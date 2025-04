Der Nintendo Switch 2 Pro Controller ist einfach zu teuer – mit meinem Tipp spart ihr ordentlich Geld!

Ich empfehle den ersten Pro Controller von Nintendo auch für die Switch 2.

Zusammen mit der Nintendo Switch 2 wurde auch ein neuer Pro Controller für die Konsole vorgestellt. Und damit auch der mehr als stolze Preis! Dabei gibt es doch schon einen richtig guten Pro Controller von Nintendo, der wesentlich günstiger ist! Denn der Pro Controller der Switch 1 ist mit dem Nachfolger kompatibel und wesentlich günstiger!

Was sind die genauen Unterschiede zwischen den beiden Pro Controllern für die Switch?

Der Nintendo Switch 2 Pro Controller kommt mit einigen Neuerungen: Zum einen hat er auf der Rückseite zwei Tasten mehr als der Controller zur ersten Switch. Diese könnt ihr auch frei mit Befehlen eurer Wahl belegen. Außerdem habt ihr jetzt einen C-Button, für die neuen Chat-Funktionen der Switch 2.

Den Pro Controller für die Nintendo Switch 2 könnt ihr wie die Konsole selbst schon vorbestellen.

Weitere Features sind eine 3,5mm-Kopfhörerbuchse, mit der ihr eure Headsets oder Kopfhörer ganz leicht mit eurer Switch 2 verbinden könnt. Außerdem ist der Controller mit dem neuesten HD Rumble 2 ausgestattet: Damit fühlen sich die Vibrationen wohl noch besser und realistischer an, als beim normalen HD Rumble.

Alt vs. Neu: Warum ich trotzdem den alten Pro Controller für die Switch 2 empfehle

Es ist klar, dass neuer Switch 2 Pro Controller einige Sachen besser macht als sein Vorgänger, trotzdem wird auch der alte Switch 1 Pro Controller mit der neuen Konsole kompatibel sein. Der ist nicht nur günstiger, sondern muss sich nicht vor seiner Konkurrenz aus dem eigenen Haus verstecken. Denn aus meiner Sicht lohnen sich die Neuerungen nicht genug, um so viel mehr Geld auszugeben.

Optisch gibt es zwischen den beiden Controller-Generationen keine großen Sprünge.

Wenn ihr euch nicht per Kabel mit eurer Konsole verbinden wollt, bringt euch der Klinkenstecker sowieso herzlich wenig, auf den Chat-Button kann man aus meiner Sicht auch getrost verzichten. Die Buttons selbst haben sich auch nicht wirklich weiterentwickelt und auch der Switch 1 Controller hat mehr als genug Tasten für alle Spiele.

Das einzige Feature, was wirklich einen Unterschied machen könnte, ist das verbesserte Rumble, aber dass ist genau das Ding: Wir wissen bisher einfach zu wenig darüber, wie krass die Vibrationsverbesserung wirklich sein wird und für eine Ungewissheit fast 30 Euro mehr zu bezahlen ist für mich einfach kein guter Deal. Mit dem Release der Nintendo Switch 2 am 05.06. könnte der Preis für den Switch 1 Pro Controller sogar nochmal sinken, was nochmal ein Argument für ihn ist.