beide gleichzeitig steuert. Sowohl im Kampf als auch bei den Rätseln müsst ihr die Fähigkeiten beider Charaktere geschickt miteinander kombinieren.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Wer auf der Suche nach einem Koop-Spiel für zwei Personen ist und viel Wert auf eine gute Story legt, darf It Takes Two auf keinen Fall verpassen. Hier spielt ihr ein Ehepaar, das sich scheiden lassen möchte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird. Um seine menschlichen Körper wiederzubekommen, muss sich das zerstrittene Paar gemeinsam auf ein großes Abenteuer begeben und dabei notgedrungen zusammenarbeiten.

Schon die tolle Grafik und die emotionale Story fesseln auf Anhieb, das Beste am Spiel ist aber das abwechslungsreiche Gameplay: Im Kern handelt es sich bei It Takes Two zwar um einen Action-Platformer, das Spiel wechselt aber immer wieder das Genre und wird beispielsweise zu einem Shooter, einem Fighting Game oder einer Flugsimulation. Dazu kommen haufenweise kleine Minispiele. Sowohl lokal als auch online genügt es übrigens, wenn eine Person das Spiel besitzt.

Outer Wilds

0:59 Outer Wilds - Nintendo kündigt Zeitschleifen-Abenteuer für die Switch an

Bei dem Indie-Hit Outer Wilds handelt es sich um ein kreatives Rätsel-Adventure mit einer komplexen und ungewöhnliche Geschichte. Ihr befindet euch in einem Sonnensystem, das in einer Zeitschleife gefangen ist, und nehmt an einem Raumfahrtprogramm teil, um auf fremde Planeten zu reisen und dort nach einer Möglichkeit zu suchen, die Schleife zu durchbrechen. Naturkatastrophen und gefährliche Umgebungen lassen euch dabei oftmals ums Überleben kämpfen.

Bei der Erforschung der Planeten und ihrer Geheimnisse, die von uralten Ruinen bis hin zu seltsamen Naturphänomenen reichen, kommen die verschiedensten Methoden zum Einsatz: Mal analysiert ihr eure Umgebung mithilfe von High-Tech-Werkzeugen, mal tauscht ihr euch mit anderen Weltraumreisenden aus, mal versucht ihr wie ein Archäologe, alte Sprachen und Zeichen zu entschlüsseln. Dabei genießt ihr viel Freiheit, um euren eigenen Weg zu finden.

Über 1000 weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Nintendo eShop Blockbuster-Sale mit mehr als 1000 Sonderangeboten. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst nochmal einen Blick auf die gesamten Deals zu werfen. Die Übersicht findet ihr hier: