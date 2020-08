Die Urlaubszeit ist angebrochen. Manche von euch werden wie üblich auf Reisen gehen, andere haben ihre Pläne angesichts der momentanen Situation vielleicht abgesagt und verbringen ihre Ferien lieber in der Heimat. Aber ob ihr nun unterwegs seid oder es euch zu Hause gemütlich macht: Die Nintendo Switch bietet jede Menge Möglichkeiten, für echtes Urlaubsfeeling zu sorgen und jedes Aufkommen von Langeweile im Keim zu ersticken.

Hier haben wir euch zehn Switch-Spiele herausgesucht, die sowohl gute Reisebegleiter sind als auch ein guter Trost für eine ausgefallene Urlaubsreise sein können:

The Touryst

Das exklusiv für die Nintendo Switch erschienene The Touryst ist der perfekte Urlaubsersatz. Hier bereisen wir tropische Inselparadiese, genießen die Sonne und nehmen in Form vielfältiger Minispiele an zahlreichen Touristenaktivitäten wie beispielsweise Surfwettbewerben oder Kanufahrten teil. Allerdings haben die Inseln weit mehr zu bieten als schönes Wetter und Erholung. Abseits der Hotelanlagen machen wir uns im Stil eines Indiana Jones daran, uralten Bauwerken ihre Geheimnisse zu entreißen.

The Touryst für 19,99 Euro im Nintendo eShop

Summer in Mara

In Summer in Mara erkunden wir in Gestalt des jungen Mädchens Koa das namensgebende Inselreich. Zugleich müssen wir immer wieder in unserer Heimat nach dem Rechten sehen und beispielsweise dafür sorgen, dass die Felder bestellt sind. Diese Mischung aus Farming und Erkundung macht den farbenfrohen Indie-Titel zu etwas Besonderem. Kämpfe gibt es übrigens nicht, dafür aber eine ermutigende Geschichte und einen Soundtrack, der reichlich Sommerlaune verbreitet.

Summer in Mara für 21,99 Euro im Nintendo eShop

Go Vacation

In der Neuauflage des ursprünglich für die Nintendo Wii erschienenen Go Vacation machen wir Urlaub in vier landschaftlich sehr unterschiedlichen Ferienresorts und gehen dabei den unterschiedlichsten Aktivitäten nach, von Jetski-Rennen und Beach Volleyball über Fallschirmspringen und Bergwanderungen bis hin zum Skifahren. Die zahlreichen Minispiele lassen sich im lokalen Multiplayer mit bis zu vier Spielern bestreiten.

Go Vacation für 49,99 Euro im Nintendo eShop

Abzû

GamePro-Wertung: 75 Punkte

Eine Urlaubsreise ganz besonderer Art bietet Abzû. Hier finden wir uns als Taucherin inmitten eines unendlich erscheinenden Ozeans wieder und erforschen eine wunderschöne, farbenprächtige Unterwasserwelt. Selbst gigantische Kreaturen bestaunen wir dabei ganz in Ruhe, denn kämpfen oder gar sterben können wir hier nicht. So dürfen wir uns ganz auf die Erkundung unserer Umgebung konzentrieren und die Atmosphäre genießen. Allerdings nur für einige Stunden, denn dann ist die Reise in die Tiefe vorbei.

Abzû für 19,99€ im Nintendo eShop

Journey to the Savage Planet

GamePro-Wertung: 81 Punkte

Wer im Urlaub gern mehr Action hätte, kann sich in Journey to the Savage Planet auf eine deutlich weniger friedliche Reise begeben. Hier erkunden wir einen zwar farbenfrohen, aber mit unzähligen gefährlichen Kreaturen vollgestopften Planeten auf der Suche nach Rohstoffen. Dabei suchen wir uns neue Ausrüstung zusammen, die uns im Metroidvania-Stil nach und nach neue Gebiete eröffnet. Dass die Story trotz der bedrohlichen Situation des Protagonisten nie zu ernst wird, liegt an der großen Portion schwarzem Humor, mit dem die Dialoge gewürzt sind.

Journey to the Savage Planet für 29,99 Euro im Nintendo eShop

Oceanhorn: Monsters of the Uncharted Seas

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Wer zwar auf einen Abenteuerurlaub aus ist, aber es statt der makaberen Stimmung eines Journey to the Savage Planet lieber niedlich und herzerwärmend hätte, ist bei Oceanhorn an der richtigen Adresse. In dem stark an Zelda erinnernden Action-Adventure erkunden wir auf der Suche nach unserem verschwundenen Vater die Inseln der Unerforschten Meere, kämpfen gegen Monster, lösen Rätsel, decken Geheimnisse auf und finden Schätze. Kurz gesagt: Wir erleben alles, was ein gelungener Abenteuerurlaub eben braucht.

Oceanhorn: Monsters of the Uncharted Seas für 14,99€ im Nintendo eShop

Slay the Spire

Zugegeben: Die finsteren Dungeons von Slay the Spire sind nicht unbedingt das typische Sommerspiel-Szenario, trotz der bunten, comichaften Grafik. Aber der motivierende Roguelike-Deckbuilder ist der perfekte Lückenfüller. Mit den komplexen Kartenkombinationen von Slay the Spire kann man problemlos mehrere Stunden am Stück verbringen oder auch nur schnell einen einzelnen Kampf spielen und die Switch nach ein paar Minuten wieder aus der Hand legen, wenn die nächste Urlaubsaktivität ruft.

Slay the Spire für 24,99 Euro im Nintendo eShop

Cat Quest

Auch Cat Quest ist ein Spiel, das man dank seiner kurzen Quests gut als Pausenfüller nutzen kann. Es hat aber eine begrenzte Zielgruppe: Katzenliebhaber. Wer mit den niedlichen Fellknäuel nichts anfangen kann, den werden allein schon die katzenbezogenen Wortspiele in den Wahnsinn treiben. Alle anderen freuen sich über ein motivierendes Action-Rollenspiel in einer bunten Spielwelt voller interessanter Geschichten und über ein temporeiches Kampfsystem, das kluges Vorgehen und gutes Timing belohnt.

Cat Quest statt 12,99€ im Nintendo eShop

Spyro: Reignited Trilogy

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Das Remake der legendären Jump&Run-Reihe verbreitet allein schon durch sein knallbuntes Artdesign und seinen niedlichen Helden jede Menge gute Laune. Der kleine Drache Spyro ist aber nicht nur süß, sondern auch wehrhaft: Gegnern rückt er mit seinem Flammenatem zu Leibe oder rennt sie schlicht mit voller Geschwindigkeit über den Haufen. Die Neuauflage ist grafisch wunderschön umgesetzt. Da ihr alle drei Teile auf einmal bekommt, bietet die Reignited Trilogy zudem genug Inhalt, um auch über mehrere verregnete Urlaubstage hinwegzutrösten.

Spyro: Reignited Trilogy für 39,99 Euro im Nintendo eShop

Animal Crossing: New Horizons

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Das beste zum Schluss: Das neue Animal Crossing ist nicht nur eine hervorragende und wahnsinnig niedliche Lebenssimulation, sondern verbreitet aufgrund seines Settings auch jede Menge Urlaubs-Feeling. Schließlich dürfen wird hier unser ganz persönliches Inselparadies aufbauen und damit süße tierische Bewohner anlocken, die uns mit jedem Tag mehr ans Herz wachsen. Der einzige Haken daran ist, dass Animal Crossing: New Horizons euch wahrscheinlich nicht mehr loslassen wird, auch wenn eure Urlaubszeit längst vorbei ist.

Animal Crossing: New Horizons für 59,99 Euro im Nintendo eShop