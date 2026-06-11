Star Fox Remake - Nintendo bringt meine Kindheit auf der Switch 2 zurück!

Das Remake von Star Fox für die Nintendo Switch 2 steht kurz vor dem Release, am 25. Juni 2026 kommt die Neuauflage des N64-Klassikers endlich raus und bringt den Rail-Shooter mit verbesserter Grafik und ein paar weiteren Anpassungen zurück.

GamePro-Redakteur Tobias Veltin freut sich schon sehr auf Star Fox Remake, auch wenn es bereits viel Kritik an der neuen Version von einigen Fans gab. Warum Star Fox und besonders Star Fox 64 die Rückkehr trotzdem verdient und was es überhaupt mit der Serie auf sich hat, erklärt Tobi im Video-Special.

Bei uns in Europa hieß Star Fox 64 übrigens Lylat Wars, weil es damals eine deutsche Firma namens Star Vox gab.