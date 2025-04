Xbox Elite 3 & mehr: Microsoft arbeitet laut Insider an drei neuen Controller-Modellen

Welche Anpassungen plant Microsoft für den Xbox-Controller?

Microsoft spendiert dem Standard-Xbox-Controller in schöner Regelmäßigkeit neue Farbvarianten oder Special Editions zu bestimmten Spielen wie Starfield oder Sea of Thieves.

Technische Updates hat es dagegen schon länger nicht mehr gegeben und auch der Premium-Controller Elite hat seit 2019 kein neues Modell mehr bekommen.

Elite Series 3 soll angeblich per WiFi verbunden werden

Laut Jez Corden von Windowscentral scheint die Durststrecke aber in absehbarer Zeit zu Ende zu gehen. Wie der im Microsoft-Universum gut vernetzte Journalist im Xbox Two-Podcast sagte, arbeitet Microsoft derzeit angeblich an gleich drei neuen Controller-Varianten (via Insider Gaming).

Überarbeiteter Standard-Controller mit "Next-Gen-Verbesserungen" "Mid-Range"-Controller der sich zwischen Standard- und Topmodell platziert Elite Series 3

Viel mehr ins Detail ging Corden im Podcast nicht und ließ beispielsweise offen, was mit den Next-Gen-Verbesserungen beim neuen Standard-Controller konkret gemeint sein könnte.

Dafür erwähnte der Journalist aber ein potentielles neues Feature des Elite Series 3-X-Controllers. Demnach soll das Eingabegerät eines Direct to Cloud-Wifi-Verbindung haben, mit der sich der Controller über Wifi mit der Konsole verbinden lässt.

Der Vorteil wären noch weniger Latenzen bei der Übertragungsgeschwindigkeit, auch wenn diese bei Bluetooth schon ziemlich gering sind.

Release wohl erst im nächsten Jahr

Bis zum Release müssen wir uns allerdings offenbar noch ein wenig gedulden. Jez Corden mutmaßt jedenfalls, dass Microsoft den bzw. alle neuen Controller erst im nächsten Jahr ankündigen wird – also dann, wenn laut Gerüchten auch die nächste Xbox enthüllt werden könnte.

Speziell ein Xbox Elite Series 3 würde vermutlich mit offenen Armen empfangen werden. Microsoft veröffentlichte den Elite Series 2 Ende 2019, also noch vor dem Start der aktuellen Konsolengeneration. Ein Update wäre also langsam überfällig, auch wenn der Series 2 nach wie vor uneingeschränkt empfehlenswert ist.

Die Gründe dafür könnt ihr in unserem Test nachlesen:

Ob Jez Corden mit seinen Einschätzungen Recht behält, werden wir also vermutlich erst im Jahr 2026 wissen. Ein großer Prophet muss man allerdings nicht sein, um Anpassungen am Xbox-Controller vorherzusagen – spätestens zum Start einer neuen Konsole wird die mit extrem großer Wahrscheinlichkeit nämlich ohnehin passieren.

Welche Verbesserungen für den Xbox-Controller würdet ihr euch wünschen? Und zu welchem der drei Modelle würdet ihr greifen?