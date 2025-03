Nintendo Switch 2 vorbestellen: Händler leakt Preorder-Termin und bald geht's los

Nintendo Switch 2 Preorder: Ein weiterer Händler-Leak deutet auf einen Vorbestellerstart am 02. April 2025 hin.

In wenigen Tagen werden wir voraussichtlich erfahren, wann genau die Nintendo Switch 2 erscheint und wie viel sie kosten wird. Einen offiziellen Preorder-Termin gibt es noch nicht, aber auch diesen dürfte Nintendo sehr wahrscheinlich im Zuge der Nintendo Switch 2 Direct am 02. April 2025 enthüllen. Ein Händler hat sich vor dem Event allerdings bereits verplappert und wirft ein mögliches Datum für den Vorbestellerstart in den Raum.

Nintendo Switch 2 Preorder - Wann ihr die Konsole angeblich vorbestellen könnt

Möglicher Termin für den Vorbestellerstart: ab Mittwoch, dem 02. April 2025

Diese Angabe kommt von Best Buy Canada (via Nintendoeverything). Der Händler hat vor wenigen Stunden auf seiner Website verraten, dass die Switch 2 am 02. April, "irgendwann nach der Nintendo Switch 2-Direct" vorbestellt werden könne.

Mittlerweile wurde der Post allerdings wieder gelöscht, was darauf hindeutet, dass der Händler versehentlich zu früh mit den Infos herausgerückt sein könnte und diese sicherheitshalber wieder entfernt hat.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Völlig aus der Luft gegriffen ist das genannte Datum ohnehin nicht. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass der Preorder-Startschuss direkt im Anschluss der Switch 2-Direct ertönt. Denn auch die erste Switch konnte damals direkt nach einer umfangreichen Präsentation (am 13. Januar 2017) vorbestellt werden.

Nintendo Direct zur Switch 2 findet in der nächsten Woche statt

Hier noch einmal die Eckdaten zur Nintendo Switch 2-Direct im Überblick:

Termin: 02. April 2025 (Mittwoch)

02. April 2025 (Mittwoch) Uhrzeit: 15 Uhr (deutsche Zeit)

15 Uhr (deutsche Zeit) Länge der Präsentation: noch nicht bekannt

Im Zuge des Events wird Nintendo voraussichtlich nicht nur den Preis und das konkrete Release-Datum, sondern auch die Launch-Spiele für die Nintendo Switch 2 enthüllen. Der Reveal-Trailer zeigt bereits erste Spielszenen aus einem neuen Mario Kart, das während der Switch 2 Direct höchstwahrscheinlich genauer vorgestellt wird.

GamePro.de wird das Event live begleiten und euch zeitnah mit allen wichtigen Informationen rund um die Nintendo Switch 2 und dem Launch-Lineup versorgen.

Werdet ihr die Nintendo Switch 2 vorbestellen, sobald es möglich ist, oder werdet ihr erst einmal abwarten?