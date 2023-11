Nintendo eShop Black Friday Sale gestartet: Jetzt über 1000 Switch-Spiele im Angebot sichern!

Wenn ihr günstige Switch-Spiele abstauben wollt, dürft ihr den Black Friday Sale im Nintendo eShop nicht verpassen.

Im Nintendo eShop läuft jetzt der große Black Friday Sale mit einer riesigen Auswahl an günstigen Switch-Spielen, unter denen sich große AAA-Titeln ebenso wie viele der beliebtesten Indie-Hits befinden. Schon jetzt gibt es über 1.000 Deals und am 20. November werden sogar noch weitere Switch-Hits dazukommen! Es lohnt sich also, nicht nur heute, sondern auch nächste Woche nochmal vorbeizuschauen.

Wir haben euch zehn besonders spannende unter den bereits laufenden Angeboten herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber gleich selbst den Sale durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

No Man’s Sky

1:59 No Man's Sky fliegt im Ankündigungstrailer auf Nintendo Switch

No Man’s Sky lässt euch ein riesiges Universum mit 18 Trillionen Planeten frei erkunden. Was ihr tut, bleibt weitgehend auch überlassen. Ihr könnt beispielsweise Ressourcen abbauen, um euer Schiff und eure Ausrüstung zu verbessern, die Flora und Fauna der Planeten erkunden, mit Außerirdischen Handel treiben und ihre Sprachen erlernen oder natürlich auch kämpfen sowie mit eurem Schiff an Weltraumschlachten teilnehmen.

Seit dem Release wurde No Man’s Sky immer wieder mit umfangreichen, kostenlosen Updates erweitert, die sogar ganz neue Spielsysteme hinzugefügt haben. So könnt ihr euch nun beispielsweise beim Basenbau kreativ austoben. Zudem kamen immer mehr spannende Story-Inhalte dazu. Das jüngste große Update namens Echoes hat zum Beispiel ein mysteriöses Volk humanoider Roboter hinzugefügt, dessen Geschichte ihr in neuen Missionen erforscht.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test - Die Skywalker Saga im Test

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga kann man allen Fans der Filme schon deshalb wärmstens ans Herz legen, weil sie hier alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen können, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Noch dazu wird die Vorlage mit dem üblichen Charme und Humor der LEGO-Reihe umgesetzt und mit viel Liebe zum Detail inszeniert. Dabei hilft, dass es grafisch deutliche Fortschritte im Vergleich zu früheren LEGO-Spielen gibt.

Spielerisch bekommt ihr die gewohnte LEGO-Mischung aus Action, Rätseln, Platforming und Erkundung. Es gibt aber deutliche Verbesserungen gegenüber den Vorgängern, etwa beim Kampfsystem, das durch die neuen Kombos jetzt komplexer und spannender ist. Außerdem sorgen die spektakulären Weltraumschlachten, die über hundert Fahrzeuge sowie die 23 verschiedenen Planeten für eine Menge Abwechslung.

Disney Dreamlight Valley – Ultimative Edition

1:37 Disney Dreamlight Valley feiert das Belle und Biest-Update mit neuem Trailer

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stil eines Animal Crossing, in der ihr ein idyllisches Dorf aufbaut und dort eure Lieblingscharaktere aus berühmten Disney- und Pixarfilmen ansiedelt. Mit dabei sind etwa Micky Maus, Donald Duck, Arielle, Wall-E oder Simba aus König der Löwen. Durch Updates kommen immer wieder neue Figuren dazu, im Dezember soll beispielsweise Jack Skellington aus Nightmare Before Christmas im Dreamlight Valley eintreffen.

Euer Dorf könnt ihr von der Landschaft bis zur Inneneinrichtung kreativ gestalten. Ihr bleibt jedoch nicht immer dort, sondern begebt euch zwischendurch auf Abenteuer, um weitere Figuren aus den Klauen bekannter Disney-Schurken zu befreien. Mit der Ultimative Edition bekommt ihr ein riesiges Paket an Zusatzinhalten wie Kleidungsstücke, Einrichtungsgegenstände und Tierbegleiter, einschließlich aller Gegenstände aus der Standard- sowie aus der Luxus-Edition.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Wie der Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist auch Sparks of Hope ein anspruchsvolles Rundentaktikspiel, in dem sich Mario und seine Freunde mit den Häschen aus dem Hause Ubisoft verbünden. Diesmal muss die Heldengruppe aber nicht das Pilzkönigreich retten, sondern den sogenannten Sparks beistehen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die uns im Kampf unterstützen können.

Die Kämpfe erinnern an Hits wie XCOM oder auch Baldur’s Gate 3. Um zu siegen, müsst ihr die Fähigkeiten eurer Figuren nicht nur geschickt nutzen, sondern auch miteinander kombinieren. Durch das neue Fortschrittssystem könnt ihr die Charaktere jetzt sogar an euren Spielstil anpassen. Die Gold Edition enthält neben dem Hauptspiel auch den Season Pass, mit zusätzlichen Charakteren und allen Story-Erweiterungen einschließlich des neuen Rayman-DLCs, sowie ein Paket mit Waffenskins.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chonicles

1:56 Demon Slayer: The Hinokami Chronicles - Trailer zeigt actionreiche Kämpfe

Demon Slayer: The Hinokami Chonicles ist ein Muss für alle Fans des Anime-Hits. Das Fighting Game setzt nicht nur auf spannende Duelle im Multiplayer, in denen ihr mit 24 Charakteren aus der Serie sowohl lokal als auch online gegeneinander antreten könnt. Ihr bekommt auch eine Story-Kampagne mit circa 10 Stunden Spielzeit, die euch die spektakulärsten Kampfszenen aus der ersten Staffel sowie aus dem Mugen Train Arc nachspielen lässt.

Spielerisch handelt es sich zwar nicht um ein traditionelles 2D-Fighting-Game, da Demon Slayer: The Hinokami Chonicles auf frei begehbare 3D-Arenen setzt, wie man sie von Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm kennt. Trotzdem sind wie in den Klassikern des Genres das Beherrschen von Kombos und das Timing der Angriffe der Schlüssel zum Erfolg. Die Switch-Version bringt übrigens Bonus-Inhalte wie zusätzliche Outfits für die Kämpfer mit.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

10:35 Crash Bandicoot 4 - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit

Nach vielen Jahren des Wartens hat der legendäre 3D-Platformer Crash Bandicoot mit It’s About Time endlich einen Nachfolger bekommen. Der Name ist übrigens Programm, denn in Crash Bandicoot 4 dreht sich alles ums Zeitreisen. Nachdem Schurken das Raum-Zeit-Gefüge kaputt gemacht haben, müsst ihr in die verschiedensten Epochen von der prähistorischen Wildnis bis hin zur Postapokalypse des Jahres 2084 reisen, um alles in Ordnung zu bringen.

Spielerisch bleibt Crash Bandicoot 4 den Vorgängern im Wesentlichen treu, was bedeutet, dass ihr ein actionreiches und ziemlich forderndes Jump&Run bekommt. Es gibt aber auch spektakuläre neue Ideen. Eine davon sind die sogenannten Quantum-Masken, die euch besondere Fähigkeiten verleihen und euch die Zeit und die Schwerkraft manipulieren lassen. Außerdem spielt ihr im Lauf der Story verschiedene Charaktere mit eigenen Vor- und Nachteilen.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

9:59 NFS Hot Pursuit Remastered im Test

Mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered hat der Rennspielhit eine Neuauflage erhalten, die nicht nur zahlreiche technische Verbesserungen mitbringt, sondern auch alle größeren DLCs mit zusätzlichen Wagen und Rennen enthält. Ihr liefert euch entweder als Kriminelle oder als Polizisten spannende Verfolgungsjagden, wobei ihr auf verschiedene fiese Hilfsmittel zurückgreifen könnt, um eure Gegner zu behindern.

Unter anderem stehen euch Nagelbretter und EMP-Strahlen zur Verfügung. Um zu entkommen oder die Verbrecher zu erwischen, solltet ihr außerdem euren Nitro-Boost klug einsetzen. Im Karrieremodus könnt ihr neue Gadgets und Upgrades freischalten. Daneben gibt es einen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus mit verschiedenen Wettbewerben, in dem bis zu acht Spieler*innen online gegeneinander antreten können.

Dead Cells

1:04 Dead Cells - Trailer zum Roguelike-Metroidvania

Dead Cells gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Roguelikes aller Zeiten. Es handelt sich um einen 2D-Action-Plattformer mit verwinkelten Leveln im Metroidvania-Stil. Wie üblich für Roguelikes müssen wir nach dem Tod zwar wieder von vorn anfangen. Da die Level aber bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert sind und wir zudem immer wieder neue Skills und Waffen freischalten, fühlt sich kein Versuch wie der vorhergehende an.

Den Erfolg dürfte Dead Cells nicht zuletzt dem fantastischen, temporeichen Kampfsystem zu verdanken haben. Es gibt eine riesige Auswahl an Waffen, die alle spezielle Vorteile haben und dadurch ganz unterschiedliche Spielstile erlauben. Außerdem verfügt jeder der vielen verschiedenen Gegnertypen über seine eigenen Angriffsmuster. Das sorgt dafür, dass wir unsere Taktik immer wieder neu anpassen müssen.

Shovel Knight: Treasure Trove

0:45 Shovel Knight: King of Cards - Enthüllungstrailer zeigt Gameplay

Schon das erste Shovel Knight war ein echter Indie-Hit und mit jedem weiteren Teil hat sich die Reihe neue erfunden. Mit Shovel Knight: Treasure Trove bekommt ihr jetzt gleich fünf Teile der Retro-Platformer-Reihe in einem günstigen Paket. Im Original namens Shovel of Hope grabt ihr euch mit dem Schaufelritter durch die Level. Die Fortsetzung Plague of Shadows lässt euch einen Alchemisten spielen und dreht sich ums Tränkebrauen und um das Bauen von Bomben.

Specter of Torment ist ein Prequel zu Shovel Knight, in dem ihr den Tod persönlich spielen und auf ein völlig neues Waffenarsenal zugreifen könnt. King of Cards lässt euch in die Rolle eines Königs schlüpfen und kombiniert das typische Jump&Run-Gameplay der Reihe mit einem Sammelkartenspiel. In Showdown schließlich könnt ihr im lokalen Multiplayer gegen bis zu drei weitere Spieler*innen antreten, einen Story-Modus gibt es aber auch.

Unravel Two

1:40 Unravel Two - Trailer zeigt Fortsetzung mit Koop-Modus

Wer nach einem gemütlichen und herzerwärmenden Koop-Spiel sucht, trifft mit Unravel Two die richtige Wahl. Wie beim Vorgänger handelt es sich um einen Puzzle-Platformer, in dem ihr das niedliche Wollknäuelmännchen Yarny durch hübsche Landschaften steuern und auf eurem Weg Hindernisse überwinden sowie Rätsel lösen müsst. Dabei setzt Yarny seine eigenen Fäden als Werkzeug ein.

Diesmal ist Yarny allerdings nicht allein, sondern wird von einem zweiten Wollknäuelfigürchen begleitet. Das ermöglicht ganz neue Spielmechaniken. Zum Beispiel kann sich nun ein Wollknäuel am Faden des anderen über gefährliche Abgründe schwingen. Ihr könnt Unravel Two übrigens auch allein spielen, indem ihr zwischen den beiden Figürchen hin und her wechselt. Im lokalen Multiplayer hat man aber den meisten Spaß.

Über 1000 weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Switch-Spiele nur ein winziger Ausschnitt aus dem riesigen Black Friday Sale im Nintendo eShop. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst nochmal die riesige Auswahl an Angeboten zu durchwühlen. Außerdem solltet ihr ab Montag, wenn die neuen Angebote starten, unbedingt nochmal reinschauen. Dieser Link hier bringt euch zur Übersicht: