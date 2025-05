Dieses Switch 2-Zubehör wird es nur bei Amazon geben: Von Controller-Griffen bis Konsolen-Kühler – Was bieten die Gadgets?

Amazon hat den Verkauf von neuem Switch 2-Zubehör gestartet, dass es teilweise nur dort geben wird.

Obwohl die Switch 2 noch gar nicht erschienen ist, kann man bereits eine ganze Menge mal mehr und mal weniger sinnvolles Zubehör für die neue Konsole vorbestellen. Jetzt hat Amazon den Verkauf von neuen Switch 2-Gadgets der Marke Venom gestartet, die ihr teilweise exklusiv bei dem Online-Händler bekommen könnt, von Joy-Con-Griffen bis zum Switch 2-Kühler. Hier findet ihr die Übersicht:

Hier haben wir euch eine Liste der neuen Zubehör-Artikel zusammengestellt, die übrigens allesamt pünktlich zum Launch der Nintendo Switch 2 am 5. Juni erscheinen:

Für alle, die genauer wissen wollen, was es mit dem neuen Zubehör auf sich hat, erklären wir euch hier kurz die wichtigsten der Amazon-exklusiven Gadgets:

Controller-Griffe für Joy-Con 2 Controller

Mit Griffen für die Joy-Con 2 Controller wird das Spielen im lokalen Multiplayer deutlich komfortabler.

Mit den Joy-Con 2 Controller Grips könnt ihr die neuen Joy-Cons günstig in kleine Controller mit richtigen Griffen verwandeln, wodurch sie sehr viel besser in der Hand liegen. Dazu fügt ihr ganz einfach jeweils einen der Joy-Con-Controller in die beiden Halterungen ein. Damit ihr trotzdem noch die SL- und SR-Buttons bedienen könnt, verfügen die Grips oben über breite Tasten.

Ähnliche Joy-Con Grips gab es auch schon für die Joy-Con Controller der ersten Switch. Da die Joy-Con 2 Controller größer sind, passen die alten Modelle jedoch nicht mehr. Ihr müsst also noch mal neue Griffe kaufen. Dabei müsst ihr euch allerdings nicht unbedingt für die Amazon-exklusiven Grips von Venom entscheiden, ähnliche Griffe wird es nämlich sicherlich bald auch von verschiedenen anderen Drittherstellern geben.

Joy-Con 2 Play & Charge Aufladehalterung

Die Joy-Con 2-Aufladehelterung dient nicht nur zum Laden der Controller, sondern soll auch die Ergonomie beim Spielen verbessern.

Die Joy-Con 2 Grip-Aufladehalterung dient nicht nur zum Aufladen der neuen Joy-Cons, sondern auch dazu, diese wie einen normalen Controller verwenden zu können, indem sie die Joy-Cons miteinander verbindet. Im Vergleich zur Original-Aufladehalterung von Nintendo ist das Modell von Venom nicht nur 10€ günstiger, sondern bietet eine andere Form mit leicht schrägen Joy-Con-Controllern, was je nach persönlichen Vorlieben für eine angenehmere Handhaltung sorgen kann.

Bei der teureren originalen Joy-Con 2-Aufladehalterung von Nintendo bekommt ihr zusätzliche Tasten links und rechts an den Griffen.

Allerdings bietet die Halterung von Nintendo nicht nur richtige Griffe, sondern auch programmierbare GL- und GR-Buttons auf der Rückseite, wie ihr sie ebenfalls beim Nintendo Switch 2 Pro Controller findet. Wenn euch das wichtig ist, seid ihr mit dem Original trotz des etwas höheren Preises besser dran.

Switch 2 LED Console Cooling Stand

In den Switch 2 Cooling Stand könnt ihr die Konsole mitsamt Docking-Station hineinstellen. Ob die Switch 2 diese Kühlung wirklich braucht, wird sich noch zeigen.

Der Switch 2 LED Console Cooling Stand soll einerseits für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen und andererseits die Konsole kühlen, indem er von unten Luft zuführt. Dazu stellt ihr die Switch 2 einfach mitsamt ihrer Docking-Station in den Cooling Stand hinein. Wie nützlich dieses Gadget in der Praxis wirklich ist, können wir momentan jedoch noch nicht sagen, da wir nicht wissen, wie viel Hitze die Switch 2 entwickeln wird, wenn sie in langen Sessions voll ausgelastet ist.