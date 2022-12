Nintendo Switch: 10 tolle Spiele-Highlights aus 2022, die ihr vielleicht übersehen habt

Das Jahr 2022 ist fast vorbei und damit ist es an der Zeit, auf die Spiele-Highlights zurückzublicken, die in diesem Jahr für Nintendo Switch erschienen sind. Dabei verzichten wir aber darauf, euch nochmal die vielen großen Exklusivhits wie Splatoon 3, Mario + Rabbids: Sparks of Hope oder Xenoblade Chronicles 3 aufzuzählen, die ohnehin allen bekannt sein dürften. Stattdessen stellen wir euch hier zehn tolle Spiele aus 2022 vor, die ihr vielleicht übersehen habt, weil sie in der Flut der Neuerscheinungen untergegangen sind:

Return to Monkey Island

1:07 Return to Monkey Island - Die legendäre Piraten-Crew um Guybrush Threepwood ist zurück!

Mit Return to Monkey Island hat die legendäre Adventure-Reihe nach vielen Jahren endlich eine würdige Fortsetzung bekommen. Verantwortlich dafür ist Ron Gilbert, der Schöpfer der ersten beiden Teile aus den Jahren 1990 und 1991. Deswegen überrascht es nicht, dass die Serie trotz eines neuen Grafikstils zu ihren Wurzeln zurückkehrt, und zwar sowohl hinsichtlich des Rätseldesigns im klassischen Point&Click-Stil als auch in Bezug auf den schrägen Humor und die Story. Wir spielen abermals den mäßig erfolgreichen Piraten Guybrush Threepwood, der inzwischen ziemlich frustriert ist, weil er noch immer nicht das Geheimnis von Monkey Island gelüftet hat. Bei dem Versuch, das endlich zu ändern, trifft er auf alte Bekannte und muss erkennen, dass sich während seiner Abwesenheit auf Mêlée Island vieles verändert hat.

Dorfromantik

1:13 Dorfromantik - Die Strategie-Überraschung aus Deutschland im Trailer

Das aus Deutschland stammende Dorfromantik verbindet Elemente eines Aufbauspiels mit einer im Grunde simplen, aber cleveren und lange motivierenden Puzzle-Mechanik: Wir ziehen aus einem Stapel sechseckige Landschaftskärtchen und versuchen diese möglichst passend an die schon vorhandene Landschaft anzulegen, um eine idyllische Spielwelt zu erschaffen und möglichst viele Punkte zu bekommen. Dabei müssen wir immer wieder bestimmte Aufgaben erfüllen, um uns weitere Kärtchen zu verdienen. Gehen uns diese irgendwann aus, ist das Spiel vorbei und wir können uns mit unserem Highscore in die Rangliste eintragen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, neue Modi zu erstellen und nach den eigenen Regeln zu spielen.

Signalis

1:04 Signalis - Launch-Trailer zum Retro-Resi im Weltall

Das größtenteils in der isometrischen Perspektive gehaltene Signalis bietet Survival-Horror alter Schule mit knappen Ressourcen und der Furcht, dass hinter jeder Ecke ein neuer Schrecken lauern könnte. Es erzählt eine kreative Science-Fiction-Geschichte, deren surreale Elemente an Filmklassiker von Regisseuren wie Stanley Kubrick und David Lynch angelehnt sind. In einer dystopischen, von einem totalitären Regime beherrschten Zukunft spielen wir eine menschenähnliche Androidin, die sich auf der Suche nach ihrer Partnerin sowie nach ihren verlorenen Träumen befindet. Das Gameplay mischt Rätsel mit der Erkundung düsterer Schauplätze und Kämpfen gegen furchterregende Monster.

Kirby’s Dream Buffet

3:17 Kirby's Dream Buffet - Rollt durch den neuen Übersichtstrailer und futtert Erdbeeren

Kirby’s Dream Buffet ist im wahrsten Sinne des Wortes ein zuckersüßes Rennspiel. Bis zu vier Kirbys rollen durch Strecken voller Eiscreme, Schokolade, Kuchen und anderem Süßkram und müssen dabei möglichst viele Erdbeeren verputzen, um größer zu werden und noch schneller zu rollen. Ihr könnt euch lokal oder online in Wettbewerben miteinander messen, deren vier Runden allerdings nur zur Hälfte aus solchen Rennen bestehen: In Runde 2 kämpft ihr in einer Arena um Erdbeeren, der krönende Abschluss in Runde 4 ist ein Battle Royale, in dem ihr eure Erdbeeren verteidigen und die der anderen Kirbys stehlen müsst. Zum Schluss werden alle Kirbys auf die Waage gesetzt und der schwerste gewinnt.

Tinykin

In Tinykin spielen wir den nur wenige Zentimeter großen Außerirdischen Milo, der in einem verlassenen Haus auf der Erde gelandet ist und nun gemeinsam mit seinem Gefolge von einäugigen Winzlingen nach einem Weg sucht, wieder nach Hause zu kommen. Auf ihrer Erkundungsreise stoßen sie auf gigantische Städte von Ameisen, Käfern und anderen Insekten, in denen der verschollene Hausbesitzer als Gottheit verehrt wird. Indem er Bekanntschaft mit den Insekten schließt, deckt Milo nach und nach die Geheimnisse des Hauses auf. Spielerisch handelt es sich bei Tinykin im Wesentlichen um einen 3D-Platformer mit kleinen Rätseln, bei denen wir häufig unsere Winzlingsarmee einsetzen müssen, um den Weg freizumachen und Hindernisse zu überwinden.

Endling – Extinction is Forever

0:49 Endling: Rührender Trailer zeigt wie ein Fuchs der Endzeit trotzt

Bei Endling – Extinction is Forever handelt es sich um ein Survival-Abenteuer, in dem wir die letzte noch lebende Fuchsmutter in einer durch den Menschen zerstörten Welt spielen. Unsere Aufgabe besteht darin, unsere Jungen an einen sicheren Ort zu bringen. Unterwegs müssen wir für sie auf die Jagd gehen und sie vor allerlei Gefahren wie Raubvögeln, Fallen und natürlich Menschen beschützen. Nach und nach können wir ihnen auch neue Fähigkeiten beibringen, damit sie besser für sich selbst sorgen können. Trotz 3D-Grafik ist die abwechslungsreiche Spielwelt zweidimensional und weitgehend linear aufgebaut, an manchen Stellen gibt es aber Weggabelungen, an denen wir selbst über den weiteren Verlauf unserer Reise entscheiden können.

Wayward Strand

Wayward Strand ist ein Adventure im bunten Bilderbuch-Look, in dem wir eine Schülerin im Jahr 1978 spielen, die für drei Tage in einem fliegenden Krankenhaus aushelfen soll. Während sie dort dem überarbeiteten Personal zur Hand geht oder Zeit mit den Patienten verbringt, wird sie zu einem Teil vieler mal lustiger, mal trauriger und manchmal auch einfach skurriler Geschichten, die oft auf überraschende Weise miteinander verknüpft sind. Alle Figuren des Spiels haben feste Tagesabläufe, denen sie auch nachgehen, wenn ihr sie gerade nicht beachtet. Um alles zu sehen und herauszufinden, muss man Wayward Strand deshalb mehrmals durchspielen und die begrenzte Zeit dabei jedes Mal anderen Charakteren widmen.

Ooblets

3:34 Ooblets - Die süße Pokémon-Alternative ist endlich für die Switch erschienen

Ooblets ist eine Farming- und Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley, aber in knallbunter 3D-Grafik. Wie üblich in dem Genre renovieren wir unsere eigene Farm, bauen allerlei Pflanzen an, freunden uns mit den Bewohnern des nahe gelegenen Städtchens an und helfen ihnen bei ihren Problemen. Zugleich gibt es aber auch Spielelemente, die stark an Pokémon erinnern. Die aus verschiedenen Regionen, vom Sumpfland bis zur eisigen Gebirgslandschaft, bestehende Spielwelt ist nämlich voll von niedlich Kreaturen, den namensgebenden Ooblets. Diese können wir sammeln und großziehen, um anschließend mit ihnen an kartenbasierten Tanzduellen teilzunehmen. Daneben gibt es auch noch zahlreiche in der Welt verstreute Minispiele, die zusätzliche Abwechslung bringen.

Sifu

0:54 Sifu - Auch auf Switch könnt ihr jetzt zum Kung-Fu-Meister werden

In Sifu spielen wir einen Kung-Fu-Kämpfer, der sich an den Mördern seiner Familie rächen will. Dementsprechend besteht das Gameplay größtenteils aus spektakulär inszenierten Nahkämpfen, in denen unser Protagonist aber nicht nur mit bloßen Händen zuschlägt, sondern so ziemlich alles als Waffe benutzt, was er in seiner Umgebung finden kann. Die ungewöhnlichste Spielmechanik von Sifu ist jedoch das Altern: Stirbt die Hauptfigur, kehrt sie zwar gleich wieder ins Leben zurück, wird dabei aber jedes Mal ein bisschen älter. Dadurch werden manche ihrer Fähigkeiten stärker, andere aber schwächer, wodurch wir unseren Spielstil anpassen müssen. Unseren Racheplan sollten wir unbedingt vollenden, bevor wir zu alt sind, um den finalen Kampf zu überstehen.

Shovel Knight Dig

2:33 Shovel Knight Dig - Superwitziger Trailer zur Fortsetzung des Indie-Hits

Mit jedem neuen Teil schafft es die berühmte Platformer-Reihe Shovel Knight wieder, sich ein bisschen neu zu erfinden. Das im September erschienene Shovel Knight Dig ist da keine Ausnahme. Diesmal bekommen wir eine neue Turbo-Schaufel, mit der wir uns möglichst tief ins Erdreich graben müssen, um den sogenannten Drill Knight zu verfolgen. Dieser hat es nämlich gewagt, Shovel Knight seine Beute zu stehlen. Graben allein reicht aber nicht, um ihn zu erwischen. Unterwegs müssen wir auch zahlreiche knifflige Rätsel lösen. Neu sind außerdem Roguelike-Elemente wie prozedural generierte Levels und ein komplexes und motivierendes Upgrade-System für unseren Shovel Knight.