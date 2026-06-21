N64-Klassiker ist zurück: Switch 2-Remake eines Nintendo-Hits von 1997 erscheint nächste Woche!

Die Grafik des Switch 2-Remakes dieses N64-Klassikers ist von Grund auf neu, aber es gibt noch mehr Verbesserungen.

Nächste Woche, genauer gesagt am 25. Juni, kehrt einer der ganz großen N64-Klassiker endlich mit einem aufwendigen Remake zurück! Falls ihr das Switch 2-Spiel pünktlich am Release-Tag in den Händen halten wollt, könnt ihr jetzt noch schnell bei Amazon vorbestellen. Bei der physischen Version ist das Spiel übrigens wirklich auf dem Modul enthalten, es handelt sich nicht bloß um eine Key Card:

Für alle, die auch in den Monaten danach keine großen Neuerscheinungen für Switch 2 verpassen wollen, haben wir hier ein paar der wichtigsten weiteren Releases zusammengefasst:

Raumschiff, Panzer & U-Boot: Das bietet der N64-Klassiker im Switch 2-Remake!

Die alten Teamkameraden von damals sind auch im Star Fox Remake wieder mit dabei.

Es geht natürlich um Star Fox, einen der beliebtesten Shooter vom N64. Der Actionhit aus dem Jahr 1997 wird im Switch 2-Remake mit komplett neuer Grafik wiederbelebt und bekommt noch dazu einige neue Features spendiert. So könnt ihr die Story-Kampagne jetzt auch gemeinsam im Koop spielen. Außerdem gibt es einen neuen kompetitiven Multiplayer-Modus, in dem zwei Teams gegeneinander antreten.

Trotzdem handelt es sich im Grunde natürlich noch immer um das alte Star Fox, in dem ihr als Pilot in Gestalt eines anthropomorphen Fuchses gemeinsam mit eurem Team gegen eine Vereinigung skrupelloser Wissenschaftler kämpft. Die meiste Zeit über seid ihr dabei in eurem pfeilschnellen und schwer bewaffneten Kampfraumschiff Arwing unterwegs, und zwar sowohl im Weltall als auch an den Oberflächen verschiedener Planeten.

9:28 Star Fox Remake - Nintendo bringt meine Kindheit auf der Switch 2 zurück!

Autoplay

Die Level liefern dadurch eine Menge optische Vielfalt, doch auch das Gameplay bietet Abwechslung: Zwischendurch werdet ihr, wie schon im Original, einen Panzer und ein U-Boot steuern. Neben dem Protagonisten sind übrigens auch wieder all die anderen Charaktere von damals dabei und hübscher denn je: Diesmal wird die Story nämlich in hochwertigen Cutscenes auf dem Niveau von Animationsfilmen erzählt.

Am Spielgefühl dürfte all das wenige ändern: Star Fox scheint noch immer der schnelle Shooter von damals zu sein, der vor allem auf lineare, spektakuläre Action statt auf Komplexität setzt. Aus heutiger Sicht mag das Spielprinzip altmodisch wirken, aber wenn Nintendo den Rest angemessen modernisiert, könnte das sogar ein Pluspunkt sein, denn Star Fox ist dadurch heute noch einzigartiger, als es damals war. Spiele dieser Art werden heutzutage schließlich kaum noch gemacht.