Ihr findet die Switch 2 teuer? Durch US-Zölle könnte der Preis noch steigen – Mit diesem Mario-Bundle könnt ihr sie jetzt günstig schnappen!

Die Switch 2 könnte langfristig teurer werden. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich die Konsole noch in einem preiswerten Bundle zu sichern.

Ihr möchtet euch eine Nintendo Switch 2 direkt zum Release-Termin am 5. Juni sichern? Das ist momentan kein Problem, denn bislang ist die Konsole noch in vielen deutschen Shops verfügbar. Bei Amazon ist sie zwar derzeit schon ausverkauft, aber beispielsweise bei MediaMarkt ist sie noch verfügbar. Einen besseren Deal als beim Kauf der Standard-Version bekommt ihr jedoch mit diesem Angebot:

Durch dieses Bundle mit Mario Kart World könnt ihr 40€ bis 50€ sparen im Vergleich zum Einzelkauf der Konsole und des Spiels. Mario Kart World ist einzeln nämlich mit 79,99€ digital und 89,99€ physisch nicht gerade billig. Wer sich das Open-World-Rennspiel sowieso früher oder später holen will, sollte deshalb besser gleich zum Bundle greifen.

Die Gelegenheit ist auch deshalb günstig, weil die Switch 2 langfristig sogar noch teurer werden könnte. Hier erfahrt ihr, wieso:

Preis der Nintendo Switch 2 könnte durch US-Zölle steigen!

Donald Trumps US-Zölle könnten sich leider auch auf den Preis der Nintendo Switch 2 hierzulande auswirken, allerdings nicht so schnell.

Es gibt gute Gründe, sich die Switch 2 schon bald zu kaufen. Denn obwohl die angekündigten US-Zölle natürlich in erster Linie Preissteigerungen in den USA bewirken dürften, könnten sie sich längerfristig auch auf die Preise in anderen Ländern auswirken (vorausgesetzt natürlich, die Zölle bleiben bestehen).

Laut dem auf den asiatischen Markt spezialisierten Marktforschungsinstitut Niko Partners ist bei der derzeitigen Lage zumindest damit zu rechnen, dass Nintendo den Preis in den nächsten fünf Jahren nicht senken kann. Der Analyst Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis hält sogar eine Preissteigerung ab 2026 für gut möglich und GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge befürchtet, dass die Switch schon im Weihnachtsgeschäft 2025 hierzulande teurer werden könnte:

Die gute Nachricht dabei: Niemand geht derzeit davon aus, dass der Preis der Switch 2 in Deutschland bereits während der Vorbesteller-Phase oder kurz nach Release steigen wird. Allzu eilig ist der Kauf also noch nicht. Nur macht langes Warten eben auch keinen Sinn, wenn die Preiskurve langfristig doch nur nach oben zeigt.

Lohnt sich der Kauf der Nintendo Switch 2 überhaupt?

27:48 Switch 2 ausprobiert: Preis, Spiele, Release-Datum & Ersteindruck!

Autoplay

Diese Frage ist rund zwei Monate vor dem Release der Switch 2 natürlich nicht mit völliger Sicherheit zu beantworten, aber es steht jedenfalls fest, dass die neue Konsole der ersten Switch technisch meilenweit voraus sein wird, und zwar nicht nur bei der Prozessorleistung, sondern auch beim Display mit knapp 8 Zoll, 120Hz und 1080p und beim Speicherplatz, der von 32 GB bei der ursprünglichen Switch und 64 GB bei der Switch OLED auf 256 GB steigt.

Außerdem wurden bereits eine Menge Spiele für die Switch 2 angekündigt. Bei manchen davon handelt es sich zwar um Neuauflage und manche (etwa Metroid Prime 4 und Pokémon-Legenden: Z-A) erscheinen sowohl für Switch 1 als auch in einer Switch 2-Version. Schon bald kommen jedoch auch erste Switch 2-Exklusivtitel.

Zu letzteren gehören das im Bundle enthaltene Mario Kart World sowie Donkey Kong Bananza, die wohl beide die technischen Möglichkeiten der ersten Switch übersteigen. Sogar The Duskbloods, das neue Spiel von From Software (Dark Souls, Elden Ring) soll nach derzeitigem Stand exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen und also auch nicht auf PS5, PC oder Xbox verfügbar sein. Wer solche potenziellen Hits nichts verpassen will, kommt früher oder später nicht um die Switch 2 herum.