Nintendo Switch 2 im Bundle und vieles mehr: Zur WM haut MediaMarkt richtig raus!

Nintendo Switch 2 Bundle und mehr jetzt bei MediaMarkt im WM-Sale!

Am 11. Juni haben Fußballfans was zu feiern, denn dann startet die WM und damit das heiße Mitfiebern mit dem Lieblingsverein! Wenn ihr, so wie ich auch, mit diesem Sport aber eher weniger anfangen könnt, dann hab ich eine tolle Nachricht für euch: Denn MediaMarkt versorgt auch Gamer mit den besten Angeboten. Egal ob Nintendo Switch 2 oder das nächste Lieblingsgame, hier wird wohl jeder fündig!

Diese Gaming-Angebote solltet ihr besser nicht verpassen!

Die Nintendo Switch 2 wird teurer und hier bekommt ihr sie im Bundle!

Richtig gehört, bei MediaMarkt lässt sich nämlich so richtig sparen! Besonders jetzt, da angekündigt wurde, dass die Switch 2 teurer werden wird, solltet ihr diesen Deal nicht verpassen! Wenn ihr das Angebot zur Nintendo Switch 2 aufruft, sieht das zwar auf den ersten Blick nicht wirklich wie ein großes Schnäppchen aus, wenn ihr aber etwas nach unten scrollt, findet ihr das Bundle mit Pokémon Pokopia!

Hier bekommt ihr nämlich die Konsole gemeinsam mit dem neusten Pokémon-Teil und spart euch auf den Normalpreis etwas über 40€!

2:46 Pokémon Pokopia ist ein neues Spin-Off bei dem ihr ein menschliches Ditto spielt

Autoplay

Besitzt ihr hingegen schon eine Konsole und habt einfach so richtig Bock auf Pokémon Pokopia, dann könnt ihr euch das beliebte Switch-Spiel auch einfach ohne Bundle schnappen.

Coole Switch-Tasche für unterwegs!

Wenn ich mittlerweile eines gelernt habe, dann, dass eine Schutzhülle ein absolutes Muss ist! Das hat mehrere Gründe. Sobald ich unterwegs bin und meine Nintendo Switch mitnehme, stecke ich sie erst einmal in eine Hülle, damit sie sicher ist vor äußeren Einflüssen. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr von A nach B kommt, ohne dass der Handheld auch nur einen Kratzer davonträgt!

Jede Menge Stauraum und eure Switch 2 ist safe!

Der zweite relevante Punkt ist, dass die Hülle jede Menge Stauraum für Spiele und Zubehör bietet! Es gibt immerhin nichts Schlimmeres, als unterwegs zu merken, dass der Strom alle wird oder ihr nicht die Games dabei habt, die ihr gern zocken würdet!

Für die Tasche von Fintie ist das aber alles kein Problem. Bis zu 19 Spiele, eure Joy-Cons, Kabel und vieles mehr finden ihren Platz in der praktischen Hülle!