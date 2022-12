Nintendo Switch: Diese 2 Überraschungs-Spiele sind jetzt nach Mini-Event verfügbar

Kurz vor Weihnachten dreht sich bei Nintendo noch einmal alles um Indie-Spiele. Denn mit "House of Indies: Holiday Event" ist seit gestern eine kleine Event-Reihe gestartet, bei der Nintendo bis zum 23. Dezember jeweils Abends ein kleines Video mit Neuankündigungen und News zu kleineren Switch-Titeln veröffentlicht. Den Anfang machen unter anderem zwei Shadowdrops, also Titel, die sofort für Nintendo Switch veröffentlicht wurden.



Die Kern-Infos zum House of Indies: Holiday Event:

bis 23. Dezember jeden Tag ein kleines Ankündigungsvideo zu Switch-Indies

jeden Tag ein kleines Ankündigungsvideo zu Switch-Indies Uhrzeit der Veröffentlichung: 18 Uhr hierzulande

Mortal Shell und Floppy Knights ab sofort auf Nintendo Switch spielbar

Das sind die zwei Shadow-Drops: Im ersten Video zum House of Indies: Holiday Event wurden mit Mortal Shell: Complete Edition und Floppy Knights zwei Titel angekündigt, die ihr ab sofort auch für Nintendo Switch zocken könnt, wir stellen sie euch weiter unten in Trailern genauer vor.

Ebenfalls angekündigt: Außerdem beschert uns Nintendo eine Switch-Version des Hunde-Fotografie-Spiels Pupperazzi, das Anfang 2023 erscheinen soll. Im Sommer 2023 erwartet uns mit Roman Sands: ReBuild außerdem ein First Person-Adventure mit Story-Fokus für Switch und PC.

Mortal Shell

1:04 Das düstere Mortal Shell drückt im Gameplay-Trailer alle Dark-Souls-Knöpfe

Genre: Action-RPG, Soulslike

Das Soulslike Mortal Shell orientiert sich in Sachen Atmosphäre und Gameplay an FromSoftwares Action-RPG-Hit Dark Souls, nur dass es uns hier nicht in eine Fantasy-Welt, sondern in eine düstere Zukunft verschlägt, in der wir uns als leerer Körper mit wandelnden Leichen herumschlagen. Kernelement des Gameplays sind die titelgebenden Shells (Hüllen), die wir uns überstreifen, um uns bestimmte Werteboni wie beispielsweise ein Plus an Ausdauer zu verschaffen.

Floppy Knights

0:58 Floppy Knights - Die Mischung aus Rundenstrategie und Deckbuilder im Trailer

Genre: Rundentaktik, Deck-Builder

Floppy Knights ist bereits für den PC via Steam sowie im Game Pass verfügbar und ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr auf Rundentaktik steht. Das kunterbunte Taktik-Spiel spielt sich im Grunde wie Fire Emblem, Advance Wars oder Into The Breach, macht dabei aber Deck-Building á la Slay the Spire zum Kern seines Gameplays.

