Nintendo Switch 2-Leak zeigt die ersten verschwommenen Bilder der Joycons und enthüllt neue Funktionen

Angeblich können wir jetzt einen ersten, richtigen Blick auf die neuen Controller der Nintendo Switch 2 werfen – wir müssen aber ganz genau hinschauen.

Dass die Switch einen Nachfolger bekommt, hat Nintendo bereits bestätigt. Wann genau die neue Konsole aber enthüllt wird, ist derweil noch deutlich unsicherer. Bislang wissen wir nur, dass der Reveal bis zum 31. März 2025 stattfinden soll.

Da ist es umso interessanter, dass jetzt neue Bilder im Netz aufgetaucht sind, die angeblich bereits die Joycon-Controller der Switch 2 (oder wie auch immer der Nachfolger heißen wird) zeigen.

Das soll sich bei den neuen Joycons angeblich ändern

Die neuen Bilder sind in einem Video auf der chinesischen Seite bilibili aufgetaucht und wurden dort von einem User namens 马里奥68 hochgeladen. Allerdings müsst ihr schon ein wenig die Augen zusammenkneifen, um die Unterschiede zwischen originalen und neuen Joycons zu erkennen.

Das liegt nicht nur daran, dass sich die beiden Controller wenig überraschend ziemlich ähnlich sehen, sondern auch daran, dass die Bilder ziemlich stark verschwommen sind. Angeblich stammen die Fotos von einer anonymen Quelle und wurden so stark bearbeitet, um deren Identität zu schützen.

Ein paar interessante Details lassen sich den Bildern und dem Video aber dennoch entnehmen. So scheint sich auf der Rückseite der Joycons nämlich noch ein zusätzlicher Button zu befinden.

Interessanterweise deckt sich das mit einem älteren Leak zur Switch 2, der ebenfalls zusätzliche Buttons gezeigt hatte. Hier handelte es sich aber noch um eine 3D-Nachstellung.

Daneben hat auch YouTuber und X-User Athaell Nintendista noch einige Details zusammengefasst, die im Video auffallen. Demnach sollen die Joycons angeblich:

an beiden Controllern Infrarotkameras besitzen

erhöhte SL-/SR-Tasten haben

hinten einen neuen Button besitzen, der an ein Pedal erinnert

einen "C"-Button auf dem rechten Joycon unter dem Home-Knopf besitzen

Wie realistisch ist das? Ob an diesen Gerüchten irgendwas dran ist, lässt sich aktuell natürlich nicht überprüfen. Nintendo hat sich bislang nicht offiziell zu diesen Bildern geäußert.

Dass der Leak ausgerechnet aus China kommt, ist aber gar nicht so weit hergeholt. Immerhin dürfte der Switch-Nachfolger hier in Massenproduktion gehen, was natürlich die perfekte Vorlage für Leaks ist.

In jedem Fall solltet ihr die neuen Infos aber mit Vorsicht genießen. Es könnte sich hier ebenso gut um einen Fake handeln. Bis Nintendo die Switch 2 offiziell enthüllt, müssen wir also wohl oder übel weiterhin abwarten.

Was haltet ihr von den geleakten Bildern? Würden sie eure Erwartungen an die Switch 2 erfüllen?