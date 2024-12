Erster Blick auf die Nintendo Switch 2: Bekannter Zubehörhersteller hat offenbar versehentlich komplettes Design geleaked

Wie sieht die Nintendo Switch 2 aus?

Satisfye ist einer der beliebtesten Hersteller von Grifferweiterungen für die Nintendo Switch, der "ZenGrip" gehört zu den bestbewerteten Produkten in dieser Kategorie. Bei Nintendo könnte sich das Unternehmen aber gerade gehörig unbeliebt gemacht haben – ein Trailer für den „Next Gen-ZenGrip“ zeigt vermutlich die Nintendo Switch 2.

Trailer enthüllt wahrscheinlich Switch 2-Design

Vor einigen Tagen hat Satisfye den ZenGrip 2 vorgestellt – eine Grifferweiterung für einen Next Gen-Handheld, die bereits im Frühling 2025 erscheinen soll. Dazu gab es dann wohl auch einen Trailer, der aber rasch wieder gelöscht wurde.

Denn es war wohl die Nintendo Switch 2 zu erkennen. Das zeigen zumindest Posts auf X, in denen Screenshots festgehalten wurden, bevor der Trailer wieder von Youtube entfernt wurde.

Zwar wurde eine starke Unschärfe über das Gerät gelegt, es lassen sich jedoch die Umrisse des Handheld sowie die der Tasten und Sticks erkennen. Unter dem Home-Button erkennt ihr beispielsweie einen weiteren Knopf, der bei der ersten Switch nicht zu finden ist. Ansonsten ist das Design sehr nah am Original.

Sofern es sich um das tatsächliche Switch 2-Design handelt und kein Mock-up auf Basis von Gerüchten erstellt wurde, haben wir also unseren ersten Blick auf die Hybrid-Konsole erhascht. Satisfye sollte als Drittanbieter jedenfalls bereits einen Einblick in die Maße erhalten haben, um das Zubehörstück "maßschneidern" zu können.

Im Trailer selbst wurde aber wahrscheinlich nur eine Render-Grafik gezeigt, so wie es bei so ziemlich allen Zubehörherstellern gemacht wird. Bei einer richtigen Nintendo Switch 2 könnte es also noch ein paar Abweichungen geben.

Design der JoyCon-Nachfolger wohl schon zuvor geleaked

Auffällig am Trailer von Satisfye ist, dass das Design sowohl bei der Platzierung der Bedienelemente als auch der Farbgebung vorherigen Leaks gleicht.

Ein chinesischer User hat zum Beispiel Bilder von den JoyCons online gestellt, die unter anderem einen neuen "C-Button" und Infrarot-Sender zeigen:

Es könnte sich also bei dem vorherigen Leak tatsächlich um die echten JoyCons der Nintendo Switch 2 gehandelt haben, wenn nun auch noch ein Zubehörhersteller dasselbe Design zeigt.

Wie immer mahnen wir aber zur vorsichtigen Skepsis: Nintendo hat bisher keine der Gerüchte bestätigt und es könnten einfach nur verschiedene Falschinformationen kursieren, die von den Zubehörherstellern aufgegriffen werden, um ihre neuen Produkte besser zu bewerben. Dass es solche starken Überschneidungen gibt, ist jedoch durchaus auffällig.

Alle Infos zur Nintendo Switch 2:

Wann kündigt Nintendo die Nachfolgekonsole der Switch an?

Nintendo hat zwar schon über den Switch-Nachfolger gesprochen, aber noch nicht gesagt, wann genau eine Ankündigung erfolgen könnte.

Insider und vermeintliche Entwickler*innen gehen derzeit von einer Ankündigung im Januar oder Februar aus, im Juni oder Juli soll sie dann veröffentlicht werden, zu einem Preis von 400 bis 500 Euro:

Der Zeitraum passt dazu, was Satisfye schreibt, demnach soll sie zwischen März und Juni erscheinen. Eine Ankündigung könnte also schon bald erfolgen und der Release ist dann auch nur noch ein paar Monate entfernt.

Würdet ihr es denn gut finden, wenn das Design der neuen Konsole nah an der jetzigen Switch wäre? Oder erwartet ihr eher etwas komplett Neues?