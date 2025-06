Nintendo Switch 2: Ihr könnt die A- und B-Knöpfe für alle Spiele vertauschen, aber das hat auch einen Nachteil

Die Nintendo Switch 2-Controller haben A und B sowie X und Z genau andersherum verbaut als bei der Xbox.

Wer viel mit Xbox-Controllern spielt und dann auf Nintendo-Konsolen wie die Switch 2 umsteigt, kennt das Problem: A und B sind vertauscht, X und Y ebenfalls. Das kann für sehr viel Verwirrung und den einen oder anderen Bildschirmtod sorgen. Aber, gute Neuigkeiten: Bei der Nintendo Switch 2 ist eine neue Option an Bord, die zumindest A und B miteinander vertauscht, konsolenweit.

Die Nintendo Switch 2 lässt euch im Menü die A- und B-Tasten vertauschen

Darum geht's: Prominent im Controller- und Sensoren-Menü der Nintendo Switch 2-Einstellungen findet ihr jetzt die Möglichkeit, A und B zu tauschen. Das dürfte vor allem dabei helfen, wenn ihr immer versehentlich zurückgeht, wenn ihr bestätigen wollt oder dass ihr versehentlich bestätigt, statt abzubrechen.

Sehr praktisches Feature: Habt ihr in der Vergangenheit immer wieder in Spielen das Zeitliche gesegnet oder wart einfach extrem genervt, weil euch euer Muskelgedächtnis wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, freut ihr euch wahrscheinlich sehr über diese Möglichkeit.

Ihr findet die Option in den Systemeinstellungen unter Controller und Zubehör.

Sie kommt auch im Netz schon jetzt sehr gut an, dabei erscheint die Nintendo Switch 2 heute erst regulär:

Aber so richtig neu ist das eigentlich nicht: In den Barrierefreiheits-Optionen gibt und gab es auch auf der Switch 1 schon die Möglichkeit, mit Hilfe des Button-Mappings, die komplette Tastenbelegung nach Lust und Laune zu verändern. Ihr konntet also seit jeher A und B (sowie X und Y) miteinander tauschen, wenn ihr das wolltet. Nur geht das mit A und B jetzt eben noch an einer anderen, prominenten Stelle.

Außerdem hat die Sache einen Haken: Selbst wenn ihr die Möglichkeit nutzt und A und B tauscht, werden die Beschriftungen in den Spielen selbst nicht dadurch geändert. Ihr müsst dann also voll und ganz auf euer Muskelgedächtnis vertrauen und dürft euch nicht dadurch verwirren lassen, dass ihr laut Bildschirmtext A drücken sollt, in echt aber B drücken müsst.

Wie handhabt ihr das mit A und B? Tauscht ihr die beiden Knöpfe?