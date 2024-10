Nintendo eShop startet riesigen Halloween Sale: Über 1000 Switch-Spiele jetzt im Angebot sichern!

Der Nintendo eShop Halloween Sale ist die ideale Gelegenheit, um sich günstig mit Switch-Spielen einzudecken, und zwar für Grusel-Fans!

Der Nintendo eShop hat seinen großen Halloween-Sale gestartet, durch den ihr jetzt über 1000 Switch-Spiele günstig im Angebot abstauben könnt. Darunter sind viele Horrorspiele, aber auch jede Menge anderer Titel, die etwas mit Geistern, Zombies, Monstern und übernatürlichen Phänomenen zu tun haben. Hier findet ihr die komplette Übersicht:

Die Aktion läuft noch bis zum 3. November, ein paar der Deals laufen sogar noch etwas länger. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier zehn Highlights aus dem riesigen Sale herausgesucht und stellen sie euch kurz vor:

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

2:04 Hogwarts Legacy im Switch-Trailer

Das Open-World-Spiel Hogwarts Legacy lässt euch sowohl die berühmte Zauberschule als auch deren Umland einschließlich des Dörfchens Hogsmeade frei erkunden und ist schon deshalb ein Muss für alle Harry-Potter-Fans. Die Spielwelt ist jedoch so fantasievoll und optisch beeindruckend gestaltet und steckt zudem so voller Geheimnisse und kleiner Details, dass man die Vorlage gar nicht gut kennen muss, um beim Erkunden eine Menge Spaß zu haben.

Auch beim Gameplay kann Hogwarts Legacy überzeugen und wirkt dabei im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen erfrischend anders. Das Kampfsystem bietet mehr als 20 verschiedene Angriffszauber, die ihr kreativ kombinieren könnt. Außerdem müsst ihr natürlich den Schulalltag eines Zauberschülers bewältigen. Die Digital Deluxe Edition liefert euch als Bonus ein Thestral als Reittier sowie verschiedene kosmetische Items und die Kampfarena der dunklen Künste.

Cult of the Lamb

2:09 Cult of The Lamb: Trailer zum Sektenspiel zeigt Kampf, Erkundung und mehr

Cult of the Lamb ist einerseits eine Farming- und Lebenssimulation wie Stardew Valley und andererseits ein Dungeon Crawler im Stile eines Binding of Isaac. Die kreative Genre-Mixtur bietet noch dazu ein ungewöhnliches Szenario: Ihr spielt ein Schaf, das einen seltsamen Kult anführt, welcher Gottheiten wie aus den Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft anbetet. Trotz seines auf den ersten Blick niedlichen Looks bietet Cult of the Lamb deshalb viele makabre Elemente.

Ihr müsst euch sowohl um den Aufbau des kleinen Dorfes eurer Sekte als auch um das Wohlbefinden der Bewohner kümmern. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure treuen Anhänger aber auch in finsteren Ritualen opfern, damit euch die dunklen Götter mehr Macht verleihen. Außerdem brecht ihr zu Expeditionen in finstere Dungeons auf und kämpft dort gegen allerlei Monster, um Ressourcen für euer Dorf zu sammeln und uralte Geheimnisse zu ergründen.

Diablo III: Eternal Collection

1:16 Diablo 3 für Nintendo Switch - Gameplay der Eternal Collection im Trailer

Wie alle Diablo-Spiele ist auch der dritte Teil ein Action-Rollenspiel, in dem ihr haufenweise Monster, Untote und Dämonen schnetzelt. Dabei levelt ihr euren Charakter auf und sucht nach immer besserer Ausrüstung, um noch stärkere Monster erledigen zu können. Diese Gameplay-Spirale bietet schon im Singleplayer eine hohe Langzeitmotivation, noch mehr Spaß bringt aber der Koop für bis zu vier Personen, in dem sich die Fähigkeiten der verschiedenen Charaktere hervorragend ergänzen.

Da in der Eternal Collection auch die beiden Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers enthalten sind, stehen euch insgesamt sieben Charakterklassen zur Verfügung, die alle völlig unterschiedliche Spielweisen erlauben: Barbar, Dämonenjäger, Mönch, Hexendoktor, Zauberer, Kreuzritter und Totenbeschwörer. Reaper of Souls bringt außerdem einen fünften Akt ist Spiel, der euch unter anderem in die Ruinen der in Diablo 2 zerstörten Stadt Sescheron führt.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Person 5 ist ohnehin schon eines der besten JRPGs überhaupt, aber die Royal-Version, deren internationaler Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic bei eindrucksvollen 95 Punkten liegt, ist sogar noch besser und umfangreicher. Sie fügt dem Hauptspiel unter anderem ein drittes Semester, einen neuen Stadtteil, ein neues Gruppenmitglied und zahlreiche neue Waffen und Feinde hinzu, wodurch die Spielzeit auf über 100 Stunden steigt.

In Persona 5 spielt ihr einen Schüler in Tokio, der die Fähigkeit besitzt, über das sogenannte Metaverse ins Unterbewusstsein anderer Bewohner der Stadt einzudringen. Tagsüber müsst ihr den stressigen Schulalltag meistern, nachts taucht ihr in Begleitung eurer Freunde in die schrägen und manchmal düsteren Welten des menschlichen Geistes ein, um Menschen von ihren psychischen Zwängen zu befreien. Dazu müsst ihr zahlreiche Kämpfe gegen skurrile Monster überstehen.

Life is Strange: True Colors

15:31 Life is Strange: True Colors - Die ersten 15 Minuten des Spiels

Wie die älteren Teile der Reihe ist auch Life is Strange: True Colors ein Mystery-Adventure: Ihr schlüpft in die Rolle von Alex Chen, die sich in der Kleinstadt Haven Springs mit ihrem Bruder trifft, um sich nach langer Trennung mit ihm auszusprechen und wieder eine engere Verbindung zu knüpfen. Kurz nach dem Treffen stirbt ihr Bruder jedoch bei einem vermeintlichen Unfall. Alex stellt nun Nachforschungen an und stößt dabei auf die düsteren Geheimnisse der Stadt.

Bei ihren Recherchen hilft Alex ihre übernatürliche Fähigkeit: Sie kann die Emotionen ihres Gegenübers als Farben wahrnehmen und dadurch bis zu einem gewissen Grad dessen Gedanken lesen und manipulieren. Die vielschichtigen und hervorragend geschriebenen Dialoge gehören dementsprechend zum Kern des Gameplays. Die Entscheidungen, die ihr in ihnen trefft, haben Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Handlung: True Colors bietet fünf verschiedene Enden.

Little Nightmares I & II Bundle

8:02 Little Nightmares 2 - Test-Video zum Grusel-Hit

Die Little Nightmares-Spiele faszinieren schon allein durch ihren Grafikstil, welcher niedliche Figuren, die fast aus einem Pixar-Animationsfilm stammen könnten, mit verstörenden Szenen verknüpft. Im ersten Teil spielt ihr ein Mädchen, das aus einem seltsamen Gebäude voller skurriler Kannibalen entkommen muss. Im Bundle ist auch die Erweiterung „Geheimnisse des Schlunds“ enthalten, die eine neue Hauptfigur und dadurch eine andere Perspektive auf die Ereignisse bietet.

Der zweite Teil der Horrorspiel-Reihe schickt euch an fünf verschiedene gruselige Schauplätze, die von einem finsteren Wald bis zu einem von furchteinflößenden Puppen bewohnten Krankenhaus reichen. Während ihr im ersten Little Nightmares nur vor euren Feinden weglaufen und euch verstecken könnt, könnt ihr euch in Teil 2 ab und zu mit Waffengewalt wehren. In beiden Spielen müsst ihr zudem Rätsel lösen, um euch einen Fluchtweg zu öffnen.

The Elder Scrolls V: Skyrim

1:03 The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch - Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Mit Skyrim könnt ihr euch jetzt günstig eines der erfolgreichsten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten schnappen und endlich auch mobil spielen. Die Switch-Version bringt neben dem Hauptspiel, das ohnehin schon Inhalt für über 100 Stunden Spielspaß bietet, auch die drei Erweiterungen Dawngard, Hearthfire und Dragonborn mit. Außerdem gibt es noch Extra-Features wie Bewegungssteuerung und spezielle Zelda-Items.

Seinen Erfolg hat Skyrim vor allem seiner Spielwelt zu verdanken: Ihr befindet euch in der im eisigen Norden gelegenen Provinz Himmelsrand, deren Städte, Dörfer, Wälder, Gebirge und verschachtelte Höhlensysteme ihr nach Herzenslust erforschen könnt. Obwohl ihr dabei natürlich der Hauptstory folgen könnt, die sich um verheerende Drachenangriffe dreht, dürftet ihr am meisten Spaß habt, wenn ihr einfach eurem Entdeckerdrang freien Lauf lasst.

Dead by Daylight

0:26 Dead by Daylight - Horrorspiel im Teaser-Trailer

Der Multiplayer-Hit Dead by Daylight lässt euch die Handlung eines typischen Slasher-Horrorfilms spielen, und zwar auf Täter- oder auf Opferseite: Eine Person übernimmt die Rolle des Killers, der mit übermenschlichen Kräften ausgestattet ist und nicht getötet werden kann. Die anderen müssen versuchen, vom Schauplatz zu entkommen. Dazu müssen sie zuerst verschiedene Aufgaben erfüllen und etwa Stromgeneratoren zum Laufen bringen, um den Weg freizumachen.

Gute Teamarbeit zahlt sich dabei aus: Wenn etwa eine Person den Killer ablenkt, können die anderen inzwischen die Flucht vorbereiten. Da man nicht sofort stirbt, wenn man erwischt wird, sondern zunächst vom Killer an einen Fleischerhaken gehängt wird, kann man zudem von einem anderen Team-Mitglied gerettet werden. Doch ob ihr nun Killer oder Opfer spielt: In Dead by Daylight könnt ihr jedenfalls beweisen, dass ihr euch klüger anstellt als die typischen Horrorfilm-Figuren.

SIGNALIS

1:04 Signalis - Trailer zum Retro-Resident Evil im Weltall

SIGNALIS liefert euch Survival-Horror alter Schule, mit 3D-Grafik im Retro-Pixelstil und einer Perspektive von schräg oben. Wie in frühen Resident Evil-Spielen müsst ihr euch mit knappen Ressourcen albtraumhaften Monstern und anderen Gefahren stellen. In einer dystopischen Zukunft spielt ihr eine menschenähnliche Androidin, die aus dem Kryoschlaf erwacht, nachdem ihr Raumschiff auf einem kalten, unwirtlichen Planeten abgestürzt ist.

Die spannende Geschichte mischt Elemente von Horror-Erzählungen H.P. Lovecrafts mit surrealen Ereignissen, wie man sie aus Filmklassikern von David Lynch kennt, und handelt zudem von der Rolle der Androiden in einem totalitären Regime. Das Gameplay bietet zwar reichlich Action, aber auch ruhigere Abschnitte, in denen ihr die atmosphärischen, düsteren Schauplätze erkundet und das eine oder andere knifflige Rätsel löst.

DOOM

9:10 Doom - Test-Video: So modern ist der Oldschool-Shooter

Das DOOM-Reboot hat der legendären Reihe, die das Genre der First Person Shooter groß gemacht hat, zu neuem Glanz verholfen, indem es zugleich auf alte Stärken gesetzt und dennoch das Gameplay sinnvoll modernisiert hat. Ihr bekommt also einen kompromisslosen Shooter mit hohem Tempo und hervorragendem Gunplay. Gerade das spektakuläre, aber auch sehr blutige Treffer-Feedback macht DOOM dabei zu einer sehr befriedigenden Spielerfahrung.

Neuerungen gibt es ebenfalls, etwa die Glory Kills. Durch diese gewinnt man im Nahkampf Gesundheit zurück, was dazu ermutigt, sich direkt auf die Gegner zu stürzen und offensiv zu spielen. Die Story ist wie üblich simpel gehalten: Als eine Forschungseinrichtung auf dem Mars von Dämonen überrannt wird, räumt ihr mit zahlreichen Schusswaffen und einer Kettensäge auf. Neben der Kampagne gibt es auch Multiplayer-Modi wie Team Deathmatch und Domination.

Mehr als 1000 weitere günstige Switch-Spiele im Halloween Sale

Wie bereits erwähnt, bietet der große Halloween Sale im Nintendo eShop noch über 1000 weitere Sonderangebote, mit einer breiten Auswahl an günstigen Switch-Spielen, durch die nicht nur Horrorfans auf ihre Kosten kommen. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst nochmal einen Blick auf die Deals zu werfen. Dieser Link bringt euch zur kompletten Übersicht: