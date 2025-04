Nintendo Switch 2 Pro Controller kaufen: Ab jetzt könnt ihr vorbestellen – alle Infos zu Preis, Release & Shops!

Die Vorbestellungen des Switch 2 Pro Controllers sind gestartet! Wo ihr ihn kaufen könnt und ob er sich lohnt, erfahrt ihr hier.

Gestern wurden im Rahmen der Nintendo Direct nicht nur die Nintendo Switch 2 und jede Menge Spiele, sondern auch neues Zubehör für die Konsole vorgestellt. Darunter war der neue und im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbesserte Nintendo Switch 2 Pro Controller, den ihr jetzt bereits bei MediaMarkt vorbestellen könnt:

Der Controller soll gleichzeitig mit der Nintendo Switch 2 am 5. Juni erscheinen und kostet 89,99€ (UVP). Alternativ könnt ihr ihn übrigens auch bei Saturn bestellen. Bei Amazon haben wir ihn hingegen bislang noch nicht gefunden, aber auch hier dürfte es nicht mehr lange dauern. Sobald es soweit ist, werdet ihr den Switch 2 Pro Controller hier finden:

Neben dem Switch 2 Pro Controller könnt ihr übrigens auch bereits die Switch 2-Konsole selbst sowie weiteres Zubehör und einige Spiele vorbestellen. Hier eine kleine Auswahl:

Was ist besser am Nintendo Switch 2 Pro Controller?

Auf der Rückseite des Nintendo Switch 2 Pro Controllers findet ihr seitlich an den Griffen unauffällige Extra-Tasten. Unten auf der Vorderseite ist der C-Button für die Chat-Funktion.

Der Switch 2 Pro Controller sieht seinem Vorgänger sehr ähnlich, verfügt jedoch über eine ganze Reihe zusätzlicher Features. So findet ihr auf der Rückseite jetzt zwei zusätzliche, programmierbare Tasten, durch die ihr den Daumen nicht mehr so oft vom rechten Stick nehmen müsst, um an die Buttons zu kommen. Auf der Vorderseite befindet sich zudem der neue C-Button für die Chat-Funktionen der Switch 2, den auch die neuen Joy-Con Controller besitzen.

Außerdem verfügt der Switch 2 Pro Controller endlich über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Headsets, den wir beim Vorgänger schmerzlich vermisst haben. Verbesserungen soll es zudem beim HD Rumble und bei der Ergonomie geben. Wie sehr sich diese Änderungen auswirken, muss sich aber erst noch zeigen. Wieder dabei ist natürlich der NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos, den schon der erste Switch Pro Controller geboten hat.

Falls ihr schon den ursprünglichen Nintendo Switch Pro Controller besitzt, gibt es übrigens gute Nachrichten: Nach derzeitigem Informationsstand soll dieser auch mit der Switch 2 kompatibel sein. Nur müsst ihr mit ihm eben auf bestimmte Funktionen der Switch 2 wie das komfortable Starten des Chats verzichten. Falls euch das nichts ausmacht und ihr auch die zusätzlichen Tasten nicht braucht, müsst ihr nicht unbedingt umsteigen.