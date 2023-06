Nintendo eShop: Neue Sommerangebote gestartet - Jetzt große Switch-Spiele günstig sichern!

Zu den Nintendo eShop Sommerangeboten sind nochmal viele neue Spiele für Nintendo Switch hinzugefügt worden, darunter große Exklusivtitel.

Schon seit letzter Woche laufen im Nintendo eShop die Sommerangebote mit mehr als 1500 reduzierten Spielen für Nintendo Switch. Nun sind nochmal neue Angebote hinzugekommen darunter sogar große Exklusivhits, die es zum allerersten Mal günstiger im Nintendo eShop gibt. Damit ihr angesichts der Fülle der Angebote nicht den Überblick verliert, haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst den Sale durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Kirby und das vergessene Land

9:13 Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

In Kirby und das vergessene Land kämpfen und hüpfen wir erstmals in der 30-jährigen Geschichte der Reihe durch eine richtige 3D-Welt, und zwar entweder allein oder zu zweit im Koop. Die farbenfrohe Präsentation der sechs verschiedenen Regionen, die von einer Eislandschaft bis zu einem verrückten Freizeitpark reichen, ist dabei sehr hübsch und wie immer herzerwärmend niedlich geraten.

Trotz der neuen Perspektive bleibt das Jump&Run den Vorgängern im Kern treu. Nach wie vor kann der Vielfraß Kirby Gegner verschlucken, um ihre Kräfte zu übernehmen und etwa Feuer zu spucken oder sich in eine Stachelkugel zu verwandeln. Neu ist allerdings, dass er das auch mit einigen leblosen Objekten machen kann. Dadurch können wir nun beispielsweise als Auto durch die Welt brausen oder verschießen als Getränkeautomat Dosen.

Xenoblade Chronicles 3

11:42 Xenoblade Chronicles 3 - Test-Video zum Switch-Rollenspiel

Den 2022 erschienenen JRPG-Hit Xenoblade Chronicles 3 bekommt ihr zum ersten Mal günstiger im Nintendo eShop. Seine hohen Wertungen (der internationale Durchschnitt liegt laut OpenCritic bei 88 Punkten) hat es sich unter anderem durch seine nicht nur riesengroße, sondern auch sehr stimmungsvolle Open World verdient, die voller Geheimnisse und abwechslungsreicher Aktivitäten steckt. Wie schon in den Vorgängern bekommt ihr zudem abermals eine epische Geschichte geboten.

Das gruppenbasierte Kampfsystem ist leicht zu verstehen und trotzdem komplex genug, um lange zu fesseln. Das ist auch gut so, denn Xenoblade Chronicles 3 bietet einen gewaltigen Umfang von mehr als 100 Stunden Spielzeit. Falls euch das noch nicht genug ist, könnt ihr euch mit dem Erweiterungspass noch mehr Inhalte sichern.

Monster Hunter Rise

9:49 Monster Hunter Rise - Video zum neuen Serienteil für Switch

In Monster Hunter Rise gehen wir abermals auf die Jagd nach riesigen und kreativ designten Monstern, um sie in spektakulären Bosskämpfen zu erledigen. Wie schon in Monster Hunter World ist das Kampfsystem dabei sehr tempo- und actionreich. Außerdem sorgt wie üblich die Suche nach dem richtigen Material, um immer bessere Ausrüstung herstellen zu können, für eine hohe Langzeitmotivation.

Eine der wichtigsten spielerischen Neuerungen ist der Seilkäfer, mit dem wir uns durch die Luft schwingen oder Monster einfangen können. Auch die Randale-Events, in denen wir ein Dorf gegen gleich mehrere gigantische Monster verteidigen, sind neu. Neben dem Hauptspiel gibt es übrigens auch die umfangreiche Erweiterung Sunbreak günstiger, die euch in ein ganz neues Gebiet mit neuen Kreaturen schickt.

Astral Chain

Astral Chain vermischt innovative Action mit Detektivarbeit.

Astral Chain stammt vom renommierten Studio Platinum Games, das auch für Hits wie die Bayonetta-Reihe und Nier: Automata verantwortlich ist. In dem Actionspiel ziehen wir mit einer Spezialeinheit in den Kampf gegen Monster aus einer anderen Dimension, die wir nur mithilfe einer speziellen Waffe, der namensgebenden Astral Chain, fesseln und so besiegen können.

Astral Chain verfügt über ein innovatives Kampfsystem, in dem wir im Grunde zwei Charakter gleichzeitig steuern müssen, um die Monster einzukreisen. Neben reichlich Action bietet Astral Chain aber auch Rollenspiel- und sogar Adventure-Elemente. Vor dem Kampf gibt es nämlich eine Erkundungsphase, in der wir unsere Feinde erst mal aufspüren müssen, in dem wir echte Ermittlungsarbeit leisten.

New Pokémon Snap

1:33 New Pokémon Snap - Launch-Trailer stimmt uns auf die Foto-Safari ein

New Pokémon Snap ist die sehr viel hübschere und zudem stark erweitere Neuinterpretation des ursprünglich 1999 für Nintendo 64 erschienenen Klassikers. Wie im Original ist es unser Ziel, besonders hübsche Fotos von wilden Pokémon zu schießen. Dazu knipsen wir die niedlichen kleinen Monster aus einem selbstständig fahrenden Fahrzeug heraus, ganz ähnlich wie in einem Rail Shooter.

Um die Pokémon hervorzulocken und sie zu besonders fotogenen Posen zu animieren, müssen wir manchmal verschiedene Items einsetzen oder sogar das eine oder andere Rätsel lösen. Vor allem kommt es aber auf das richtige Timing und schnelle Reaktionen an. Während wir im Original insgesamt 63 Pokémon abgelichtet haben, bekommen wir es diesmal mit mehr als 200 von ihnen zu tun.

Dark Souls Remastered

Dark Souls überzeugt auch in der Remastered-Version für Nintendo Switch durch fordernde Kämpfe und düsteres Artdesign.

Das düstere Action-RPG Dark Souls ist inzwischen zu einem echten Kultspiel geworden, das mit den sogenannten Soulslikes ein ganzes Genre begründet hat. Falls ihr es bisher tatsächlich verpasst haben solltet, habt ihr nun die Gelegenheit, es günstig in der Remastered Edition nachzuholen. Diese bietet neben zahlreichen technischen Verbesserungen auch den DLC „Artorias of the Abyss“.

Dark Souls ist vor allem für seine spannenden Bosskämpfe mit Fokus auf den Nahkampf und seinen hohen Schwierigkeitsgrad berühmt geworden. Für besonderen Nervenkitzel sorgt dabei, dass wir viel Fortschritt in Form von angesammelten Seelen unserer Feinde verlieren können, wenn wir unvorsichtig vorgehen. Das tolle Artdesign der mysteriösen, von einem Fluch belasteten Spielwelt dürfte ebenfalls viel zum Erfolg beigetragen haben.

Dragon Quest Builders 2

1:46 Dragon Quest Builders 2 - Launch-Trailer

Dragon Quest Builders 2 ist ein Spin-Off der berühmten JRPG-Reihe Dragon Quest, das beim Gameplay einen anderen Weg einschlägt: Statt eines traditionellen Rollenspiels mit Rundenkämpfen bekommt ihr hier eine Mischung aus Action-RPG und Bauen sowie Crafting im Stile eines Minecraft. Wir verhelfen baufälligen Siedlungen zu neuem Glanz und ziehen riesige Gebäude hoch, wobei wir viel kreativen Freiraum bekommen.

Auch Farming wie in Harvest Moon oder Stardew Valley wird geboten. Trotzdem brechen wir noch immer wie in einem richtigen Rollenspiel zu Abenteuern auf, kämpfen und erledigen Quests, nur haben Letztere eben häufig mit Bauen zu tun. Im Vergleich zum Vorgänger wurde sogar nochmal deutlich mehr Wert darauf gelegt, eine komplexe Geschichte zu erzählen.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

3:12 Monster Hunter Stories 2 - Launch-Trailer gibt Ausblick auf kommende Inhalte und mehr

Im Gegensatz zu Monster Hunter Rise ist Monster Hunter Stories 2 kein klassischer Teil der Reihe, sondern ähnelt eher Pokémon: Wir sammeln Eier und ziehen die geschlüpften Monstern groß, die uns dafür künftig im Kampf unterstützen. Das Kampfsystem ist klassisch rundenbasiert und wirkt zu Beginn noch recht simpel, wird aber immer komplexer, je mehr Monster und Fähigkeiten wir bekommen.

Monster Hunter Stories 2 sorgt nicht zuletzt durch seinen hübschen Look im Anime-Stil und seinen mitreißenden Soundtrack für Atmosphäre. Im Vergleich zur Monster-Hunter-Hauptreihe wird zudem viel Wert auf die Story gelegt. Diese dreht sich um ein geheimnisvolles Ei, aus dem eine Kreatur schlüpfen könnte, die das Ende der Welt herbeiführt. Im Nintendo eShop findet ihr übrigens eine kostenlose Demo.

Big Brain Academy: Kopf an Kopf

In Big Brain Academy stellt ihr euch entweder allein kniffligen Denkaufgaben oder tretet gegeneinander an.

Big Brain Academy: Kopf an Kopf ist ein Knobelspiel, in dem ihr euch entweder allein fordernden Denkaufgaben stellt und dabei um den Highscore kämpft oder im lokalen Multiplayer mit bis zu drei weiteren Spieler*innen messt. Da sich der Schwierigkeitsgrad dabei für jeden individuell einstellen lässt, ist Big Brain Academy sehr gut zum gemeinsamen Spielen mit Kindern geeignet.

Die Vielfalt der Aufgaben in Big Brain Academy ist groß: Insgesamt gibt es 20 Disziplinen, die in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt sind. Von räumlichem Denken über Rechnen bis hin zu Gedächtnisübungen muss euer Verstand die verschiedensten Herausforderungen meistern. Falls ihr Big Brain Academy vor dem Kauf erst mal ausprobieren möchtet, hält der Nintendo eShop eine kostenlose Demo für euch bereit.

Layton's Mystery Journey Deluxe

In Layton's Mystery Journey lösen wir als Katrielle Fälle in London und versuchen zudem, den verschwundenen Professor Layton zu finden.

Im Rätselspiel Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre spielen wir anstelle des berühmten Detektivs Professor Layton seine Tochter Katrielle, die in die Fußstapfen ihres Vaters tritt und ihr eigene Detektei in London betreibt. Wir lösen aber nicht nur zahlreiche Fälle für unsere Kunden, sondern versuchen auch, den seit Jahren verschwundenen Professor aufzuspüren.

Wie üblich in der Layton-Reihe besteht das Gameplay aus vielen kleinen Rätsel-Minispielen, die zu einer größeren Geschichte verwoben sind. Bei der Deluxe-Version für Nintendo Switch wurden einige Rätsel überarbeitet und sogar 40 neue Rätsel eingefügt. Außerdem wurde die ohnehin schon hübsche Anime-Grafik des Spiels weiter verbessert und ihr bekommt alle DLC-Outfits des Originals sowie 50 neue Outfits mitgeliefert.