Bei Amazon gibt es gerade die Nintendo Switch in Neon-Rot und Neon-Blau zum reduzierten Preis, nämlich für 284,90 Euro. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Amazon noch 329 Euro an, was allerdings nicht mehr aktuell ist, da Nintendo die UVP schon Anfang der Woche gesenkt hat, und zwar auf 299,99 Euro. Riesig ist der Rabatt, den ihr bei Amazon gerade bekommt, also nicht. Dennoch gibt es die Nintendo Switch laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger. Hier geht's zum Deal:

Nintendo Switch für 284,90 Euro bei Amazon

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Möglich ist, dass Amazon nur mit dem Deal des Ebay-Händlers Sbdirect24 mitgezogen ist, der die Nintendo Switch gerade ebenfalls für 284,90 Euro anbietet. In diesem Fall würde auch der Deal von Amazon enden, sobald die Switch dort nicht mehr verfügbar ist. Laut Sbdirect24 soll sie bereits "fast ausverkauft" sein. Was genau der Händler darunter versteht, ist allerdings schwer zu sagen.

Nintendo Switch für 284,90 Euro bei Ebay

Der sinkende Preis der Nintendo Switch hat übrigens damit zu tun, dass im Oktober der Release der neuen Nintendo Switch OLED ansteht, die dann 359,99 Euro kosten soll. Im Moment ist sie allerdings höchstens zu deutlich überhöhten Preisen bestellbar.

Switch-Zubehör im Angebot bei Amazon

Falls ihr euch zur Switch-Konsole gleich noch das passende Zubehör dazukaufen wollt, hat Amazon übrigens noch ein paar weitere interessante Angebote auf Lager. Hier eine Auswahl:

Zur Übersicht über die aktuellen Gaming-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Gaming-Angebote bei Amazon