Auch Nintendo Switch 2-Cartridges schmecken eklig, also versucht erst gar nicht, dran zu schlabbern

Ihr habt euch sicherlich auch schon einmal gefragt, wie Cartridges eigentlich schmecken, oder? Öhm, nein? Na ja, egal. Nintendo nimmt uns die Antwort auf diese Frage trotzdem vorweg und sagt: Auch Nintendo Switch 2-Gamecards schmecken eklig!

"Wenn ihr sie in den Mund nehmt, spuckt ihr sie sofort wieder aus"

Vielleicht erinnert ihr euch (oder habt es selbst getestet): Auch die Cartridges der ersten Nintendo Switch entfalten einen extrem bitteren Geschmack, wenn man sie in den Mund nimmt oder daran schlabbert.

Dies ist auch bei den Switch 2-Cartridges der Fall, sagt Takuhiro Dohta, Senior Director (Entertainment Planning & Development Department) von Nintendo in einem Interview gegenüber GameSpot:

Wir möchten nicht, dass jemand das Risiko eingeht und (Cartridges) ungewollt konsumiert. Wir haben es so konzipiert, dass ihr es ausspuckt, wenn es in euren Mund gelangt.

Da habt ihr's und müsst es nicht selbst austesten. Danke Nintendo! Kollege Tobi hat sich den Selbsttest bei seinem Hands-On mit der Switch 2 direkt gespart:

Darum schmecken Switch-Cartridges nicht: Der Verursacher des schlechten Cartridge-Geschmacks ist übrigens ein Stoff mit dem zunächst gefährlich klingenden Namen Denatoniumbenzoat.

Giftig ist der Stoff aber nicht. Er soll lediglich abschrecken und insbesondere Kleinkinder daran hindern, gesundheitsschädliche Mittel oder Gegenstände zu verschlucken. Der Bitterstoff kommt übrigens auch in Seifen oder Shampoos zum Einsatz, denn wer hätte es gedacht: Auch euer Haarwaschmittel solltet ihr nicht verspeisen.

Jetzt könnt ihr es so langsam aber auch mal zugeben: Habt ihr schon einmal eine Nintendo Switch (1)-Cartridge in den Mund genommen?