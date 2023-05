Nintendo eShop - Jetzt Zelda: Tears of the Kingdom mit Vorteilen vorbestellen + weitere Hits im Mai!

Am 12. Mai erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Wenn ihr im Nintendo eShop vorbestellt, könnt ihr durch Coupons kräftig sparen.

Auch im Mai erscheinen wieder viele spannende Spiele für Nintendo Switch. Der größte Titel ist natürlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, der heißersehnte Nachfolger von Breath of the Wild, dem wir uns deshalb besonders ausführlich widmen. Dabei geben wir euch einen Tipp, wie ihr beim Kauf im Nintendo eShop sparen könnt. Wir haben aber auch noch ein paar andere Switch-Highlights im Mai für euch herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet.

Zelda: Tears of the Kingdom im Nintendo eShop vorbestellen & sparen

Früher spielen: Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai der nächste große First-Party-Hit für Nintendo Switch. Wenn ihr im Nintendo eShop vorbestellt, könnt ihr das Open-World-Spiel schon vorab herunterladen. Dadurch könnt ihr pünktlich zum Release um Mitternacht losspielen und gehört so zu den Ersten, die ihre Reise durch Hyrule beginnen.

Wer Nintendo Switch Online hat, kann durch Coupons kräftig bei Einkäufen im Nintendo eShop sparen.

Günstiger einkaufen durch Coupons: Außerdem gibt es im Nintendo eShop die Möglichkeit, beim Kauf von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kräftig zu sparen. Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr nämlich von den exklusiven Coupons profitieren. Für 99 Euro bekommt ihr zwei Coupons, die ihr anschließen für zwei Spiele aus einer großen Auswahl an Switch-Hits einlösen könnt.

Rund 41€ Rabatt: Holt ihr euch beispielsweise Zelda: Tears of the Kingdoms zusammen mit dem Vorgänger Breath of the Wild, die einzeln sonst je 69,99€ kosten würden, könnt ihr durch die Coupons rund 41€ sparen. Ihr könnt euch aber auch viele andere tolle Spiele holen, zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Karmesin und Purpur oder weitere Zelda-Spiele wie Link’s Awakening und Skyward Sword HD. Mehr erfahrt ihr hier:

Das bietet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

1:00 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Schwebende Inseln: Wie schon in Breath of the Wild werden wir in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wieder eine riesige Open World erkunden. Diese besteht diesmal aber nicht nur aus vielfältigen Landschaften und Dungeons, sondern auch aus schwebenden Inseln voller Geheimnisse. Um diese zu erreichen, müssen wir die neuen Fluggeräte benutzen.

Fahrzeuge selber bauen: Auch am Boden können wir jetzt mit ungewöhnlichen Fahrzeugen reisen. Durch Links neue Fähigkeiten können wir diese sogar selbst bauen. Dabei werden wir allem Anschein nach viele kreative Freiheiten bekommen. In den Trailern waren beispielsweise eine mit Propellern ausgestattete fliegende Plattform und ein turmhohes, mit Armen ausgestattetes Gefährt auf Rädern zu sehen.

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Bewährtes Gameplay mit neuen Möglichkeiten: Ansonsten dürfte natürlich auch Tears of the Kingdom wieder die für Zelda typische Gameplay-Mischung aus Kampf, Rätseln und Erkundung bieten, die schon bei Breath of the Wild hervorragend funktioniert hat. Dank der neuen Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeuge werden uns aber nicht nur in Kampf-Situationen viele neue Möglichkeiten offenstehen.

Apokalyptische Bedrohung: Über die Story wurde bisher noch nicht allzu viel verraten. Es scheint aber, als bekämen wir es mit einer Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes namens „Kataklysmus“ zu tun. In den bisher veröffentlichten Screenshots und Trailern waren dementsprechend neben grünen Wiesen und Wäldern auch düstere, endzeitliche Landschaften zu sehen.

Mehr werden wir dann am 12. Mai erfahren, wenn das Warten auf Tears of the Kingdom endlich ein Ende hat. Und nicht vergessen: Wer im Nintendo eShop vorbestellt, wird schon um Mitternacht sein Abenteuer beginnen können:

5 weitere Switch-Highlights im Mai

Wie gesagt, ist Tears of the Kingdom nicht der einzige interessante Titel, der im Mai für Nintendo Switch erscheint. Hier präsentieren wir euch fünf weitere Highlights:

LEGO 2K Drive

2:14 LEGO 2K Drive - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

Erscheint am: 19. Mai

Mit LEGO 2K Drive erscheint im Mai ein großes Open-World-Rennspiel im LEGO-Universum. In der abwechslungsreichen, aus Wiesen, Wäldern, Wüsten und Wasserlandschaften bestehende Welt von Bricklandia liefert ihr euch spannende Rennen, nehmt an Cups teil, folgt dem Story-Modus oder vertreibt euch die Zeit mit kreativen Minispielen.

Die größte Besonderheit von LEGO 2K Drive ist aber, dass ihr eure Vehikel, und zwar sowohl Autos als auch Boote, selbst zusammenbauen und dabei eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr außerdem gemeinsam durch die Spielwelt rasen, und zwar sowohl lokal im Splitscreen als auch im Online-Multiplayer mit bis zu sechs Spieler*innen.

Trinity Trigger

Trinity Trigger ist ein JRPG mit actionreichen Kämpfen, in denen wir in einer Dreiergruppe antreten.

Erscheint am: 16. Mai

Bei Trinity Trigger handelt es sich im Wesentlichen um ein traditionelles JRPG im Stil der 90er, das aber besonders schnelle und actionreiche Kämpfe bieten soll. In diesen könnt ihr jederzeit zwischen den drei Charakteren eurer Party wechseln, um im perfekten Moment ihre besonderen Fähigkeiten und Waffen zu nutzen.

Die Hauptfigur ist ein junger Mann namens Cyan, der von den Göttern zum Krieger des Chaos ernannt wurde. Gemeinsam mit seinen Freunden Elise und Zantis bricht er zu einer Reise durch die Fantasy-Welt Trinitia auf, um die Krieger der Ordnung zu bekämpfen. Unterwegs muss er nicht nur kämpfen, sondern auch einige knifflige Rätsel lösen. Ihr könnt euch allein oder auch zu zweit oder zu dritt im lokalen Koop in das Abenteuer stürzen.

Landwirtschafts-Simulator 23 Nintendo Switch Edition

Der Landwirtschafts-Simulator 23 bietet wie üblich eine authentische Simulation, aber mit einigen neuen Features.

Erscheint am: 23. Mai

Mit dem Landwirtschafts-Simulator 23 geht eine der erfolgreichsten Simulationsreihen der Gegenwart in eine neue Runde. Wie üblich geht es auch im jüngsten Teil um eine realitätsnahe und authentische Nachbildung des Alltags in der Landwirtschaft. Ihr bedient also schweres Gerät wie Traktoren und Forstmaschinen, bestellt eure Felder und kümmert euch um eure Nutztiere.

Daneben müsst ihr aber auch eure Finanzen verwalten und könnt, wenn ihr erfolgreich seid, ein richtiges landwirtschaftliches Imperium errichten. Im Vergleich zu den Vorgängern gibt es natürlich eine ganze Reihe neuer Features, zum Beispiel Pflügen und Unkrautbekämpfung. Neben Kühen und Schafen sind nun endlich auch Hühner mit dabei. Außerdem gibt es zwei große neue Karten.

Cassette Beasts

1:08 Cassette Beasts - Die Pokémon-Alternative im Trailer

Erscheint im: Mai

Cassette Beasts ist ein Rollenspiel, in dem ihr ähnlich wie in Pokémon Monster sammelt und sie in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten lasst. Der Ablauf ist allerdings etwas anders: Ihr nehmt die Monster auf Kassetten auf. Wenn ihr diese anschließend abspielt, verwandelt eure Spielfigur selbst sich in das betreffende Monster. Es ist sogar möglich, zwei Monster miteinander zu einer ganz neuen Kreatur zu fusionieren.

Außerdem wird euch eine große, offene Spielwelt voller Geheimnisse und Dungeons geboten, die ihr allein oder gemeinsam im lokalen Koop erforscht. Bei internationalen Kritiker*innen hat Cassette Beasts übrigens sehr hohe Wertungen abgestaubt, der Durchschnitt liegt laut OpenCritic momentan bei stolzen 86 Punkten.

Puzzle Bobble Everybubble!

Mit Puzzle Bobble Everybubble! kehrt die seit rund 30 Jahren existierende Puzzlespielreihe zurück.

Erscheint am: 23. Mai

Die berühmte, auch als Bust-a-Move bekannte Puzzlespielreihe Puzzle Bobble bekommt eine Fortsetzung! In Puzzle Bobble Everybubble verschlägt es vier niedliche Drachen auf die Regenbogeninsel, wo sie den Bewohnern im Kampf gegen Seifenblasen beistehen, die die gesamte Insel zu bedecken drohen.

Das Spielprinzip bleibt im Kern den Vorgängern treu: Ihr schießt mit eigenen Seifenblasen auf die Blasen über euch. Wenn drei Seifenblasen der gleichen Art eine Reihe bilden, platzen sie. Das klingt einfach, erfordert aber Taktik und Geschick, zumal es noch eine Reihe von Tricks und Gegenständen gibt, die ihr zu Hilfe nehmen könnt. Neben dem Singleplayer-Modus wird es sowohl lokalen als auch Online-Multiplayer geben.