Nintendo bestätigt neues Switch 2-Modell und das kommt mit einem richtig guten Upgrade

Die Nintendo Switch 2 bekommt in Europa bald eine neue Version.

Vorab war es bereits geleakt, jetzt hat Nintendo auch bestätigt, dass wir schon bald ein neues Modell der Switch 2 bekommen werden. Und das bringt eine erfreuliche Neuerung mit sich: Ihr könnt den integrierten Akku dann nämlich selbst jederzeit austauschen.

Neue Switch 2-Version kommt mit austauschbarem Akku

Hintergrund dessen ist die Europäische Batterieverordnung. Die tritt zum 18. Februar 2027 in Kraft und legt fest, dass betroffene Produkte mit verbauten Batterien gewährleisten müssen, dass diese leicht entnommen und ausgetauscht werden können.



Das betrifft dann nicht nur Smartphones und Laptops, sondern eben auch die Switch 2.

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Nintendo hat jetzt effektiv angekündigt, eine neue Version der Switch 2 auf den Markt zu bringen, um dieser Anordnung nachzukommen.

Zwar wird die Switch 2 im Statement auf der offiziellen Verbraucher-Hinweis-Seite nicht namentlich genannt, allerdings geht es um Produkte, deren Modellnummer mit "BEE" startet – und die Modellnummer der Switch 2 lautet BEE-001.

Die Joy-Cons (Modelnummern BEE-012 und BEE-014) und der Pro Controller (Modell BEE-008) könnten hier ebenfalls inbegriffen sein und entsprechend eine neue Version bekommen.



Hier der konkrete Wortlaut auf der Nintendo-Seite:

"Die Verordnung [verlangt] ab dem 18. Februar 2027, dass Batterien, die in bestimmten Geräten integriert sind und in der EU in Verkehr gebracht werden, jederzeit während ihres gesamten Lebenszyklus vom Endnutzer leicht ausgetauscht werden können. Um die Vorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, leitet Nintendo Maßnahmen zur Bereitstellung von verordnungskonformen Produktversionen ein. Für aktuelle Produkte, deren Modellnummer mit „BEE“ beginnt, wird es zukünftig verordnungskonforme Versionen geben, die eine individuelle Modellnummer haben und auf deren Verpackung die zusätzliche Kennzeichnung „OSM“ sichtbar angebracht sein wird, die sie für regulatorische Zwecke als separate Produkte ausweist."

Wann genau das neue Switch 2-Modell erscheint, hat Nintendo noch nicht verraten – mit Blick auf die Verordnung dürfte es spätestens zum Februar 2027 soweit sein. Offen bleibt auch noch die Frage, ob das neue Modell sich preislich vom alten unterscheiden wird.

Auf PlayStation 5 müsste Sony derweil theoretisch auch mit dem DualSense-Controller bald nachziehen. Hierzu gibt es bislang aber auch noch keine konkreten Informationen.

Freut ihr euch darauf, dass die austauschbaren Batterien und Akkus zurückkommen?