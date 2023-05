Nintendo eShop – Zelda: Tears of the Kingdom und 10 günstige Angebote für Nintendo Switch

Neben dem Release von Zelda: Tears of the Kingdom bietet der Nintendo eShop diese Woche auch viele günstige Schnäppchen für Nintendo Switch.

Der Nintendo eShop hat mal wieder viel Spannendes zu bieten. Natürlich steht diese Woche ganz im Zeichen von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das am 12. Mai für Nintendo Switch erscheint. Beim Kauf im Nintendo eShop könnt ihr durch die Verwendung exklusiver Coupons kräftig sparen, wie wir euch bereits letzte Woche erklärt haben.

Daneben gibt es im Nintendo eShop aber auch noch eine ganze Menge günstiger Sonderangebote, die ihr nicht verpassen solltet. Wir stellen euch hier zehn besonders interessante Spiele kurz vor:

Cadence of Hyrule

0:58 Link aus Zelda tanzt sich auf die Switch - In Cadence of Hyrule ist Taktgefühl gefragt

Angebot gültig bis: 14. Mai

Cadence of Hyrule stammt vom Studio hinter dem hervorragenden Crypt of the NecroDancer (gerade 80% Rabatt im Nintendo eShop) und überträgt das Spielprinzip des Rhythmus-Rollenspiels in die aus Zelda bekannte Welt von Hyrule. Ihr erforscht zufallsgenerierte Dungeons und Gebiete an der Oberwelt und kämpft gegen zahlreiche Monster, wobei ihr euch aber nur im Takt der Musik bewegen und angreifen könnt.

Das mag zu Beginn ein bisschen Eingewöhnung erfordern, aber sobald euch der Rhythmus erst mal gepackt hat, wird er auch nicht mehr loslassen. Falls ihr das Ganze vor dem Kauf erst mal selbst ausprobieren wollt, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Blasphemous

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Angebot gültig bis: 16. Mai

Blasphemous ist ein 2D-Action-Rollenspiel, das sowohl durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad als auch durch sein düsteres Artdesign stark an Dark Souls erinnert. Ihr werdet in eine albtraumhafte Spielwelt geschickt, die von der Spanischen Inquisition inspiriert wurde und dementsprechend voll ist von gruseligen Folterinstrumenten und religiöser Symbolik.

Besonders eindrucksvoll sind die skurrilen und oft riesigen Bossgegner, denen wir nur mit Geduld, gutem Timing und reichlich Übung beikommen können. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr selbst austesten, ob ihr der Herausforderung gewachsen seid. Übrigens wurde inzwischen Blasphemous 2 angekündigt, das schon im Sommer erscheinen soll. Jetzt ist also die perfekte Gelegenheit, schnell noch Teil 1 nachzuholen.

Old Man’s Journey

0:40 Old Man’s Journey - Gameplay-Trailer zum hübschen Puzzelspiel

Angebot gültig bis: 18. Mai

Old Man’s Journey bekommt ihr schon für nicht mal einen einzigen Euro. Es handelt sich dabei um ein herzerwärmendes und wunderschönes Adventure im Bilderbuch-Stil, in dem wir einen alten Mann auf seiner letzten großen Reise begleiten. Die emotionale Geschichte, die sich erst nach und nach erschließt, hat sowohl fröhliche als auch düstere Momente.

Außerdem punktet Old Man’s Journey durch sein kreatives Rätsel-Gameplay: Damit der alte Mann das Ziel seiner Reise erreichen kann, müssen wir nämlich erst mal einen Weg für ihn schaffen. Das tun wir, indem wir die Landschaft um ihn herum umgestalten und beispielsweise Hügel einebnen oder in die Höhe ziehen, bis sie zu Bergen werden.

Summer in Mara

2:05 Summer in Mara - Intro-Trailer zum Farming-Abenteuerspiel

Angebot gültig bis: 14. Mai

Summer in Mara ist eine Mischung aus einem Erkundungsspiel und einer Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley. Wir spielen das junge Mädchen Koa und erforschen mit ihr das namensgebende Reich Mara, das aus einem Ozean mit mehr als zwanzig Inseln voller Geheimnisse und interessanter Bewohner besteht.

Zwischen unseren abenteuerlichen Expeditionen kehren wir immer wieder auf unsere Heimatinsel zurück. Dort bauen wir unseren eigenen Hof aus, bestellen unsere Felder, kümmern uns um unsere Tiere und beschäftigen uns mit Crafting und Ressourcensammeln. Insgesamt ist Summer in Mara ein ideales Wohlfühlspiel für entspannte Abende.

Panzer Dragoon: Remake

1:00 Panzer Dragoon: Remake - So sieht die Neuauflage des Klassiker von 1995 aus

Angebot gültig bis: 24. Mai

Panzer Dragoon: Remake ist die Neuauflage des ursprünglich 1995 für Sega Saturn erschienenen Klassikers, den ihr jetzt dank 90 Prozent Rabatt zum Schnäppchenpreis von 2,49€ nachholen könnt. Grafisch wurde der Shooter in der Switch-Version von Grund auf erneuert. Die fremdartigen Fantasy-Landschaften, durch die wir fliegen, sind nun hübsch wie nie zuvor.

Am Gameplay ändert das wenig: Wie im Original feuern wir vom Rücken eines Drachen aus auf massenhaft Feinde, zu denen beispielsweise fliegende Kriegsschiffe oder riesige Sandwürmer zählen. Der Drache findet seinen Weg von allein, wir konzentrieren uns ganz aufs Schießen. Da die Gegner von allen Richtungen auf uns einstürmen, ist unsere Aufgabe trotzdem nicht einfach.

Yoku’s Island Express

1:36 Yoku's Island Express: Launch-Trailer zum flippernden Metroidvania

Angebot gültig bis: 16. Mai

Yoku’s Island Express bietet eine ungewöhnliche Gameplay-Mischung aus Jump&Run und Pinball. Wir spielen den niedlichen Mistkäfer Yoku, der auf einer paradiesisch wirkenden, aber nicht ungefährlichen Insel die Rolle des Paketboten übernehmen soll. Dabei stellen sich ihm zahlreiche Hindernisse in den Weg, die Yoku nur überwinden kann, wenn er sich an seiner Mistkugel hängend kreuz und quer durch die abwechslungsreichen Level schießen lässt.

Manchmal müssen wir aber auch Rätsel lösen, uns den Weg gegen Bosse freikämpfen oder uns mit den eigenwilligen Bewohnern unterhalten. Wie viel Spaß das alles macht, werdet ihr schnell merken, wenn ihr die kostenlose Demo im Nintendo eShop ausprobiert.

KILL la KILL – IF

Kill la Kill - If lässt euch die Story der Anime-Vorlage aus einer anderen Perspektive erleben.

Angebot gültig bis: 14. Mai

KILL la KILL – IF ist ein Fighting Game, das auf dem berühmten Anime basiert. Die Solo-Kampagne lässt euch dessen Story aus einem ganz neuen Blickwinkel erleben, denn hier übernehmt ist zunächst die Rolle der Antagonistin Satsuki Kiryuin. In der zweiten Hälfte spielt ihr dann die Protagonistin, die den Tod ihres Vaters untersucht. Das Spiel bringt dabei den selbst für Anime-Verhältnisse überzeichneten Stil der Vorlage gut rüber.

Im Multiplayer könnt ihr euch entweder lokal an einer Konsole oder online spannende Matches 1 gegen 1 liefern. Um den Sieg zu erringen, müsst ihr nicht nur spektakuläre Kombos einsetzen, sondern auch die Attacken eures Gegners nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip präzise kontern.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

Im Metroidvania Ender Lilies kämpfen wir als junges Mädchen gegen groteske Monster.

Angebot gültig bis: 14. Mai

Ender Lilies ist das richtige Spiel für alle, die düstere Action-Platformer im Stile eines Hollow Knight mögen. Wir spielen das mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattete junge Mädchen Lily und wagen uns hinaus in die postapokalyptische Welt der Endlands, in der der Todesregen die Menschen in blutrünstige Monster verwandelt hat. Nur Lily kann sie von ihrem Fluch befreien, indem sie sich durch verschachtelte Levels im Metroidvania-Design kämpft.

Der Schwierigkeitsgrad ist recht fordernd, vor allem in den mehr als zwei Dutzend Bosskämpfen, denen wir uns im Verlauf der rund 25 Stunden dauernden Kampagne stellen müssen. Für Abwechslung sorgt dabei, dass wir regelmäßig neue Fähigkeiten bekommen, die oft nicht leicht zu meistern sind.

Ibb & obb

Ibb & obb ist ein Koop-Puzzle-Platformer, der mit der Schwerkraft spielt.

Angebot gültig bis: 17. Mai

Ibb & obb ist ein Koop-Puzzle-Platformer, den ihr nur zu zweit spielen könnt, entweder lokal oder online. Der besondere Kniff dabei: Die Schwerkraft wirkt auf dem oberen Teil des Levels nach unten und auf dem unteren Teil nach oben. Um voranzukommen, müsst ihr euch manchmal trennen, um parallel Hindernisse auf beiden Seiten zu überwinden, und manchmal eure Kräfte auf einer Seite vereinen.

Neben zahlreichen Rätseln und kunstvollen Sprüngen meistert ihr auch Kämpfe gemeinsam. Die Kampfmechanik ist so simpel wie spaßig: Um einen Gegner zu besiegen, müsst ihr ihn nur an seinen hellen Stellen berühren, die aber oft nicht leicht zu erreichen sind. Berührt ihr ihn an den dunklen Stellen, müsst ihr zurück zum letzten Checkpoint.

Superliminal

1:22 Superliminal - Gameplay-Trailer zum völlig verdrehten Rätselspiel

Angebot gültig bis: 14. Mai

Superliminal ist ein kreatives First-Person-Rätselspiel, das an Genre-Hits wie Portal oder Antichamber erinnert und eine einzigartige Spielmechanik bietet: Wir können die Größe von Gegenständen und ganzen Räumen verändern, indem wir sie aus verschiedenen Blickwinkeln und Entfernungen betrachten. Gehen wir beispielsweise an eine kleine Kugel sehr nah heran, sodass sie einen Großteil unseres Blickfelds einnimmt, können wir sie in einen riesigen Ball verwandeln.

Die kniffligen Levels arbeiten zudem gern mit optischen Täuschungen, durch die Hindernisse unüberwindbar erscheinen, obwohl sie mit der richtigen Perspektive kein Problem sind. Den erzählerischen Rahmen bildet eine surreale Mystery-Geschichte mit viel philosophischem Tiefgang.

Mehr günstige Sonderangebote im Nintendo eShop

Natürlich gibt es im Nintendo eShop gerade noch viel mehr günstige Sonderangebote, insgesamt sind hunderte Spiele für Nintendo Switch reduziert. Wenn ihr selbst die Deals durchstöbern wollt, könnt ihr die komplette Übersicht hier finden: