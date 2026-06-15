Nintendo-Glückspilz macht auf dem Flohmarkt das Schnäppchen seines Lebens - bekommt Game Boy mit zig Spielen, NES, WiiU und Game + Watch für unter 300 Euro

Auf dem Bild nicht zu sehen sind die Anleitungen zu einigen Game Boy-Spielen (Bild: reddit.com/user/Lara1309).

Ein Reddit-User hat offenbar bei einem privaten Flohmarkt richtig abgesahnt. Haltet euch fest: Da gab es einen NES mit Spielen, einige Nintendo DS-Games, eine Wii U-Konsole mit Spielen, einen Game Boy Color mit Spielen (unter anderem Pokémon blau, rot und gelb) sowie ein besonderes Game & Watch. Für insgesamt 265 Euro, was ein Witz dafür ist.

Nintendo-Fan sahnt bei Garagen-Sale richtig ab

Insbesondere die drei Pokémon-Spiele für den Game Boy können zusammen je nach Zustand und Zubehör schon locker die 100 Euro wert sein, die hier für den Game Boy mit sämtlichen Spielen und Zubehör gezahlt worden sind.

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Besonders krass ist aber die Oldschool-Game & Watch Rain Shower-Mini-Handheldkonsole. Die war hier nämlich ebenfalls dabei und dürfte manch einem angesichts der anderen Knaller vielleicht gar nicht groß aufgefallen sein. Aber wir haben es hier mit einem Schmuckstück zu tun, das alleine gut und gerne für knapp 300 Euro den Besitzer wechselt.

Auch die extrem gut erhaltenen Anleitungen für sieben dieser Game Boy-Spiele fallen ins Auge. Aber das ganze Schnäppchen wirft einige Fragen auf. Wie ein Mensch in den Kommentaren schreibt:

"Wie kann ein Enthusiast SAUBERE Anleitungen und alle Gen 1-Pokémon aufbewahren und keine Ahnung haben, dass sie etwas wert sind?"

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Der oder die glückliche Käuferin schreibt, dass es sich bei den Verkäufer*innen um ein etwas älteres Paar gehandelt habe. Die hätten zwar gewusst, dass die Pokémon-Spiele einzeln mindestens 25 Euro wert seien, aber extra einen ordentlichen Preisnachlass dafür gegeben, dass die komplette Sammlung auf einen Schwung gekauft wurde.

Anhand der Namen, die auf den Schutzhüllen geschrieben worden waren (und dem Namen, der für die Banküberweisung genutzt wurde), sei auch nachvollziehbar gewesen, dass es sich bei den Verkäufer*innen wohl wirklich um die ersten Besitzer dieser Schätze gehandelt haben muss. Sie scheinen ihre Games sehr geliebt und gut gehütet zu haben.

Dass es zusätzlich zu dem Game & Watch, den Pokémonspielen und dem Game Boy samt Zubehör auch noch einen NES in extrem guten Zustand, einige Spiele dafür und eine Wii U mit jeder Menge Zubehör plus Games gegeben hat, macht den Haul zu einem wirklich überragend guten Fang.

Immerhin kann so eine Wii U mit allem Drum und Dran auch aktuell gebraucht noch gut und gerne 150 Euro kosten. Da sind 75 Euro angesichts der vielen Spiele ebenfalls ein echter Hammerpreis.

Einzig der NES fällt da fast schon ein bisschen raus. Die 90 Euro für dieses Paket aus Konsole und Spielen ist durchaus gut und solide, aber nicht so ein wahnwitziger Kracher wie die restlichen Sammlungen.

Was davon hättet ihr am liebsten gehabt? Besitzt ihr noch einen NES, eine Wii U und einen Game Boy?