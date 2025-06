Nintendo Switch 2: Nach dem Release ist sie jetzt wieder verfügbar! Aber ihr müsst schnell sein!

Nintendo selbst hat die Konsole wieder auf Lager – fragt sich nur, wie lange.

Selten hat eine neue Konsole so einen großen Hype ausgelöst, wie die Nintendo Switch 2. Vom erfolgreichsten Konsolen-Release der Geschichte ist die Rede. Kein Wunder also, das zum Release am 05. Juni die Konsole fast überall bereits vergriffen war. Im My Nintendo Store ist die Switch 2 jetzt wieder verfügbar, aber ihr solltet euch sputen.

Was ist neu an der Nintendo Switch 2?

Die Konsole hat gerade im Vergleich zur Switch 1 einige Verbesserungen durchlaufen und die scheinen zu überzeugen, anders lässt sich die hohe Nachfrage nach der Konsole einfach nicht erklären. Gehen wir die Konsole also mal Stück für Stück durch und gehen auf die größten Neuerungen ein.

Fangen wir mal beim Display an: Das ist mit fast 8 Zoll wesentlich größer als das der Switch 1 und bietet eine Full HD-Auflösung mit 1080p. Das ist eine ordentliche Verbesserung und sieht für einen Handheld extrem gut aus. Denn im TV-Modus unterstützt die Konsole sogar 4K mit bis zu 120 fps. Auch HRD wird unterstützt.

Mehr Leistung, mehr Speicher, mehr Wow

Auch die Leistung der CPU und GPU haben sich verbessert. Verbaut sind ein ARM Cortex CPU mit acht Kernen und eine Nvidia GPU mit 3,09 TFLOPS. Hinzu kommt ein RAM von 12 GB. Heißt im Klartext: detailliertere und hübschere Grafik, flüssigeres Gameplay und eine wesentlich schnellere Steuerung.

Im My Nintendo Store ist die Switch 2 inzwischen wieder vorrätig, seid also fix, bevor der Bestand wieder weg ist.

Einen besonders großen Sprung gab es beim internen Speicherplatz. Insgesamt 256 GB stehen euch zur Verfügung. Das ist achtmal so viel, wie bei der Switch 1. Zusätzlich könnt ihr den Speicherplatz mit externen Speicherkarten erweitern. Achtet aber darauf, die richtigen Speicherkarten zu kaufen, denn die Switch 2 ist ausschließlich mit microSD Express-Karten kompatibel.

Lohnt sich die Nintendo Switch 2?

Ist der Hype um die Konsole gerechtfertigt oder nicht? Der Sprung in der Performance ist wirklich gewaltig und auch die bisher angekündigten Spiele können sich wirklich sehen lassen. Allen voran natürlich Mario Kart World als Launch-Titel sieht extrem gut aus. Aber auch andere Spiele wie Donkey Kong: Bananza, Pokémon-Legenden Z-A oder die Switch 2-Versionen von Breath of the Wild und Tears of Kingdom sehen fantastisch aus. Und auch die Möglichkeit, kompatible Spiele der Switch 1 auf der neuen Konsole zu spielen ist in meinen Augen ein Pluspunkt.

Ich würde also sagen, dass sich die Konsole auf jeden Fall lohnt und wer sie sichern will, kann das jetzt im My Nintendo Store sichern. Aber wie bereits erwähnt: Seid lieber schnell, bevor die Nintendo Switch 2 wieder vergriffen ist. Denn die Nachfrage ist nach wie vor hoch und daher ist es vermutlich nur wieder eine Frage der Zeit, bis sie wieder ausverkauft ist.