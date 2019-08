Nintendo auf der gamescom 2019 - Das erwartet euch bei der Show

Auf der gamescom 2019 darf natürlich auch Nintendo nicht fehlen. Anders als bei der E3 ist der japanische Publisher in Köln auch direkt vor Ort und stellt einige der kommenden Switch-Highlights vor. Nun wurde der genaue Plan für die große Bühnenshow in Halle 9.1 A10/B19 vorgestellt.

Natürlich wird es auch abseits der Präsentation Infos zu den kommenden Highlights geben. Dazu gehören auch The Legend of Zelda: Link's Awakening, Witcher 3: Wild Hunt für die Switch oder Astral Chain. Insgesamt sind über ein Dutzend Spiele mit dabei.

Was erwartet euch auf der Bühne von Nintendo?

Der Publisher bietet den Besuchern der Messe eine buntes Programm aus verschiedenen Talks, Live-Gameplay und Turnieren. Letztere finden ab Donnerstag immer abends statt. Die ersten beiden Wettkämpfe werden in Super Smash Bros. Ultimate ausgetragen. Am Samstag ist Splatoon 2 an der Reihe.

Am Dienstag wird es bereits für alle Besucher die Möglichkeit geben an Fun-Turnieren teilzunehmen, bevor es am Donnerstag mit den "ernsten" Wettkämpfen los geht. Die Live-Show findet ab Mittwoch immer zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr statt. Neben dem Moderator Tim Feldner von Nintendo sind viele Gäste dabei.

Mittwoch, 21. August, ab 13:30 Uhr

Marvel - Talk

Tobias Heidemann & Patrick Lafos von Black Dog Comics Berlin

The Legend of Zelda - Talk & Play

Nilz Bokelberg, Morator und Podcaster

NerdyTimber, YouTuber

Donnerstag, 22. August, ab 13:30 Uhr

Super Smash Bros. Ultimate - Talk & Play

Hans Jagnow, Präsident eSport-Bund Deutschland

TimoX, FIFA-Profi des VfL Wolfsburg

Team Ehre, Vize-Weltmeister Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Maker 2 - Talk & Play

VIK, YouTuber

Freitag, 23. August, ab 13:30 Uhr

Pokémon - Talk

Lara Loft, Streamerin, Synchronsprecherin, Sängerin

Luigi's Mansion 3 - Talk & Play

Etienne Gardé und Simon Krätschmer, Rocket Beans TV

Samstag, 24. August, ab 13:30 Uhr

Splatoon 2 - Talk & Play

Fabian Siegismund, Webvideo-Tausendsassa

BackSquids, Vize-Europameister in Splatoon 2

Super Mario Party

Show-Ausklang mit der Nintendo gamescom-Crew

Wenn ihr dem Nintendo-Bereich auf der gamescom einen Besuch abstattet und einen Nintendo-Account habt, dann solltet ihr außerdem am "My Nintendo Check-In Point" vorbeischauen. Dort könnt ihr euch ein kleines Fan-Paket abholen. Der genaue Inhalt dessen ist noch geheim.

Mehr Infos zur Kölner Messe und dem Programm anderer Publisher findet ihr auf unserer gamescom-Themenseite. Dazu gehört auch eine Übersicht der Titel, die ihr vor Ort anspielen könnt.

Werdet ihr Nintendo auf der gamescom einen Besuch abstatten?