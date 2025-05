Nintendo Switch 2 endlich wieder verfügbar: Hier bekommt ihr sie jetzt noch kurz vor Release!

Bei diesem Shop könnt ihr euch die Nintendo Switch 2 noch kurz vor Start sichern!

Der Release der Nintendo Switch 2 in wenigen Tagen könnte der größte und erfolgreichste Start einer Konsole aller Zeiten sein. In den allermeisten Shops ist die Konsole schon längst ausverkauft, nur noch vereinzelt geistern Angebote durchs Netz. Wir verraten euch hier, wo ihr die Konsole noch bekommen könnt.

Dieser Shop hat die Nintendo Switch 2 jetzt noch auf Vorrat!

Die Rede ist von Proshop. Der Onlineshop aus Dänemark hat sich mit dem Verkauf von Hardware und Elektronik einen sehr guten Ruf erarbeitet und beliefert jährlich laut eigenen Angaben mehr als 1,8 Millionen Kunden. Bei Proshop bekommt ihr momentan noch beide Versionen der Nintendo Switch 2, also mit Mario Kart World im Bundle, oder als Einzelkonsole. Die Preise liegen momentan 40, bzw. 30 Euro über dem eigentlichen UVP.

Alternativ könnt ihr die Nintendo Switch auch noch im My Nintendo Store für den normalen Preis kaufen. Dafür braucht ihr allerdings einen Nintendo Switch Online Zugang.

Was bringt die Nintendo Switch 2 Neues mit?

Die Switch 2 hat mehrere Vorteile gegenüber dem Vorgänger: Eine präzisere Steuerung, auch dank dem neuen Maus-Feature, was euch erlaubt, die Joy-Cons auch als Maus zu verwenden. Außerdem bietet sie eine höhere Auflösung und mit 256 GB auch wesentlich mehr Speicherplatz. Auch die zahlreichen neuen Online-Features wie die Chat-Funktion sind ein klarer Vorteil gegenüber der alten Switch. Und natürlich werden viele der neuen Nintendo-Spiele wie etwa Mario Kart World nur für die Switch 2 erscheinen.

9:20 Open World und mehr: Mario Kart World startet auf der Switch 2 in eine neue Zeit!

Ist das die letzte Chance vor dem Release?

Ich kann natürlich nicht vorhersagen, ob die Konsole vor dem offiziellen Release am 05. Juni noch in anderen Shops vorbestellbar sein wird, ich halte die Chance aber eher für gering. Vor allem da auch nicht klar ist, ob andere Shops die Konsole zum Start überhaupt im Bestand haben werden, oder ob Nicht-Vorbesteller in die Röhre gucken.

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 kaufen/vorbestellen: Alle Infos zu Händler und Kontingent im Ticker | Hier bekommt ihr die Konsole von Linda Sprenger

Wer sich also die Nintendo Switch 2 noch sichern will, bevor sie offiziell an den Start geht, der sollte nicht lange fackeln und sofort auf Proshop zuschlagen, bevor auch dort das Angebot ausverkauft ist. Natürlich nur wenn ihr bereit seid, etwas mehr als üblich für die Konsole zu bezahlen, und sie euch nicht mit Nintendo Switch Online im My Nintendo Store holen könnt.