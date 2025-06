Nintendo Switch 2 - Endlich ist das wichtige Day One-Update da und ihr könnt loszocken

Das Switch 2-Day One-Update ist live!

Hach ja, Konsolen-Releases sind immer aufregend. Insbesondere in der heißen Phase kurz vor dem Launch. Erst heute Vormittag berichteten wir davon, dass erste Fans ihre Lieferbestätigungen erhalten haben und die Nintendo Switch 2 womöglich pünktlich zum Launch in den Händen halten. Einige Glückspilze wiederum haben die Switch 2 schon vor dem offiziellen Release-Tag erhalten – und vielleicht liegt sie ja auch längst bei euch zu Hause.

Selbst wenn, hatte das Ganze aber einen Haken: Um die Switch 2 richtig nutzen zu können, wird ein Day One-Patch benötigt. Doch wir haben gute Nachrichten für euch parat: Der Patch ist jetzt live!

Das steckt im Nintendo Switch 2- Day One Patch

Ihr müsst das Update zwingend herunterladen, um folgende Funktionen nutzen zu können (via NintendoEverything):

Nintendo Switch 2-Software

Nintendo Switch Online

GameChat

Sharing News

Transfer all

Virtuelle Game Cards

Nintendo eShop

Game-News

Hochladen von Screenshots und Videos auf dem Server

Verknüpfung mit den Smartphone-Apps „Nintendo Eltern­kontrolle Switch“ und „Nintendo Switch-App“ Zum Anzeigen von Bildschirmfotos und Videos, die auf den Server hochgeladen wurden, wird die Nintendo Switch-App benötigt



Ihr werdet während des Setups eurer Switch 2 automatisch aufgefordert, das Day One-Update herunterzuladen.

0:45 Wir haben die Nintendo Switch 2 ausprobiert - hier ist der Ersteindruck in 45 Sekunden!

Autoplay

Day One-Patch einen Tag vor dem Release, wie kann das sein? Da können wir uns bei den Neuseeländer*innen bedanken. Dort ist der Kalender nämlich bereits auf den 05. Juni 2025 gesprungen. Die Zeitverschiebung dürfte also der Grund sein, wieso der Day One-Patch für die Switch 2 bereits verfügbar ist! Viel Spaß beim Zocken an all diejenigen, die die neue Konsole bereits ihr Eigen nennen.

Nintendo Switch 2 - Die wichtigsten Fakten im Überblick

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Die Konsole kostet UVP 469,99 Euro (ohne Spiel)

Es gibt zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro (UVP)

Wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Habt ihr eure Versandbestätigung erhalten? Oder habt ihr die Switch 2 sogar bereits geliefert bekommen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr gespannt!