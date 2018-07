Nintendo hat sich auf der Nintendo Direct 2018 insbesondere mit dem kommenden Prügler Super Smash Bros. Ultimate beschäftigt. Große Neuankündigungen für das Jahr 2018 und Updates zu kommenden Switch-Blockbustern wie Metroid Prime 4 oder Yoshi Switch blieben aber aus.

Ein Blick auf die Nintendo Switch Release-Liste 2018 zeigt: Zum Ende des Jahres hin erwarten uns mit Super Mario Party, Pokémon Let's Go und Super Smash Bros. Ultimate nur eine Handvoll First Party-Highlights für die Hybrid-Konsole. Andere für 2018 bestätigte Spiele wie The World Ends With You: Final Remix warten hingegen noch auf ihren konkreten Release-Termin.

Bislang sieht es in Sachen Nintendo Switch-Spiele im Herbst und Winter also eher dünn aus. Laut Tatsumi Kimishima, ehemaliger Nintendo-Präsident, hat das Unternehmen aber noch einige unangekündigte Spiele in der Hinterhand (via DualShockers).

Neue Switch-Spiele für 2018 bestätigt

Wie Kimishima auf einer vor Kurzem abgehaltenen Investoren-Konferenz betonte, ist das Switch-Lineup für das Jahr 2018 noch nicht komplett.

Laut Kimishima plant Nintendo, weitere Nintendo Switch-Spiele anzukündigen, die zum Weihnachtsgeschäft erscheinen sollen. Ziel sei es, die Switch zum Ende des Jahres mit einem starken Spiele-Lineup zu unterstützen.

Welche Spiele uns noch erwarten und wann sie gezeigt werden, verrät er aber nicht. Die versprochenen Spiele sollen angekündigt werden, wenn die Zeit reif ist, so Kimishima.

Ankündigungen auf neuer Nintendo Direct 2018?

Im September des letzten Jahres präsentierte Nintendo auf einer Direct weitere Neuankündigungen für das Jahr 2017.

Gut möglich, dass uns im September 2018 erneut eine Nintendo Direct erwartet, auf der das Unternehmen sein Switch-Lineup für dieses Jahr komplettieren könnte.