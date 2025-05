Nintendo Switch 2 verliert noch vor Release ein Feature - jetzt entschuldigt sich Nintendo dafür

Die Nintendo Switch 2 wird im Docked-Modus kein VRR unterstützen.

Update vom 16. Mai - Nintendo hat sich mittlerweile in einem Statement zum VRR-Support der Switch 2 geäußert und klargestellt, dass es das Feature lediglich im Handheld-Modus geben wird, nicht aber im Docked-Modus am TV. (via Nintendolife)



"Die Nintendo Switch 2 unterstützt VRR nur im Handheld-Modus. Die falschen Informationen wurden ursprünglich auf der Nintendo Switch 2-Website veröffentlicht. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler."

Originalmeldung: Die Nintendo Switch 2 wird so einige technische Vorteile gegenüber ihrem Vorgänger bieten. Unter anderem beherrscht sie die Upscaling-Technologie DLSS, unterstützt HDMI 2.1, 4K-Ausgabe, HDR und VRR – aber genau eines dieser genannten Grafik-Features könnte womöglich auf der Kippe stehen. Das deutet zumindest eine Änderung auf einigen Nintendo-Webseiten an.

Kommt die Switch 2 doch ohne VRR im TV-Modus?

Konkret hat Oliver Mackenzie von Digital Foundry auf diese merkwürdige Änderung aufmerksam gemacht. In einigen Regionen hat Nintendo demnach nämlich klammheimlich den offiziellen Text zur Switch 2 angepasst.

0:42 Alle wichtigen Infos zur Switch 2 in nur 42 Sekunden: Release, Preis, Speicher und mehr

Autoplay

Auf den Webseiten der betroffenen Regionen fehlt damit jetzt die Nennung von VRR-Support für den Docked-Modus, in dem die Switch 2 an einen Fernseher angeschlossen wird. So lautete der ursprüngliche Text an der betreffenden Stelle zum TV-Modus:

"Das System unterstützt außerdem HDR, VRR und Bildfrequenzen von bis zu 120 fps bei kompatiblen TVs."

Der neue Text ist fast identisch, entfernt aber explizit den VRR-Hinweis:

"Das System unterstützt außerdem HDR und Bildfrequenzen von bis zu 120 fps bei kompatiblen TVs."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Interessanterweise hat Nintendo den Text aber nicht überall angepasst. Während die US-amerikanische, kanadische und japanische Seite diese Änderung nämlich vorgenommen haben, wird VRR auf den europäischen Nintendo-Seiten noch bei den Features für den TV-Modus aufgeführt – auch bei uns ist es bei den Hardware-Specs zu finden.

Mehr zu VRR erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Switch 2: Eines der besten Features hat Nintendo während der großen Enthüllung vor euch verheimlicht von Chris Werian

Warum diese Änderung vorgenommen wurde und nur auf bestimmten Seiten auftaucht, ist nicht ganz klar. Womöglich wird der Text auch in anderen Ländern nach und nach noch angepasst. Theoretisch könnte es sich dabei natürlich auch schlicht um einen Fehler handeln, auch wenn das etwas unwahrscheinlicher wirkt.

Oliver Mackenzie stellt etwa die Theorie auf, dass es bedeuten könnte, dass VRR-Unterstützung nicht direkt zum Release verfügbar ein wird. Beispielsweise könnte ein Problem mit dem Konverter von Realtek DisplayPort zu HDMI im Dock Schuld sein.

Wir haben bei Nintendo einmal nachgefragt und aktualisieren diese News, falls sich daraus ein Update ergibt.

Würde es euch interessieren, wenn ihr bei der Switch 2 am TV auf VRR verzichten müsstet?