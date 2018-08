Nintendo Switch - Bethesda bringt Doom Eternal zeitgleich mit PS4 & Xbox One

Während Bethesda zum Launch der Nintendo Switch nicht einmal bestätigen wollte, dass Skyrim wirklich auf Nintendos Handheld erscheinen wird, hat sich die Meinung des Spiele-Publishers mittlerweile geändert. Wahrscheinlich, weil Switch-Portierungen wie Wolfenstein 2, Doom und auch Skyrim so gut bei den Fans ankamen.

Bei so viel positivem Feedback konnte der Publisher gar nicht anders, als der Konsole ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wohl auch deswegen erscheint Doom Eternal nicht wie so viele andere Spiele erst auf PS4 und Xbox One und Monate später dann auf der Switch, sondern zeitgleich auf allen drei Konsolen.

Dämonenjagd allein

Doom Eternal bekommt Single-Player-DLC

Die Gamingseite IGN zeigt in einem Video Bethesdas Studiochef Pete Hines samt einem sehr zufriedenen Fazit zur Kooperation zwischen Nintendo und Bethesda.

"Alles was wir gemacht haben war so beliebt! Ich glaube die Leute haben sich sehr über unsere Produkte gefreut und wissen sie zu schätzen. Und von Anfang an wollten wir verkünden, dass das hier [Doom Eternal, Anm. d. Red.] ebenfalls ein Titel für die Switch werden soll. Wir glauben, dass wird eine großartige Sache."

Wir werden sehen, welche Bethesda-Titel auch in Zukunft noch den Weg auf die Nintendo Switch finden.

Welches Bethesda-Spiel wünscht ihr euch für die Switch?