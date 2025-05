Die besten Switch 2-Spiele jetzt vorbestellen: Sichert euch die günstigsten Preise für diese 11 Launch-Titel!

Viele der besten Launch-Spiele für Nintendo Switch 2 könnt ihr jetzt bereits vorbestellen. Wir erklären euch, wo und wie ihr das möglichst günstig tun könnt.

Diejenigen unter euch, die es geschafft haben, sich die Nintendo Switch 2 direkt zum Release zu sichern, dürften sich nun die Frage stellen, welche neuen Switch 2-Spiele sie am Launch-Tag spielen können. Hierzu gibt es gute Nachrichten: Mittlerweile wurden die Vorbestellungen für eine ganze Reihe von Titeln gestartet, die ihr sogar in der physischen Version pünktlich am 5. Juni in den Händen halten könnt, und manche gibt es bereits etwas günstiger!

Wir haben euch eine Liste mit Launch-Spielen für Switch 2 zusammengestellt, die ihr jetzt physisch vorbestellen könnt. Die Links führen dabei in der Regel zu Amazon, wo ihr eine Preisgarantie bekommt: Falls die Spiele dort vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger und sichert euch so den besten Preis.

Da ihr vor der Lieferung jederzeit wieder stornieren könnt, geht ihr dabei kein Risiko, sondern könnt euch noch umentscheiden, falls doch ein anderer Händler günstiger ist. Bei Spielen, die wir schon jetzt woanders günstiger gefunden haben, haben wir auf unserer Liste noch einen Alternativ-Link angefügt:

First-Party-Spiele zum Launch der Switch 2:

Third-Party-Spiele zum Launch der Switch 2:

Durch den Rabatt sind die Exklusivtitel bei Coolblue derzeit übrigens in der physischen Version minimal günstiger als die digitalen Varianten, die ihr direkt bei Nintendo bekommen könnt.

Beachtet dabei bitte: Zum Teil werden die genannten Spiele lediglich als Softwareschlüssel-Karte (Game Key Card) geliefert. Das bedeutet: Auf dem Modul ist nur ein Code enthalten, das eigentliche Spiel müsst ihr noch übers Internet herunterladen.

Im Gegensatz zu den vollständig digitalen Versionen der Spiele oder zu Versionen mit Code in der Box lassen sich diese Game Key Cards immerhin problemlos weiterverkaufen, da der Key nicht mit eurem Account, sondern nur mit dem Modul verknüpft ist.