Nintendo Game & Watch: Retrokonsole mit Zelda jetzt günstig wie nie bei Amazon

Bei Amazon und auch bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade die Retro-Konsole Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda für nur 29,99€ (UVP: 59,99€) im Sonderangebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen war sie bislang noch nie so günstig zu haben. Die Lieferung ist auch bei MediaMarkt und Saturn kostenlos. Keiner der drei Händler macht bislang Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Was ist die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda?

80er-Nostalgie: Bei der Ende 2021 erschienenen Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda handelt es sich um eine Retrokonsole, die auf Nintendos erstem Handheld basiert, der in den 80ern in vielen verschiedenen Varianten erschienen ist. Am ähnlichsten sieht sie der Gold-Serie aus 1980, welche die älteste Reihe der ursprünglichen Game & Watch ist. Allzu originalgetreu ist die Nachbildung allerdings nicht. So erinnern das Steuerkreuz und die Buttons eher an den 1989 erschienenen Game Boy.

Drei Zelda-Klassiker: Technisch ist die Retrokonsole dem Original zudem weit überlegen, allein schon durch das Farbdisplay. Außerdem lief auf der ursprünglichen Game & Watch immer nur ein einziges vorinstalliertes Spiel. Bei der neuen Game & Watch: The Legend of Zelda sind es etwas mehr: Ihr bekommt die drei Klassiker The Legend of Zelda (1987), The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993). Alle drei wären für die Originalkonsole viel zu komplex gewesen und sind deshalb nie auf ihr erschienen.

Vermin: Damit ihr nachvollziehen könnt, wie es sich wirklich angefühlt hat, auf der ursprünglichen Nintendo Game & Watch zu spielen, hat Nintendo aber auch noch einen authentischen Klassiker auf die Retrokonsole gepackt. Dabei handelt es sich um Vermin, das tatsächlich Teil der Gold-Serie von 1980 war. In diesem müsst ihr Maulwürfe mithilfe eines Hammers davon abhalten, in euren Garten einzudringen.