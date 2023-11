Nintendo Switch Black Friday Sale: Neue Angebote mit Top-Spielen von Zelda bis Mario gestartet

Der Nintendo eShop hat neue Black Friday-Angebote gestartet, darunter große Switch-Exklusivspiele.

Schon seit einer Woche läuft im Nintendo eShop der große Black Friday Sale. Zu den über 1000 reduzierten Switch-Spielen, die es schon direkt zum Start günstiger gab, sind inzwischen nochmal eine Menge neuer Angebote hinzugekommen. Darunter sind viele große AAA-Hits, von denen es einige sogar zum allerersten Mal im Nintendo eShop günstiger gibt.

Wir haben euch zehn Highlights aus diesen neuen Angeboten herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Falls ihr lieber selbst den Sale durchstöbern möchtet, findet ihr die Übersicht hier:

Metroid Prime Remastered

1:18 Metroid Prime Remastered mit Gameplay-Trailer

Das in diesem Jahr erschienene Remake des Klassikers Metroid Prime gehört zu den Switch-Exklusivtiteln, die es zum allerersten Mal im Angebot gibt. Die Neuauflage bietet vor allem grafische Verbesserungen, aber auch Sound und Steuerung wurden überarbeitet. Am Kern des Spiels hat sich nicht viel geändert, was auch gut so ist, denn spielerisch ist Metroid Prime noch immer ein Hit. Der Wertungsdurchschnitt des Remakes auf OpenCritic liegt nicht ohne Grund bei stolzen 94 Punkten.

Wie im Original wird euch also eine Mischung aus First-Person-Shooter, Erkundungsspiel und kleinen Rätseln geboten, wobei das verschachtelte Leveldesign erhalten bleibt, für das schon die 2D-Vorgänger bekannt waren. Wie dort spielt ihr die mit futuristischen Waffen und Werkzeugen ausgerüstete Kopfgeldjägerin Samus Aran. Deren Aufgabe ist es diesmal, die Wahrheit über die gefährlichen Experimente einer Gruppe von Weltraumpiraten herauszufinden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

11:11 Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zum Hit für die Nintendo Switch

Mit Zelda: Breath of the Wild gibt es jetzt einen der ganz großen Switch-Exklusivhits günstiger. Hier bekommt ihr auf der einen Seite die übliche Zelda-typische Mischung aus Action, Erkundung und Rätseln in Dungeons, auf der anderen Seite aber auch eine riesige, offene Spielwelt, die nicht nur voller Geheimnisse, Sehenswürdigkeiten und Schätze steckt, sondern auch eine spielerische Freiheit bietet, wie man sie in kaum einem anderen Spiel findet.

In Breath of the Wild könnt ihr tun, was ihr wollt, solange ihr nur gut genug dafür seid. Es ist sogar möglich, direkt nach dem Verlassen des Startgebiets zum finalen Boss zu marschieren. Ob ihr ihn besiegt, ist eine andere Frage. Auch in den Kämpfen habt ihr durch die vielen Waffen und Fähigkeiten sowie durch die glaubhaft simulierte Physik eine Menge Raum für Experimente und eigene Taktiken. Übrigens gibt es auch den Erweiterungspass im Angebot, der zwei umfangreiche Add-ons liefert:

Red Dead Redemption

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für Switch im Trailer

Mit Red Dead Redemption ist im August einer der größten Open-World-Hits überhaupt auf Nintendo Switch gekommen. Die neue Version enthält alle Singeplayer-Inhalte aus dem Original sowie aus der Erweiterung Undead Nightmare, die aus dem Westernepos ein Zombie-Horrospiel macht. Außerdem bekommt ihr die Zusatzinhalte aus der Game of the Year Edition und grafische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung und überarbeitete Lichteffekte.

In Read Dead Redemption erlebt ihr die packende Geschichte des Outlaws John Marston, der sich auf eine Reise durch den amerikanischen Westen und Mexiko begibt, um seine ehemaligen Mitstreiter zu jagen. Dabei wird er natürlich in viele Schießereien, Verfolgungsjagden und Überfälle verwickelt. Die riesige, aber trotzdem detaillierte Spielwelt fängt das Amerika des beginnenden 20. Jahrhundert authentisch ein.

The Elder Scrolls V: Skyrim

1:03 The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch - Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Auch The Elder Scrolls V: Skyrim kann man zweifellos zu den größten Open-World-Hits aller Zeiten rechnen. Das Rollenspiel schickt euch in die weit im kalten Norden liegende Provinz Himmelrand, die von Konflikten und Drachenangriffen geplagt wird. Unsere Hauptmission besteht darin, diese Drachen zu besiegen. Tatsächlich hat man mit Skyrim aber den meisten Spaß, wenn man einfach nach Herzenslust all die Städte, Höhlen und Geheimnisse erkundet, auf die man unterwegs stößt.

Der Umfang der Spielwelt von Skyrim ist gewaltig. Bis ihr sie bereist und auch nur annähernd all ihre Geschichten erlebt und Schätze gefunden habt, dürftet ihr allein im Hauptspiel locker über hundert Stunden verbringen. In der Standard-Version für Nintendo Switch sind zudem die drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn bereits enthalten. Für 5€ mehr bekommt ihr auch noch die Zusatzinhalte und Verbesserungen der Anniversary Edition.

Fae Farm

Die zauberhafte Farming-Simulation Fae Farm könnt ihr mit Nintendo Switch Online gerade sogar komplett kostenlos spielen.

Das erst im September erschienene Fae Farm ist nicht nur zum ersten Mal im Sonderangebot, ihr könnt es sogar bis zum 28. November komplett kostenlos spielen, falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Bei Fae Farm handelt es sich um eine Lebens-und Farming-Simulation im Stil von Harvest Moon oder Stardew Valley, allerdings mit dem besonderen Kniff, dass sich hier alle ums Thema Magie dreht.

So kümmert ihr euch um ungewöhnliche magische Geschöpfe, erlernt magische Handwerke wie das Trankbrauen und nehmt generell beim Aufbau eures Bauernhofs stets eure Zauberkünste zu Hilfe. Eure Kräfte braucht ihr zudem, um die verschiedenen Reiche der geheimnisvollen Welt von Azoria zu erforschen, gefährliche Abenteuer zu überstehen und kostbare Schätze zu bergen. Ihr könnt allein oder im Koop mit bis zu drei Mitspieler*innen spielen.

Super Mario Odyssey

7:43 Super Mario Odyssey - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch

Falls ihr Super Mario Odyssey bislang tatsächlich verpasst haben solltet, dann solltet ihr den ersten großen Mario-Hit für Switch zum Sale-Preis unbedingt noch nachholen. Es handelt sich um einen 3D-Platformer im Stil eines Super Mario Galaxy, der aber eine Menge neuer Ideen mitbringt. Die vielleicht spektakulärste ist der Hut Cappy, durch den ihr die Kontrolle über andere Charaktere und ihre Fähigkeiten übernehmen könnt, was viel spielerische Vielfalt bringt.

Für Abwechslung sorgen zudem die 17 verschiedenen Welten, die vom Pilzkönigreich über das Wolkenland bis hin zu Bowsers Land reichen und voller kreativer Ideen stecken, vom steuerbaren T-Rex bis hin zu spielbaren Wandmalereien, die an traditionelle 2D-Marios erinnern. Daneben bekommt ihr das übliche Mario-Gameplay, gewürzt mit kniffligen Rätseln, Minispielen und kreativen Bosskämpfen, etwa gegen einen riesigen Drachen und einen flinken Tausendfüßler.

Dark Souls Remastered

10:54 Dark Souls - Video-Rückblick: Unsere besten Momente

Wenn ihr nach einem fordernden Spiel mit spannenden Bosskämpfen gegen furchterregende Kreaturen und mit einer düsteren, geheimnisvollen Spielwelt sucht, seid ihr bei Dark Souls an der richtigen Adresse. Die Remastered-Version des Action-Rollenspiels, das mit den sogenannten Soulslikes ein ganz neues Genre begründet hat, bietet nicht nur zahlreiche technische Verbesserungen, sondern enthält auch den DLC „Artorias of the Abyss“.

Neben seinem hohen Schwierigkeitsgrad ist Dark Souls vor allem für sein nahkampfbetontes Gameplay, sein hervorragendes Artdesign und seine spezielle Fortschrittsmechanik bekannt geworden: Mithilfe der Seelen eurer Feinde könnt ihr euch Upgrades kaufen. Sterbt ihr, könnt ihr jedoch alle gesammelten Seelen verlieren, falls ihr sie nicht vor dem nächsten Tod wieder aufsammelt. Das sorgt für eine Menge zusätzlichen Nervenkitzel.

Bayonetta 3

10:32 These boots are made for shootin' - Testvideo zu Bayonetta 3

Auch Bayonetta 3 gehört zu den Spielen, die es zum ersten Mal im Nintendo eShop günstiger gibt. Das Hack&Slash-Actionspiel setzt wie die Vorgänger auf spektakulär inszenierte Kämpfe, in denen ihr für stilvolle Kills und besonders lange Kombo-Ketten belohnt werdet. Ihr schlüpft dabei in die Rolle der Hexe Bayonetta, die an Händen und Füßen mit Nahkampf- und Schusswaffen ausgerüstet ist und es mit ganzen Horden fantasievoll designter, oft skurriler Feinde aufnimmt.

Es gibt jedoch auch viele Neuerungen. So kann Bayonetta jetzt Dämonen beschwören und diese selbst im Kampf steuern. Außerdem sind die Level nun offener und bieten mehr Raum für Erkundung. Um für Abwechslung zwischen den Kämpfen zu sorgen, wurden zudem ein paar spaßige Minigames hinzugefügt. Auch die Story ist ungewöhnlich: Satt sich mit Dämonen anzulegen, muss Bayonetta in Parallelwelten reisen und gegen eine Armee von Homunkuli kämpfen.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt endlich Spielszenen aus dem Remaster

Mit GTA: The Trilogy – Definitive Edition bekommt ihr gleich drei umfangreiche Open-World-Klassiker in einer aktualisierten Version für Nintendo Switch. GTA 3, dessen Handlung sich stark an berühmten Mafia-Filmen orientiert, ist das Spiel, mit dem die erfolgreiche Reihe den Schritt zur 3D-Grafik gewagt hat. Das buntere GTA Vice City ist von der Kultserie Miami Vice inspiriert und schickt euch dementsprechend an die sonnige Küste Floridas.

GTA San Andreas schließlich greift die Hip-Hop-Kultur der 90er auf und lässt euch erstmals nicht nur eine Stadt, sondern einen zwar fiktiven, aber stark an Kalifornien angelehnten Bundesstaat erkunden, in dem auch GTA 5 spielt. Wie üblich in der GTA-Reihe seid ihr Teil des organisierten Verbrechens und versucht, nach und nach die Kontrolle über die Spielwelt zu übernehmen, was ihr mit zahlreichen Waffen, aber auch mithilfe vieler verschiedener Fahrzeuge erreicht.

Fire Emblem Engage

3:10 Fire Emblem Engage: Trailer zum neuen Teil der legendären Rundentaktik-Reihe

Das Anfang des Jahres erschienene Fire Emblem Engage ist der Nachfolger des Switch-Hits Fire Emblem: Three Houses und bietet wie dieser eine Mischung aus Rollenspiel und anspruchsvoller Rundentaktik. In den Kämpfen müsst ihr nicht nur die Spezialangriffe eurer Helden und Truppen geschickt nutzen, sondern auch stets die passende Waffe für die Situation wählen, um Konter-Attacken eurer Gegner zu verhindern.

Die Story knüpft nicht an Three Houses an, sondern erzählt eine völlig neue, spektakulär inszenierte Geschichte. Wir spielen darin den sogenannten Wyrmgott Alear, der nach tausendjährigem Schlaf erwacht ist und nun seine Truppen sammeln muss, um die Welt vor dem Dämonendrachen Sombron zu retten. Im Black Friday Sale des Nintendo eShop gibt es auch den Erweiterungspass günstiger, der neue Charaktere, Ingame-Gegenstände, Nebenquests und sogar eine neue Geschichte liefert:

Mehr vom Nintendo eShop Black Friday Sale

Wie schon gesagt, gibt es im Black Friday Sale noch über tausend weitere Switch-Spiele im Sonderangebot, darunter viele große Hits und spannende Geheimtipps. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst nochmal die Angebote zu durchstöbern. Hier findet ihr die komplette Übersicht:

Mehr zum Nintendo eShop Sale: Nintendo eShop Black Friday Sale gestartet: Jetzt über 1000 Switch-Spiele im Angebot sichern! Anzeige